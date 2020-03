Prosegur acquiert Tapia Seguridad

Prosegur a racheté la société Tapia Seguridad dans le but de renforcer sa division solutions de sécurité. Les informations ont été divulguées au moyen d’un relevé dans lequel le montant de la transaction n’est pas divulgué.

L’entreprise acquise par Prosegur concentre ses activités sur l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité électroniques et est basée dans le parc technologique des Asturies. Tapia Seguridad a plus de 50 ans d’expérience et est une référence en matière de technologies de sécurité dans la région.

L’accord ne comprend pas les divisions des systèmes de télécommunications, ni le centre de réception des alarmes de la société asturienne, qui continuera de fonctionner de manière indépendante.

Cette opération permet à Prosegur Seguridad de renforcer ses activités technologiques. L’entreprise est un pionnier dans le développement de solutions de sécurité complètes qui combinent la force des meilleures ressources humaines avec l’incorporation des dernières avancées technologiques.

Manuel Rodríguez, directeur technologique de Prosegur Seguridad en Espagne, estime que l’intégration des activités de sécurité électronique de Tapia Seguridad augmentera la présence de l’entreprise dans la région.

Il convient de noter que les solutions de sécurité complètes ont atteint 28% du portefeuille de clients de Prosegur Security l’année dernière. L’Espagne est en tête de la croissance de ce marché et continue de se renforcer comme l’un des domaines où les solutions électroniques pour la sécurité des entreprises bénéficient d’une plus grande acceptation.

La semaine précédente, Telefónica a annoncé le lancement de son premier service d’alarme à domicile pour 45 euros par mois sans frais d’inscription ou de permanence, avec contrôle mobile et la possibilité de louer en plus le service Acuda, pour lequel un gardien de sécurité La sécurité Prosegur arrivera à la maison avec les clés au cas où l’alarme se déclenche.

Il s’agit du premier service commercialisé par le biais de la nouvelle filiale Movistar Prosegur Alarmas, une joint-venture à 50% avec la société de sécurité, pour laquelle Telefónica a payé 305 millions d’euros.

La nouvelle société assumera les 200 000 abonnés qui ont contracté l’alarme domestique actuellement avec Prosegur Alarmas mais sans mettre à jour le prix ou les conditions, bien pire que ceux des nouveaux clients.

