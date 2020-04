Publication de nouvelles directives sur les coronavirus concernant la réouverture des magasins par les détaillants

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore quand le secteur de la vente au détail non alimentaire rouvrira // Le BRC publie de nouvelles lignes directrices sur la réouverture des magasins au milieu de la fermeture du coronavirus // Le gouvernement a intensifié les mesures de protection le mois dernier pour empêcher la propagation de Covid-19

Un nouveau guide a été publié par le BRC qui comprend des conseils sur la réouverture des magasins par les détaillants au milieu de la pandémie de coronavirus, y compris les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

Le mois dernier, le gouvernement a intensifié ses mesures pour empêcher la propagation du coronavirus, notamment la fermeture temporaire de tous les détaillants jugés non essentiels.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quand le secteur de la vente au détail non alimentaire rouvrira ses portes et la décision finale à ce sujet sera prise par le gouvernement.

“Nous devons être prêts et, alors que nous commençons à préparer la réouverture des magasins, il est probable que certaines restrictions de contrôle des virus continueront d’être nécessaires pour limiter la transmission”, a déclaré BRC.

En prévision de la réouverture des magasins, le BRC s’est associé à Usdaw pour fournir des conseils sur la distanciation sociale des magasins de détail non alimentaires.

L’organisation commerciale s’est appuyée sur les conseils du gouvernement ainsi que sur les leçons apprises par les détaillants essentiels au cours des dernières semaines.

Certaines des mesures comprennent la limitation du nombre de points d’entrée et de sortie dans et hors des magasins et la possibilité d’avoir des points d’entrée et de sortie séparés et de limiter le nombre de clients dans les magasins à tout moment.

D’autres mesures comprennent la possibilité de garder les vestiaires fermés. Si cela n’est pas possible, un collègue doit être en place à tout moment pour maintenir la distance sociale.

«Les détaillants suivent de près l’évolution du gouvernement lorsque les restrictions pourraient être assouplies et commencent à planifier en conséquence. La sécurité et le bien-être des collègues de vente au détail et des clients restent la priorité absolue et ces directives visent à soutenir tout le monde dans l’industrie », a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de BRC.

«Depuis le verrouillage, de nombreux détaillants ont prouvé comment les magasins peuvent être gérés de manière sûre et efficace conformément aux conseils du gouvernement en matière de distanciation sociale.

“Ces conseils sont le produit des efforts incroyables du commerce de détail pour s’adapter à des circonstances exceptionnelles. L’industrie sait servir le public tout en protégeant le personnel et les clients.

«La poursuite de la collaboration étroite avec le gouvernement, y compris le soutien du public aux étapes que les détaillants prennent et un préavis adéquat pour mettre en place et gérer les chaînes d’approvisionnement, signifie que les entreprises de détail peuvent recommencer à négocier lentement et en toute sécurité, et les clients peuvent être sûrs de pouvoir revenir en toute sécurité. aux magasins. “

Le secrétaire général de l’Udsaw, Paddy Lillis, a déclaré: «Le commerce de détail non alimentaire ne devrait recommencer à négocier que lorsque des conseils d’experts en santé publique sont d’accord. Cependant, nous devons être prêts et nous devons nous assurer que les préparatifs et les mesures appropriés sont mis en place. »

«Usdaw et le BRC ont travaillé à l’élaboration de conseils et d’orientations pour le secteur de la vente au détail non alimentaire sur ce à quoi une distanciation efficace dans les magasins pourrait ressembler.

«Nous exhortons tous les détaillants de rue à étudier les conseils communs et à ouvrir un dialogue avec Usdaw et le BRC sur la mise en place de plans de mesures adéquates de distanciation sociale dans leurs magasins.»

