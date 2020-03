Quand prescrivent-ils des dettes? | Délai de prescription des dettes

Il est important de connaître les dangers d’une dette, ainsi que ses modalités. Mais aujourd’hui, nous allons parler de ce que signifie la prescription d’une dette et de ce qui se passera ensuite. Tout d’abord, le prescription d’une dette Il veut se référer à savoir quand le terme d’une dette est respecté, ainsi que les conséquences qui peuvent survenir en raison de l’expiration de cette période établie.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que la possibilité de réclamer le paiement des dettes fait toujours partie de la créance et peut toujours être demandée. Cependant, toute dette a sa date d’expiration et, lorsqu’elle est prescrite, elle ne peut être réclamée. Par conséquent, si nous sommes endettés ou réclamons une dette, nous devons tenir compte de ces périodes, car elles peuvent nous obliger à payer certains intérêts de retard, qui peuvent normalement être stipulés à l’avance, mais parfois non (et sont généralement élevés).

Conditions de prescription d’une dette

En général, nous commenterons les conditions qui doivent être remplies pour que vous puissiez prescrire une dette. Le délai de prescription varie entre 3 et 15 ans. Les conditions d’expiration sont:

Que le débiteur n’a pas explicitement reconnu ou accepté la dette en cours

Que le créancier n’a exercé aucune action extrajudiciaire ou judiciaire

Cela veut dire que si le créancier le demande, le délai de prescription de la dette sera interrompu jusqu’à la prochaine fois qu’un procès se produira ou que le débiteur prendra des mesures en la matière. Lorsque le débiteur reçoit une notification du montant dû, le délai d’expiration de la dette est nul; n’existe pas

Conditions de paiement des dettes

Ensuite, nous commenterons les conditions de paiement pour certaines des dettes les plus courantes parmi les utilisateurs.

Ordonnance de dette hypothécaire

Selon le Code civil, les dettes hypothécaires ils expireront après 20 ans à compter de la date d’échéance initialement fixée sur le prêt. S’il n’est pas payé, la banque fera de son mieux pour vous réclamer à la fois judiciaire et extrajudiciaire. Dans tous les cas, la banque laisse généralement une période de “prolongation” (qui est généralement de 2 ou 3 mois), nous fera payer des intérêts de retard, nous pourrons saisir la maison, la mettre aux enchères, etc.

Ordonnance de dette auprès du Trésor

Selon la loi fiscale générale, il est établi qu’il doit y avoir un Période de 4 ans pour réclamer une dette auprès de cette institution. Cependant, la période de 4 ans pour réclamer est arrêtée au moment où le Trésor entame le processus de réclamation de la dette.

Ordonnance pour dette de carte de crédit

Il est généralement l’un des plus courants parmi les utilisateurs. Cette dette survient lorsque vous dépensez plus de solde que nous n’en avons sur un compte bancaire. Dans ce cas, à 5 ans il aura prescrit la dette que nous avons avec la banque. Comme cela s’est produit dans la prescription de la dette hypothécaire, la banque prendra des mesures légales pour pouvoir réclamer l’argent que nous devons et, en plus, pour en profiter en exigeant des intérêts de retard.

Ordonnance de dette de sécurité sociale

En général, pour exiger le paiement de cette institution et imposer des pénalités pour non-paiement il y aura un mandat de quatre ans. Le temps dépassé, la dette expire.

Il existe cependant une exception: si la dette n’a rien à voir avec les charges sociales et autres obligations, le délai de prescription sera déterminé par la nature des obligations.

Ordonnance de location

Selon le Code civil, une dette locative prescrit à 5 ans. Passé ce délai, il n’y aura aucune obligation de payer les montants impayés. Le plus normal, comme pour les dettes contractées auprès des banques, est qu’après une courte période de temps, une action en justice est engagée pour réclamer le paiement.

Ordonnance pour une amende

Une distinction doit être faite entre la prescription de l’amende et la sanction. L’expiration des infractions est réglementée conformément au Code de la route. En ce sens, la différence sanctions sévères (prescrites à 3 mois), sanctions graves et très graves (prescrites à 6 mois). Si la notification n’est pas reçue, la sanction le prescrit.

La prescription de l’amende (sanction économique) est de 4 ans pour les sanctions économiques et d’un an pour les autres sanctions qui ne le sont pas.

