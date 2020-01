Protagonistes, pour comprendre comment devenir numéro un

De Luca Cordero di Montezemolo à Corrado Passera en passant par Pier Luigi Loro Piana: dans un nouveau livre, 48 personnalités éminentes sont racontées, entre des épisodes inédits et des stratégies à inspirer pour atteindre les objectifs les plus ambitieux

Qu’est-ce qui se cache derrière le succès entrepreneurial? Le nouveau livre part de cette question Protagonistes – Comment devenir numéro un, Écrit par le jeune homme Martino Uzzauto, expert en finance et stratégie d’entreprise.

Répondant à la question, page après page, plus de 40 personnalités éminentes, y compris des entrepreneurs du calibre de Luca Cordero di Montezemolo ou Giovanna Furlanetto, à des gestionnaires célèbres tels qu’Alfredo Altavilla, jusqu’à des banquiers comme Alessandro Profumo; illustres personnalités, hommes et femmes, que l’auteur a rencontrées et interviewées personnellement.

Comment prenez-vous une décision? Quelles sont les étapes pour réussir? Quelles erreurs ont jeté les bases d’un succès futur? Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles chacun des 48 personnages interrogés a répondu, y compris des épisodes inédits, des leçons de vie et des stratégies à inspirer pour atteindre les objectifs les plus ambitieux.

Le résultat est une collection de témoignages qui révèlent au lecteur les raisons des grandes réalisations atteintes par chaque personnalité de leur secteur: 48 réussites unies par l’engagement et le dévouement avec lesquels chacun des champions a affronté sa carrière.

“J’ai créé un livre pour comprendre comment d’excellents résultats peuvent être obtenus concrètement dans leurs domaines d’expertise”, écrit le jeune auteur, diplômé en économie d’entreprise de l’Université Federico II de Naples et aujourd’hui employé dans le secteur du conseil dans une entreprise multinationale. “Je suis sûr que cela sera utile à tous ceux qui, même en suivant les enseignements de ces mentors, veulent vraiment réussir.”

L’intention de fournir une source d’inspiration qui peut également aider les jeunes entrepreneurs s’accompagne d’un objectif tout aussi important. Le produit du livre, publié par Fausto Lupetti, sera en fait reversé à une œuvre caritative à la Fondation San Benedetto, qui depuis des années est engagée dans la formation entrepreneuriale et professionnelle et dans le soutien au développement d’initiatives visant à créer des emplois et de nouveaux entrepreneurs.