quand il y a toujours la possibilité de tomber plus

La pauvreté est étroitement liée au cycle économique, par conséquent, le ralentissement économique impliquera que les niveaux de pauvreté et d’extrême pauvreté augmenteront et que le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté et d’extrême pauvreté augmentera probablement.

Le monde connaît une période de grande transformation. L’approche de la crise économique sera confrontée à des défis structurels qui exigent de nouvelles stratégies de développement et de bien-être.

Cette crise nous rappelle l’historien R.H. Tawney, Equality, un ardent socialiste qui, entre les années 1920 et 1930, a fortement critiqué le système économique en vigueur et dont je partage maintenant ces lignes, ce qui semble nous rappeler que ces crises font et continueront de faire partie de notre réalité:

«Jusqu’à ce qu’on découvre que des revenus individuels élevés ne suffisent pas à immuniser toute l’humanité contre le choléra (…) la société ne commence pas (…) à prendre des mesures collectives pour répondre à ces besoins qu’aucun individu ordinaire, même s’il a travaillé extraordinairement tout au long sa vie, il pourrait se satisfaire tout seul. “

