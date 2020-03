Quand la guerre du pétrole prendra-t-elle fin? L’histoire répond que ce sera long

Voici comment ils se sont développés:

Première guerre des prix: 13 mois. En juin 1985, lors d’une réunion à Taif, en Arabie saoudite, le roi Fahd a averti les pays de l’OPEP que son pays ne “supporterait plus” le fardeau “des réductions de production. En novembre, Riyad a inondé le marché pétrolier, qui est passé de 31 dollars le baril à 9,75 en six mois. La paix n’est venue qu’en décembre 1986.





Seconde guerre des prix: 17 mois. Il a commencé en novembre 1997 lors d’une réunion à Jakarta, Indonésie. L’Arabie saoudite a augmenté sa production pour faire face au Venezuela, qui gagnait rapidement des parts de marché sur le marché américain lucratif. Ce que Riyad n’avait pas prévu, c’est que la demande s’effondrerait au milieu de la crise des marchés émergents et d’un hiver chaud. Le pétrole est tombé de 20 dollars le baril à moins de 10, et la paix n’est venue qu’en avril 1999.

Troisième guerre des prix: 22 mois. Cela a commencé en novembre 2014 avec une réunion à Vienne. Fatiguée des pays non membres de l’OPEP vivant des coupes de production de l’organisation et préoccupée par l’impact de la révolution américaine du schiste, l’Arabie saoudite a adopté une politique de pompage à volonté. Le pétrole s’est effondré, passant de près de 100 dollars le baril à 27,88. La paix n’est venue qu’en septembre 2016: Riyad a pris un virage à 180 degrés et la Russie a rejoint les coupes.

Cette fois, la bataille est plus brutale depuis le début, avec des baisses de prix de plus de 35% en quelques jours seulement. Au cours des guerres passées, les prix ont baissé lentement, sur une période de plusieurs mois. Les nouvelles tactiques inattendues de Riyad peuvent raccourcir le combat, car elles infligent tellement de souffrance, si rapidement, que tout le monde se retrouvera à la table de négociation dès que possible.

