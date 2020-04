PSA encourage l’achat en ligne de voitures pour faire face à la crise des coronavirus

Le Groupe PSA a décidé de donner une forte impulsion à son service de vente de voitures en ligne afin de faire face, dans la mesure du possible, à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19 dans le secteur automobile en Espagne. Des marques comme Citroën, Opel et Peugeot accordent déjà une importance particulière à leurs services de réservation en ligne de voitures neuves.

La pandémie causée par coronavirus COVID-19 Cela a des effets vraiment négatifs sur le secteur automobile en Espagne. L’activité industrielle est totalement paralysée. Les véhicules, moteurs, transmissions et autres composants ont été abandonnés. De plus, les concessionnaires ont fermé temporairement, ce qui a provoqué une chute des ventes de voitures neuves.

Compte tenu de cette situation délicate et de la crise économique dans laquelle nous entrons à pas de géant, les principales marques automobiles ont décidé de mettre en place différentes mesures pour faire face, dans la mesure du possible, à cette situation que beaucoup s’attendent à être temporaire. et ne s’allonge pas dans le temps. Un vague authentique de remises, offres et autres promotions une fois les concessions rouvertes pour tenter d’encourager les ventes et, au final, réactiver le secteur.

L’Opel Grandland X récolte de bons résultats de vente.

Maintenant, avant que le “retour à la normalité” tant attendu, qui semble encore lointain, de nombreuses entreprises aient décidé de donner une forte impulsion à leur services de vente de voitures en ligne. Comme nous l’avons déjà analysé à plusieurs reprises, les achats de voitures en ligne ne sont pas quelque chose de futuriste ou d’avant-garde, c’est une réalité tangible aujourd’hui. Chez Motor.es, nous promouvons cette tendance depuis longtemps.

Le Groupe PSA a décidé de promouvoir la vente de voitures en ligne en Espagne

Groupe PSA, l’un des groupes automobiles les plus importants du vieux continent, a décidé de donner une forte impulsion à leur services d’achat de voitures en ligne dans le but de maintenir, dans la mesure du possible, l’activité commerciale de ses principales marques et de continuer à accumuler des ventes malgré cette situation. Citroën, Opel y Peugeot ils font déjà la promotion de leurs boutiques en ligne particulières. Entrons dans les détails.

Citroën

Nous avons récemment fait écho au soi-disant Citroën Carstore, un «concessionnaire virtuel» qui permet aux clients de la marque chevron de choisir et de réserver une nouvelle voiture (de série) afin qu’une fois les concessionnaires rouverts, elle puisse être complétée. les courses. Au cours du processus en ligne, il est également possible d’utiliser une calculatrice financière. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Peugeot 3008, l’un des VUS compacts les plus populaires d’Espagne.

Opel

Opel propose son Stock Locator pour pouvoir rechercher l’un de ses véhicules sur la base de dix paramètres différents et le réserver depuis son domicile. A tout moment il est possible de consulter le prix de base et / ou la remise pour le financement et la livraison d’une voiture d’occasion. La mécanique est similaire à celle des autres marques PSA. Lorsque l’utilisateur aura sélectionné le véhicule qui l’intéresse, il saisira son code postal pour envoyer sa demande au concessionnaire afin de recevoir une réponse par téléphone ou par e-mail dans les plus brefs délais. Dans ce lien, vous pouvez accéder à la liste des véhicules d’origine Opel.

Peugeot

Et qu’en est-il de Peugeot? La firme du lion possède plus de 9 000 véhicules qui peuvent être achetés, sélectionnés et réservés via sa boutique Peugeot Webstore. Sur cette plateforme, il est possible de parcourir la gamme de la marque française et de choisir un modèle basé sur huit critères différents. Il est également permis de demander une offre personnalisée au concessionnaire et de simuler différentes alternatives de financement. Sur ce lien, vous pouvez accéder à la boutique en ligne Peugeot.