Puis-je aller à l’atelier pendant l’état d’alarme?

Depuis que l’état d’alarme a été déclaré en Espagne, les activités économiques ont été réduites au minimum – toutes les activités non essentielles ont été suspendues – et seul le séjour sur la voie publique a été autorisé, avec ou sans véhicule, pour des raisons justifiées par la RD 463 / 2020.

En règle générale, les individus resteront confinés à leur domicile et ils ne pourront rester sur la voie publique ou utiliser un véhicule pour tous leurs besoins primaires: faire du shopping, dans une banque, une pharmacie, un opticien, un buraliste, une station-service, etc. Sinon, il existe un risque d’être pénalisé pour non-respect des mesures.

Depuis le 13 avril, les activités suivantes sont autorisées: établissements de vente à emporter, livraison à domicile, assistance à domicile (plombiers, électriciens, serruriers …), transport saisonnier, centres médicaux et d’optique, distribution de marchandises, centres et cliniques vétérinaires, taxis, supermarchés, magasins de boissons (emballés), etc.

En outre, les ateliers mécaniques peuvent ouvrir, mais uniquement sous certaines hypothèses. Afin de garantir la mobilité de ceux qui ont besoin d’utiliser des véhicules, les ateliers seront exclusivement destinés aux forces et organes de sécurité de l’État, aux ambulances, au personnel de santé et les travailleurs en général (ceux qui ne sont pas encore confinés).

Les individus ne peuvent pas être servis, selon la circulaire que le ministère de l’Intérieur a transmise aux forces de police. Cela signifie que si le véhicule n’est pas obligé de se rendre au travail, il restera dans le même état qu’il était jusqu’à la libération progressive du confinement forcé par le coronavirus.

Cela implique également que les contrôles mécaniques et programmés doivent attendre la fin de l’état d’alarme, ou jusqu’à indication contraire. Nous rappelons que si l’ITV a expiré après la déclaration de l’état d’alarme, il n’y aura pas de problème, la période est automatiquement prolongée et ne signifie pas qu’un véhicule ne peut pas circuler. Si l’ITV a expiré avant, de mauvaises affaires.

Depuis que l’état d’alarme a été déclaré, la facturation des ateliers a chuté car les particuliers n’ont pas pu transporter leur véhicule. Il y a des cas où les assureurs négocient avec les ateliers comment ils peuvent les aider, afin de faire face à leurs nombreuses dépenses.

La sécurité passe avant tout

Afin de garantir la sécurité des clients et des travailleurs des ateliers eux-mêmes, Des mesures d’hygiène plus élevées que d’habitude ont été prises. Nous avons déjà vu que dans les ateliers les moins sérieux, ils couvrent le volant de plastique ou de papier, parfois la monnaie, les sièges ou les tapis. Ce matériel est jeté. Et maintenant?

Par exemple, dans le cas du réseau officiel Ford, l’initiative “No touch” a été lancée, d’abord en Italie. Ils couvrent le volant, l’équipement et le siège avec des housses en plastique, les mécaniciens portent des gants jetables et lorsque le travail est terminé, désinfection de l’intérieurainsi que les clés. Ainsi, la possibilité de diffuser COVID-19 à partir d’un employé est neutralisée.

Dans le cas où un diagnostic est nécessaire, ces ateliers envoient une vidéo de contrôle au client, indiquant quoi faire et le coût des opérations, afin qu’elle soit visible sur n’importe quel appareil. C’est une expérience de marché secondaire plus froide, mais celle avec laquelle elle tombe est compréhensible.

Il faudra encore attendre l’ouverture des ateliers au grand public

Et la normalité, pour quand?

Selon des sources officielles, on peut s’attendre à une nouvelle quinzaine d’alarmes au-delà de la nuit du 25 au 26 avril, la prolongation récemment approuvée par le Congrès des députés du gouvernement. Le consultant du MSI et les experts consultés estiment que les ateliers pourront s’ouvrir au public à partir du 12 mai, qui tombera mardi.

Cette date serait logique, étant donné que les activités économiques seront progressivement débloquées pour réduire les dommages au pays, au fur et à mesure que les ressources sont libérées dans le système de santé, les cas positifs asymptomatiques sont diagnostiqués par des tests (et isolés à nouveau) et il y a de plus en plus de plus d’habitants vaccinés ou qui ont surmonté la maladie.

Cependant, tant le gouvernement espagnol que de nombreux autres prévoient qu’en cas de reprise inquiétante des infections, les personnes hospitalisées ou décédées, Les mesures de “désescalade” peuvent être temporairement annulées. Même en Chine, il est vérifié que les mesures de manque de confiance et de retour à la normalité doivent être effectuées avec grand soin.