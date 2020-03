Quatre conseils pour gérer le travail à distance – Econsultancy

Alors que le coronavirus continue de se propager, de nombreuses organisations à travers le monde encouragent les employés à travailler à domicile afin de prévenir une nouvelle épidémie.

Le concept de télétravail n’est pas nouveau (en particulier pour les organisations qui privilégient le numérique). Selon les statistiques de l’ONS, plus de 1,54 million de personnes au Royaume-Uni travaillent à domicile pour leur emploi principal – contre 884 000 il y a 10 ans.

À la lumière des événements récents obligeant de plus en plus d’employés à travailler à distance, les organisations peuvent réaliser pour la première fois les avantages – et relever les défis – d’une main-d’œuvre répartie. Voici quelques façons dont les organisations peuvent s’assurer que la pratique est aussi efficace (et peut-être même plus efficace que) d’être au bureau.

Établir les bases

Tout le monde ne trouve pas le travail à domicile facile, en particulier les personnes qui ont l’habitude de travailler dans un environnement de bureau occupé ou collaboratif. Certains pourraient trouver que leur motivation glisse un peu. Cependant, d’autres pourraient trouver que la séparation entre le domicile et le travail devient trop floue, ce qui conduit les employés à prendre moins de pauses ou à avoir du mal à s’arrêter à la fin de la journée de travail.

Par conséquent, il est important pour les organisations de mettre en place une sorte de structure, ainsi que d’établir des attentes de base. Des exemples de cela pourraient être de déterminer les heures de travail de base, les objectifs et les tâches quotidiens, et de fixer des heures pour les enregistrements et les réunions d’équipe en ligne.

Bien sûr, la flexibilité est l’un des principaux avantages du travail à distance, donc il ne sera pas nécessairement réalisable ou bienvenu pour les heures de travail standard à appliquer. Cela signifie que la transparence est essentielle, tout comme l’accent mis sur les objectifs plutôt que sur l’activité. En d’autres termes, il est important de mettre l’accent sur les délais afin que tout le monde sache quand quelque chose doit être fait, plutôt que de se concentrer sur le moment où les gens travaillent.

Utilisez les bons outils

En 2017, une étude de Stanford a suivi deux groupes d’employés: l’un qui travaillait à domicile depuis neuf mois et l’autre qui ne travaillait qu’au bureau. Les résultats ont révélé que le groupe travaillant à domicile était 13% plus efficace, avec des améliorations de la concentration, de la rétention et du niveau de bonheur global.

Ce type de productivité ne peut être atteint qu’avec les bons outils. Heureusement, la technologie a énormément progressé au cours des dernières années, permettant aux équipes de communiquer et de collaborer beaucoup plus efficacement.

Des outils de partage de fichiers comme Dropbox aux logiciels de gestion de projets plus avancés comme Basecamp et Monday.com, il existe de nombreux outils qui peuvent faciliter le flux de travail. Un autre exemple particulièrement efficace est Trello, qui est un outil de collaboration qui vous indique essentiellement qui travaille sur quoi en un coup d’œil. Pour la communication, des plates-formes comme Slack et Microsoft Teams rendent la conversation avec les collègues facile et instantanée. Ils peuvent également être extrêmement utiles pour le partage de contenu et le brainstorming (en utilisant des canaux pour des sujets spécifiques).

Pour décider si Trello est le bon outil pour vous et votre équipe, reportez-vous au document officiel “Ai-je besoin de Trello?” graphique circulaire: https: //t.co/KvvdHUhTCh pic.twitter.com/9UgC2LZsFH

– Trello (@trello) 4 mars 2020

Ces plateformes disposent également de capacités de visioconférence, ce qui élimine le besoin de réunions en face à face. Pour des outils de travail plus distants, consultez cette liste pratique.

Offrir des opportunités d’apprentissage et de développement

Selon un sondage Deloitte, 70% des employés souhaitent que la direction favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tandis que 60% souhaitent une gamme d’options de travail flexibles. Cela peut s’étendre à plus que des tâches quotidiennes, les employés étant également désireux que les opportunités d’apprentissage et de développement soient à la fois flexibles et accessibles.

Pour les organisations, une stratégie numérique L&D peut aider à encourager une culture d’apprentissage continu, en permettant aux employés d’accéder à la formation en ligne partout et à tout moment.

En fait, au lieu de le gêner, le travail à domicile peut en fait favoriser le développement professionnel. Une enquête a révélé que les organisations qui souhaitent investir dans le L&D ont cité «le manque de temps» pour les employés comme l’un des principaux obstacles à cela. Le travail à distance – qui enlève les déplacements quotidiens et permet une plus grande flexibilité dans les tâches quotidiennes – pourrait en fait promouvoir une approche plus cohérente et plus engagée de l’apprentissage. À son tour, cela pourrait alimenter la motivation des employés et aider à améliorer la productivité.

Maintenir la communauté et la confiance

En plus de veiller à ce que les gens fassent leur travail, il est également important que les organisations favorisent le même sentiment de communauté et d’appartenance qui accompagne généralement le travail à proximité immédiate et cohérente des autres.

Cela peut être difficile; cependant, il s’agit de veiller à ce que la culture d’entreprise ne soit pas perdue par la communication numérique – mais renforcée. L’utilisation d’outils comme Slack pour vérifier avec les employés des choses autres que le travail peut être utile, tout en garantissant que les événements et les jalons comme les anniversaires ou les anniversaires reçoivent la même reconnaissance qu’ils le feraient au bureau. Enfin, (hormis les épidémies virales), les réunions en personne ou les événements réguliers de l’entreprise sont inestimables pour rester connecté et motivé.