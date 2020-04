En 2019, les administrations publiques italiennes ont dépensé près de 479 milliards (en espèces et en nature) pour protéger les familles contre les risques, événements ou besoins inclus dans le domaine de la protection sociale (maladie / santé, handicap, vieillesse, survivants, famille / enfants, chômage, logement et autres exclusions sociales).

Le montant s’élève à près de 508 milliards si l’on inclut également les services fournis par institutions privées (Fonds de pension complémentaire, institutions sociales à but non lucratif et employeurs privés).

Ce sont quelques données publiées aujourd’hui par l’Istat, qui montrent que les prestations sociales accordées aux familles par l’Autorité palestinienne ont absorbé 59,1% de l’ensemble dépenses courantes encourues au cours de l’année.

Les dépenses en prestations sociales ont plus que doublé depuis 1995 et en 2019 elle était 2,3 fois supérieure à celle de 1995. La croissance a été particulièrement marquée sur la période 1995-2008 (+ 5,0% en moyenne annuelle) puis a subi un net ralentissement entre 2009 et 2019 (+1 , 9%).

L’objectif de contenir les dépenses publiques pour faire face à la crise économique et aux difficultés des finances publiques a également été poursuivi avec des règles visant à contenir les dépenses de retraite qui, représentant environ 60% de l’ensemble des prestations sociales, ont conduit au ralentissement global dans la période.

FIGURE 1. AVANTAGES SOCIAUX FOURNIS PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES INSTITUTIONS PRIVÉES.

Années 1995-2019, dépenses en millions d’euros à prix courants

La sécurité sociale représente près des deux tiers des dépenses, moins d’un quart pour les soins de santé

la la planification de la retraite a toujours été le premier poste de dépenses mais a vu son poids diminuer avec le temps (-4 points de pourcentage au cours de la dernière année par rapport à 1995).

En 2019, elle a absorbé 66,3% des ressources affectées aux prestations sociales (317,5 milliards d’euros, 39,2% des dépenses courantes).

Les soins de santé, en revanche, ont augmenté de 22,7% (108,5 milliards d’euros, 13,4% des dépenses courantes) et les services sociaux seulement 11% (52,7 milliards d’euros, 6,5% des dépenses courantes).

Les soins de santé ont eu l’incidence la plus élevée au cours de la première décennie des années 2000, quand ils ont absorbé environ un quart des dépenses totales, avec un pic maximal de 26,8% en 2006. À partir de 2008, le poids de la composante santé a progressivement diminué jusqu’à retrouver son niveau des années 90 en 2019 (avec 22,3%).

L’assistance n’a vu son poids relatif augmenter qu’au cours des dix dernières années. En 2014, il a dépassé pour la première fois le seuil de 9% des services fournis (contre 7,1% dans les années 1990) pour atteindre 11% en 2019.

Le poids des retraites diminue malgré le «Quota 100»

Au sein des prestations de sécurité sociale, les pensions sont toujours l’élément le plus cher, avec un dépenses qui absorbent d’un maximum de 90,7% en 2002 à un minimum de 86,6% en 2019 (égal à 275,1 milliards); le poids relatif supposé en 2019 est le plus faible depuis 1995, malgré les dépenses supplémentaires dues à la mesure appelée “ quota 100 ” (environ 2,1 milliards de pensions, plus environ 600 millions de TFR).

La réduction du quota de pensions a été compensée par une augmentation dans le temps de la cessation d’emploi et, surtout, des allocations de chômage, qui ont atteint le niveau maximum de dépenses en 2019 (12,6 milliards), tandis que les dépenses pour le Fonds de garantie des salaires (CIG), il est revenu à des niveaux très bas, similaires à ceux d’avant la crise économique de 2009 (849 millions).

Les allocations de chômage et les dépenses de la CIG devraient augmenter en 2020 en raison des décrets promulguant des revenus des travailleurs à la suite de la fermeture des activités économiques pour l’urgence COVID-19.

Au fil des ans, la part des dépenses de soins hospitaliers s’est érodée

LLes soins de santé fournis par les structures publiques absorbent la plupart des dépenses62,6%, répartis entre les soins hospitaliers (35,5%) et les autres services de santé (27,3%). Les services fournis en accord par des structures privées concernent plutôt une pluralité de services tels que l’assistance médicale (10,8% des dépenses, dont 6,2% généraux et 4,6% spécialisés), les soins hospitaliers en maison de repos privé (8,9%), autres services de santé conventionnels (7,3%), médicaments (7%) et réadaptation, assistance complémentaire et prothétique (3,3%).

Le poids dules soins de santé publics sont restés sensiblement stables au fil du temps (il était de 62,4% en 1995) mais sa composition a changé: les soins hospitaliers ont perdu de leur pertinence (en 1995, il était de 40,7%) au profit d’autres types de services de santé.

Les Médicaments, qui occupent aujourd’hui l’avant-dernière place parmi les services de santé dispensés en accord avec le privé (7%), jusqu’en 2009 étaient plutôt les premiers, avec le pic maximum de 16,6% en 2001. Depuis 2010, toujours parmi les services en accord, c’est plutôt l’assistance médicale générale et spécialisée qui représente la part la plus importante des dépenses, stable autour de 11%.

FIGURE 2. AVANTAGES SOCIAUX DE SANTÉ FOURNIS PAR L’AP PAR TYPE

Années 1995-2019, dépenses en millions d’euros à prix courants