Psychanalyste recherché pour Bitcoin

Les êtres humains sont complexes et notre comportement ne peut pas toujours être prévu. Imaginez ensuite essayer d’analyser et de prédire le comportement de toutes les personnes qui composent les marchés. Parfois, la volatilité peut régner, en particulier sur des marchés comme le Bitcoin, au point où il semble opportun de leur trouver un psychanalyste.

Nous sommes tous fous

Les jours ont été extrêmement difficiles pour les marchés mondiaux. Avec des effondrements majeurs à la Bourse de New York les lundis, mardis et jeudis. Suivi par le déraillement des marchés boursiers européens et des principaux actifs tels que l’or, le pétrole et même le Bitcoin.

Tout a commencé avec le pétrole, lié à la baisse de l’activité économique générée par le Coronavirus. Maladie pour laquelle la seule mesure de protection est la quarantaine, et empêche donc les travailleurs d’accéder à leur emploi. Il a annoncé une réduction significative de la demande d’énergie dans le monde, reflétée par les prix du pétrole.

Face à cette situation, les pays de l’OPEP, emmenés par l’Arabie saoudite, ont demandé aux pays producteurs de pétrole non membres de l’OPEP, et notamment à la Russie, une réduction concertée de la production mondiale. Afin de diminuer l’offre de pétrole brut, et donc de protéger les prix du baril de pétrole.

Mais cette proposition n’a pas convaincu la Russie, pays qui a interrompu les négociations. L’Arabie saoudite a immédiatement pris des mesures contre la Russie, abaissant le prix auquel elle vend son pétrole, annonçant une augmentation de la production.

Ces actions ont provoqué une chute du prix du pétrole de plus de 30%. Ce qui a fini par être transmis au marché financier international, y compris le Bitcoin, a conduit à l’effondrement de toutes les grandes bourses du monde. Depuis lors, ils n’ont pas pu récupérer.

Trois jours de chute libre ont laissé leur marque sur l’indice S&P 500.

Le Bitcoin est également fou

Mais si cet effondrement des marchés traditionnels semble inquiétant, la baisse de la valeur des avoirs de réserve l’est encore plus. Eh bien, l’or, l’argent et le Bitcoin, des actifs qui devraient en théorie rester fermes et se renforcer en période d’incertitude et de récession, cette fois-ci sont également en chute libre.

Ainsi, en une seule journée, l’or, la réserve de valeur d’actif par excellence, a perdu 4% de sa valeur. Défiant les connaissances économiques classiques, qui nous disent qu’à cette époque, les capitaux devraient recourir massivement à la valorisation des actifs de réserve tels que l’or, pour se protéger de l’effondrement du marché boursier.

Quelque chose de similaire à ce qui se passe sur le marché Bitcoin. À la différence que, étant un marché plus petit et moins consolidé que celui de l’or, la chute de la crypto-monnaie a été bien pire. Passant du lundi noir, lorsque l’effondrement du marché a commencé, à aujourd’hui, de 8 754 $ par BTC à 5 797 $.

L’effondrement du marché Bitcoin a été très marqué.

Bien que tout le monde sur le marché connaisse la cause des hauts et des bas du marché financier international, où le Coronavirus est le principal coupable de l’effondrement. Dans le cas du Bitcoin, et en général parmi les actifs de réserve de valeur, il est difficile d’expliquer pourquoi ils ont réagi comme ils l’ont fait. En fin de compte, un de ces actes que seul un psychanalyste pouvait expliquer.

