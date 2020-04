Quarantaine, 40% des Italiens continuent de sortir au moins une fois par jour. Centre plus respectueux des règles

Les Italiens sont bons mais pas très bons. Malgré le régime de restriction, dans les 15 premiers jours suivant l’application des restrictions de Covid-19 (Décret du Premier ministre du 11 mars), les 40% de citoyens italiens en moyenne ont quitté leur domicile dans la journée pour effectuer au moins un déménagement. Et ce pourcentage n’inclut pas ceux qui quittent la maison juste pour prendre de l’air, marcher ou faire de l’exercice.

Ce sont les données rapportées par Isfort, Institut supérieur de formation et de recherche pour les transports, à travers l’étude “Audimob – Styles et comportements de mobilité des Italiens”, d’où il ressort que les Italiens ont continué de se déplacer tous les jours pour travail ou pour des raisons de nécessité.

Généralement, les trajets plus longs diminuent considérablement, mais en même temps, la courte promenade dans le quartier est redécouverte pour le shopping ou d’autres besoins.

“Au cours des 15 premiers jours post-Dpcm – explique Isfort – il y a eu une baisse substantielle du taux de mobilité au sens strict, qui dans la moyenne nationale a presque diminué de moitié, passant de 80% à 43%. Fondamentalement, 37% moins de la population a fait des excursions d’une journée avec des véhicules à moteur, à vélo ou à pied (dans ce dernier cas seulement si plus de 5 minutes) “

la taux de mobilité de proximité, oula part de ceux qui n’ont quitté leur domicile que pour de très courts trajets à pied est passée de 10% à 18%. Il est clair qu’une partie de la population a remplacé des mouvements plus “structurés” (avec des véhicules motorisés et plus de 5 minutes) par de très courts trajets à pied; ce sont ceux qui ne sont pas allés au travail ou à l’école, mais ont quand même fait de petits déplacements par nécessité.

Parmi les aspects qui affectent les données d’Isfort, il y en a un différence de comportement marquée dans les différentes régions d’Italie.

En particulier, il est à noter que les mesures de confinement ont été prises au sérieux, en particulier par les habitants du centre de l’Italie, où un seul citoyen sur trois (33%) se déplace sur de courtes distances, tandis que dans le reste de l’Italie, les habitants qui continuent de se déplacer ils sont près de la moitié (46% dans le nord-ouest, 45% dans le nord-est, 46% dans le sud et les îles).

Ils s’inscrivent comportements différenciés également en ce qui concerne l’âge. La baisse du taux de mobilité était évidente parmi les plus de 65 ans, où il a pratiquement touché les trois quarts: pendant ces premiers jours de restrictions à la mobilité, moins de 15% des citoyens âgés de 65 à 80 ans ont effectué au moins un déplacement en véhicule motorisé ou à pied pendant plus de 5 minutes.

La réduction du taux de mobilité a également été plus que réduite de moitié chez les jeunes et les très jeunes, où l’impact des fermetures d’écoles est évident.