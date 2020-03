Quatre communautés dépassent la richesse moyenne de l’UE

Madrid, le Pays basque, la Navarre et la Catalogne étaient les quatre seules communautés autonomes espagnoles à avoir dépassé en 2018 la richesse moyenne par habitant dans l’Union européenne, tandis que six autres régions (îles Canaries, Castille-La Manche, Andalousie, Estrémadure et villes autonomes de Ceuta et Melilla) n’ont pas atteint 75% de la moyenne, selon les données publiées par l’Office statistique communautaire d’Eurostat.

Madrid était la plus riche des régions espagnoles en 2018, avec un PIB par habitant de 35 000 euros, qui exprimé en unités de parité de pouvoir d’achat (pp) a atteint 37 600 pp, soit 125% de la moyenne par individu des UE. Ensuite, le Pays basque a été localisé, avec 33.200 euros et 35.600 pp (118%), la Navarre, avec 31.400 euros et 33.700 pp (112%) la Catalogne, avec un PIB par habitant de 30.400 euros et 32.600 pp (108%).

L’Aragon, qui avait dépassé un an plus tôt le PIB moyen par habitant de l’UE, a quitté ce groupe de régions en 2018 et a enregistré une richesse moyenne identique à celle de la moyenne de l’ensemble du bloc, avec 28200 euros et 30200 pp.

Sur le pôle opposé se trouvent les îles Canaries, avec un PIB par habitant de 20 900 euros et une richesse par personne en fonction du pouvoir d’achat de 22 400 pp, soit 74% de la moyenne de l’UE, suivies de Castilla-La Mancha, avec 20 400 euros et 21 800 pp (72%), l’Andalousie, avec 19 100 euros et 20 800 pp (68%) et l’Estrémadure, avec 18 800 euros et 20 100 pp (67%).

Le groupe des régions espagnoles inférieures à 75% de la moyenne européenne est complété par les villes autonomes de Ceuta, avec 20 100 euros et 21 600 pp (72%) et Melilla, avec 18 500 euros et 19 900 pp (66%).

Les îles Baléares (98%), La Rioja (97%), Castilla y León (85%), la Cantabrie (84%), la Galice (82%) et les Asturies (81%) sont dans une meilleure situation que les précédentes. Murcie, en revanche, a placé un point au-dessus du seuil de 75%.

