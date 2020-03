Protocole Blocknet: voici à quoi ressemble un Infura décentralisé

17 mars 2020, Austin, TX – Protocole d’interopérabilité Blockchain Blocknet a jeté les bases d’un Infura décentralisé. Infura a donné aux développeurs la liberté d’exécuter un nœud sans se soucier de la maintenance et de l’entretien. Cependant, cette fiabilité a conduit à un trafic important via ses nœuds, et la majeure partie de ce trafic recentre une grande partie du réseau Ethereum. Ce problème a été encore exacerbé lors de l’apogée de la mode CryptoKitties en 2017, au cours de laquelle la majeure partie du trafic a été acheminée vers Infura, causant plus de problèmes, obstruant le réseau.

Au cours des 9 derniers mois, le nombre de nœuds maintenus a diminué de 25% car un nombre croissant d’opérateurs de nœuds ont cessé de maintenir leurs propres nœuds et sont passés à l’utilisation d’Infura. Si cette tendance se poursuit, Infura passera du fonctionnement d’un petit pourcentage de nœuds Ethereum à un pourcentage beaucoup plus élevé, créant un système de plus en plus centralisé.

Le protocole Blocknet: un Infura décentralisé

Les applications décentralisées doivent résister à la censure, sans confiance et sans point de défaillance central, principes sur lesquels le protocole Blocknet a été fondé. Le protocole Blocknet se compose de 2 composants:

XRouter est un backend client SPV entre blockchain, qui permet de vérifier les enregistrements de blockchain sans obliger les utilisateurs à télécharger la blockchain entière. XRouter fonctionne au niveau TCP / IP et est compatible avec toutes les chaînes de blocs et réseaux. XBridge offre la possibilité d’effectuer de véritables échanges décentralisés et sans confiance entre tout actif numérique compatible avec le protocole Blocknet via des API. L’ensemble du processus se fait sans confiance.

Ensemble, XBridge et XRouter fournissent une interopérabilité décentralisée et complète de la blockchain sur TOUTES les blockchains, créant un écosystème d’API similaire à Infura, mais entièrement décentralisé pour des centaines de blockchains.

Incitations à exécuter un nœud de service Blocknet

Le protocole Blocknet permet la monétisation des services entre chaînes et chaînes multiples et les interactions entre toute plateforme de contrat intelligent et toute autre chaîne de blocs, même celles qui n’ont pas de capacités de contrat intelligent. XRouter a été conçu dès le départ pour assurer l’interopérabilité avec TOUTES et TOUTES les chaînes de blocs, y compris toutes les DTL (comme IOTA et Hashgraph) et les chaînes privées (comme Hyperledger ou R3). XRouter peut également vérifier les sources de données externes telles que celles utilisées dans Oraclize.

Le protocole est pris en charge par un réseau de nœuds de service qui hébergent des nœuds complets de chaînes de blocs compatibles, hébergent des microservices, vérifient les UTXO, acheminent la communication entre les chaînes de blocs et effectuent des mesures antispam / DOS pour le réseau.

BLOCK est le jeton utilitaire des blockchains Blocknet et est utilisé pour payer des commissions pour les services réseau. Grâce à ces tarifs, BLOCK est utilisé pour compenser les nœuds de service afin d’inciter le support.

Les opérateurs Les nœuds de service reçoivent également 100% des frais générés par l’utilisation des services réseau (XBridge, XRouter, XCloud). Par conséquent, les propriétaires de nœuds de service Blocknet sont fortement incités à maintenir leurs nœuds. Il s’agit d’une différence marquée par rapport à l’exploitation d’un nœud Ethereum normal, où il n’existe pas de modèle économique pour encourager les opérateurs à continuer à exécuter les nœuds Ethereum.

Développeurs, DeFi et DApps

Le protocole Blocknet rend le développement indépendant de la blockchain. Cela signifie que le développement peut se produire sur n’importe quelle chaîne et que les fonctionnalités nécessaires peuvent être extraites d’autres chaînes de blocs. Si les développeurs souhaitent utiliser des contrats intelligents de différentes chaînes, ils peuvent désormais le faire, en mélangeant et en faisant correspondre la blockchain de leur choix, pour créer ce qu’ils veulent sans avoir à réécrire les contrats à partir de zéro.

Parce que Blocknet utilise la base de code de Bitcoin, cela profite à XRouter, XCloud et XBridge en améliorant la sécurité et l’évolutivité du réseau.

La prise en charge DNS a également été intégrée, qui prendra en charge le futur proxy XRouter (actuellement en version bêta fermée) qui permet aux nœuds de service de donner aux clients commerciaux et aux développeurs un accès direct aux cadres RPC sur n’importe quelle blockchain, y compris Ethereum. Le proxy permettra également de prendre en charge des millions de demandes par seconde et toutes sans nécessiter l’installation du portefeuille Blocknet.

Le réseau Blocknet XRouter est conçu avec un consensus à l’esprit, ce qui signifie que les développeurs peuvent accéder à une variété de nœuds de service exécutant les mêmes travaux, en sélectionnant et en choisissant les nœuds qu’ils souhaitent utiliser pour atteindre le consensus du réseau.

Il est également possible de créer des microservices personnalisés dans des conteneurs Docker qui agissent comme des plug-ins pour XRouter. C’est le fondement de la plateforme XCloud de Blocknet. XCloud peut être utilisé pour monétiser n’importe quel service avec des paiements cryptés sans avoir à rechiffrer ou à modifier quoi que ce soit concernant ces applications existantes.

XCloud est comme un AWS décentralisé. Par conséquent, Ethereum pourrait être hébergé sur un nœud de service Blocknet via les plug-ins XRouter / XCloud, donnant accès aux API Ethereum, tout comme Infura le propose. La différence avec Blocknet est que tout est complètement décentralisé.

XRouter et XBridge permettent aux bibliothèques individuelles de compiler des DApp en dehors du portefeuille principal. Ces DApp pourraient être utilisés via Metamask, ce qui peut entraîner une véritable finance décentralisée (DeFi).

Un nœud de service Blocknet peut offrir des services via des plugins XCloud, permettant aux développeurs de créer un véritable écosystème DeFi où les opérateurs de nœuds reçoivent des commissions des développeurs et des entreprises qui utilisent leur nœud de service.

Actuellement, il existe déjà une longue liste d’appels XRouter pour des services de données Oracle hors chaîne, des jeux, des applications de messagerie, etc., y compris plus de 32 appels Ethereum en direct que les développeurs peuvent commencer à utiliser. Les nœuds Blocknet prennent actuellement en charge plus de 100 chaînes de blocs, notamment BTC, LTC, ETH, EOS, DGB, DASH, DOGE, SIA, SYS et bien d’autres. Les cas d’utilisation sont visibles sur le livre blanc Blocknet.

