PSD2: opportunité pour les institutions financières, mais l’approche est toujours attendue

la PSD2 c’est une opportunité. C’est ce que pensent 81% des institutions financières européennes La directive de l’UE est entrée en vigueur le 14 septembre 2019 dans le but de révolutionner le secteur des services de paiement en Europe. Pourtant, l’écart entre l’ambition et la réalité est encore large.

En fait, la plupart des banques européennes sont encore loin de profiter pleinement de la PSD2 et respecte simplement les exigences légales minimales. Une opportunité nécessaire à saisir pour rester compétitif dans le scénario futur mais, au moins pour l’instant, ratée.

Le «S’adapter ou mourir? Pourquoi PSD2 n’a jusqu’à présent pas réussi à libérer le potentiel de l’Open Banking »signé par Roland Berger que, pour comprendre l’état de l’art de’Mise en œuvre de la directive en Europe, il a interviewé 40 des principales banques européennes, de nombreux TPP (prestataires tiers) et de grandes entreprises technologiques opérant dans 12 marchés européens clés.

Les principaux obstacles

la les défis pour s’adapter à l’entrée en vigueur de la PSD2 ne manquent pas depuis le début. Il suffit de penser à la difficulté des opérateurs à s’adapter aux nouvelles exigences, telles que SCA (Strong Customer Authentication). Avec des retards évidents en termes de mise en œuvre.

Au point que l’Autorité bancaire européenne (ABE) il a dû fixer le nouveau délai pour devenir un SCA conforme au 31 décembre 2020 et donc bien au-delà de l’entrée en vigueur de la législation elle-même. Bonne nouvelle? Cela dépend.

Pour 40% des banques interrogées par Roland Berger, les incertitudes réglementaires (notamment temporelles) ont jusqu’à présent entravé la pleine conformité à la PSD2. D’autres limites étaient l’absence de normes à suivre (21% de l’échantillon) et la disponibilité limitée de ressources économiques pour les mises à niveau technologiques (15%).

Résultat: pour la plupart des banques PSD2 plus qu’une opportunité reste un fardeau. Et le plus simplement, respectez les exigences légales minimales.

La route vers la banque d’ouverture

Il ne fait aucun doute: l’avenir est appelé Open Banking et est inévitable. Précisément sur cette voie, la PSD2 marque en effet une étape importante vers le partage de données entre les différents acteurs de l’écosystème bancaire, garantissant une plus grande sécurité et protection des consommateurs.

Les banques plus réticentes à l’innovation et qui ne seront pas en mesure de gérer activement le changement pourraient être dépassées. En plus de perdre de précieuses opportunités commerciales, telles que celles liées à l’amélioration des données entrantes également de tiers qui, si elles sont exploitées au maximum, permettent d’augmenter le portefeuille de produits et services.

33% des sondés de Roland Berger en sont convaincus. Alors qu’un autre 26% pense que cela attirera de nouveaux clients. En plus de construire un nouvel écosystème basé sur la coopération et les partenariats entre les différents acteurs (pour 18,5%).

Rôle des nouveaux acteurs

Entre taux d’intérêt minimum, réglementation de plus en plus stricte et infrastructures informatiques désuètes, il n’est pas facile de jongler avec les établissements de crédit traditionnels. Pourtant, ignorer les opportunités offertes par la PSD2 laisse inévitablement la possibilité à de nouveaux concurrents et, dans le cas des grands acteurs mondiaux financièrement plus forts, de s’établir sur le marché.

Pas par hasard 71% acceptent de considérer Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA) comme les principales menaces pesant sur leurs modèles commerciaux. Et si ces dernières opéraient également en partenariat avec des banques traditionnelles, le risque de perdre l’interaction directe avec le consommateur (32%) demeure, avec pour conséquence une pression supplémentaire sur les revenus.

“Les GAFA sont inquiets mais il y a ceux qui craignent même une licorne encore inconnue peut-être d’Europe du Nord qui pourrait profiter du moment pour soustraire de la valeur aux relations bancaires traditionnelles”, a expliqué Egidio Calegari, partenaire de Roland Berger.