Quand et où l’IPC est-il publié?

Souvent, nous nous référons à l’IPC pour parler de la variation des prix dans un pays ou un territoire spécifique. Grâce à lui, nous pouvons savoir combien le coût moyen de consommation dans les foyers et les familles a augmenté ou diminué. Par conséquent, il est nécessaire de savoir qui est responsable d’effectuer ces calculs et où nous pouvons aller consulter périodiquement.

L’indice des prix à la consommation (IPC) terminé à 0,8% sur un an en décembre 2019 en raison de la hausse du carburant, selon les données de l’Institut national de la statistique (INE).

Tout d’abord, nous vous recommandons d’apprendre à calculer l’IPC et quels sont les aspects qui déterminent cet indice de prix, afin d’interpréter les raisons pour lesquelles nous pouvons trouver un IPC supérieur ou inférieur.

Quel jour l’IPC est-il publié?

Il L’Institut national de statistique est responsable du calcul de l’IPC dans notre pays. Cet indice montre la variation du coût de la vie qui peut provenir de changements de prix ou de changements dans le panier. Les variations de prix sont mises à jour mensuellement, tandis que le panier est revu annuellement.

De plus, chaque fois qu’il est publié, Nous pouvons trouver l’IPC du pays et l’IPC (indice des prix à la consommation harmonisé), qui consiste en un IPC calculé de manière homogène dans tous les pays de l’Union européenne et permet des comparaisons entre les différents États membres.

Avant de savoir l’endroit et la date où l’on peut trouver l’indice des prix à la consommation nous devons garder à l’esprit que Il est publié deux fois pour chaque période mensuelle:

D’une part, nous avons l’IPC avancé, qui est publié les derniers jours de chacun comme une estimation proche de l’IPC réel.

En revanche, l’IPC final de chaque mois est publié au milieu du suivant.

Pour connaître la date de publication exacte de l’IPC mensuel, il est nécessaire d’utiliser le Calendrier de disponibilité des statistiques INE. Vous trouverez ici les jours spécifiques au cours desquels l’IPC final sera publié chaque mois de l’année.

Jour

Mois

Période de référence

15

Janvier

Décembre 2019

14

Fevrier

Janvier 2020

13

Mars

Février 2020

15

Avril

Mars 2020

14

Mai

Avril 2020

12

Juin

Mai 2020

14

Juillet

Juin 2020

13

Août

Juillet 2020

11

Septembre

Août 2020

14

Octobre

Septembre 2020

13

Novembre

Octobre 2020

11

Décembre

Novembre 2020

Pour calculer l’IPC et connaître l’IPC à l’avance de chaque période de l’année, vous pouvez consulter à partir de ces jours.

Jour

Mois

Période de référence

31

Janvier

Janvier 2020

27

Fevrier

Février 2020

30

Mars

Mars 2020

30

Avril

Avril 2020

28

Mai

Mai 2020

29

Juin

Juin 2020

30

Juillet

Juillet 2020

31

Août

Août 2020

29

Septembre

Septembre 2020

29

Octobre

Octobre 2020

30

Novembre

Novembre 2020

30

Décembre

Décembre 2020

Avec ces informations et savoir Quand et où devriez-vous aller pour vérifier les dernières données CPI mises à jour? connaître les dernières variations de prix produites dans notre pays et évaluer sa situation économique.

