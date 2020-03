Quatre façons dont les marques peuvent intégrer les commentaires des clients dans leur marketing et leur CX – Econsultancy

Internet a responsabilisé les consommateurs de nombreuses manières, en leur donnant une connexion plus directe avec les marques qu’ils aiment (et détestent), en leur offrant plus de choix et de commodité, et en leur donnant un moyen de partager rapidement et facilement leurs opinions.

Grâce à une multitude de plateformes d’avis et de notation, les clients peuvent publier leurs opinions sur un produit ou une entreprise en appuyant simplement sur un bouton – et consulter les vues de centaines et de milliers d’autres clients lorsqu’ils prennent une décision. Selon une étude menée par BrightLocal en novembre 2019, 82% des consommateurs américains lisent les avis en ligne des entreprises locales, et le consommateur moyen lira 10 avis avant de se sentir capable de faire confiance à une entreprise.

Pour les marques, cette situation peut souvent les faire sentir en retrait alors qu’elles travaillent pour gérer leur réputation en ligne et faire face à toute négativité qui survient avant qu’elle ne devienne un problème grave. Cependant, les avis clients peuvent être un atout pour les entreprises de multiples façons. En plus de susciter la confiance de nouveaux clients potentiels, les commentaires positifs des clients peuvent être appliqués au marketing, dans le cadre des lancements de produits, dans le cadre de l’expérience client, etc.

Le Guide des meilleures pratiques d’Econsultancy, récemment publié, examine en profondeur l’économie de la rétroaction, ses avantages et risques, et la façon dont les spécialistes du marketing peuvent capitaliser sur les notes et les avis dans le cadre du mix marketing. Voici quatre conseils du rapport sur la façon dont les marques peuvent intégrer les commentaires des clients dans leur marketing et leur CX, avec les commentaires d’experts des spécialistes du marketing qui ont mis ces conseils en pratique.

Les abonnés peuvent télécharger le rapport complet pour obtenir des conseils et des exemples plus concrets sur la façon d’intégrer les commentaires des clients dans votre stratégie marketing.

1. Utilisation des commentaires des clients dans le marketing et la publicité

Les marques peuvent utiliser leur nombre d’étoiles moyen et – avec permission – les commentaires des clients dans leur marketing et publicité. Les commentaires des clients peuvent être utilisés dans tous les domaines, des médias sociaux aux publicités en ligne, de la publicité imprimée traditionnelle à la télévision et à la publicité hors domicile (OOH).

Atom Bank, par exemple, a mené une campagne OOH sur le métro de Londres en 2019, qui présentait le classement de la banque comme «la banque britannique classée n ° 1 sur Trustpilot». Ce slogan correspondait parfaitement au message général de la campagne publicitaire – que Trustpilot est «une banque qui travaille pour vous».

Leigh Peacock-Goodwin, chef du marketing et des relations publiques pour la banque Atom, a déclaré à l’équipe de recherche d’Econsultancy: «L’un des indicateurs clés était de savoir si Atom était une marque de confiance, et nous avons constaté une augmentation de cette [brand trust] métrique.”

Une autre marque, la société de pharmacie en ligne MailMyPrescriptions.com, a annoncé sa «note Trustpilot presque parfaite» dans un spot publicitaire télévisé de 30 secondes, ainsi que des exemples d’avis clients anonymes, pour démontrer que la marque se soucie des «personnes, pas des profits».

Bien qu’il puisse falloir un certain travail de gestion de la réputation pour obtenir une note moyenne élevée afin de l’utiliser dans le marketing et la publicité, les résultats seront payants car les clients apprécient que leurs préoccupations soient traitées et traitées. Assurez-vous également d’inviter vos clients à laisser un avis s’ils ont apprécié votre produit ou service, afin de générer des commentaires plus positifs.

2. Obtenir l’avis des clients sur les lancements de produits

Les commentaires détaillés des clients sur les produits sont extrêmement précieux pour les marques. Les outils d’écoute sociale peuvent être utilisés pour surveiller le sentiment des consommateurs à propos d’un produit particulier après le lancement, mais cela est moins utile en termes d’anticipation des problèmes ou d’intégration des commentaires des clients dans le développement de produits. Pour cela, différentes marques ont trouvé des moyens de solliciter des commentaires directement auprès de clients fidèles, de créer des canaux pour qu’ils les partagent et de les utiliser dans le développement et le lancement de produits.

Vauxhall, par exemple, a temporairement retiré son modèle Mokka du marché et devrait le relancer en 2021. Jonny Evans, responsable de l’expérience utilisateur numérique et du commerce à Vauxhall, a déclaré à Econsultancy que la marque utiliserait les avis Feefo pour aider l’entreprise à identifier quelles fonctionnalités sont nécessaires dans le nouveau modèle et comment la voiture devrait faire ressentir les gens. “Nous utiliserons les preuves Feefo avec nos propres données NPS pour fermer la boucle”, a-t-il déclaré.

Qu’est-ce qu’un Net Promoter Score (NPS) et pourquoi en avez-vous besoin?

La société de marketing numérique Bazaarvoice a également construit une communauté qui lui permet de recueillir des commentaires pour les marques sur des produits qui n’ont pas encore été commercialisés. «Cela leur permet d’apporter les ajustements nécessaires», a déclaré Sophie Light-Wilkinson, vice-présidente marketing et développement commercial EMEA chez Bazaarvoice. “Cela signifie également qu’ils ont beaucoup de contenu de consommation à partager lorsqu’ils seront mis en ligne, ce qui renforce les raisons d’achat des consommateurs.”

3. Améliorer l’expérience client en ligne

Les marques peuvent intégrer des avis clients sur leur site Web, en les faisant apparaître à différents points de contact tout au long du parcours client pour aider à la considération et encourager la décision des clients d’acheter auprès de la marque.

Selon Gabriele Famous, Chief Marketing and Brand Officer chez Trustpilot, Trustpilot a vu les conversions augmenter jusqu’à 150% lorsque les marques intègrent des avis dans leur expérience de site Web.

Glasses Direct est une marque qui applique cette stratégie, faisant ressortir les avis et les notes des clients à différents moments du parcours d’achat. Sa page d’accueil présente un graphique de premier plan célébrant «Plus de 100 000 avis sur Trustpilot», et une barre USP qui se trouve juste en dessous annonce la note moyenne «Excellent» de la marque. Plus bas sur la page, les clients peuvent parcourir un carrousel de commentaires clients en vedette et cliquer sur la page Trustpilot de la marque pour en savoir plus.

Un carrousel de commentaires clients de Trustpilot, présenté sur le site Web de Glasses Direct (source: Glasses Direct)

Lorsque vous parcourez des produits, chaque paire de lunettes est également affichée avec une note moyenne basée sur les avis laissés par les clients avec le produit, aidant les clients potentiels à identifier les paires qui ont été les mieux reçues par les autres acheteurs. Comme Matt West, PDG de Feefo, l’a déclaré à l’équipe de recherche d’Econsultancy,

“Mettre une bonne critique d’un produit à côté du panier ou du bouton d’achat sur le site Web d’une marque peut avoir un impact vraiment positif. «Les marques doivent regarder le parcours client et identifier les points sur lesquels les gens veulent prendre une décision – cela peut être de cliquer sur la page suivante, de faire un achat ou de remplir un formulaire pour plus d’informations, par exemple.

“Une certaine forme de ratification ou de promotion par quelqu’un d’autre qui s’est engagé avec ce produit, service ou marque n’aura généralement un impact positif que lorsque vous lui demanderez de prendre la décision de rester avec vous d’une manière ou d’une autre.”

Produits sur le site Web de Glasses Direct avec des étoiles affichées à côté (Source: Glasses Direct)

4. Créer des ambassadeurs de marque

Les clients qui laissent des commentaires positifs peuvent, avec un soutien, être transformés en défenseurs de la marque qui agiront alors comme un marketing de marque de facto, faisant des recommandations et des références et fournissant une preuve sociale. Talia Shani, directrice du marketing chez Yotpo UK, a déclaré à Econsultancy:

“Imaginez que la valeur à vie du client ne soit pas simplement mesurée par des achats répétés, mais [the customers’] être des défenseurs efficaces, accroître la base de fans de la marque et attirer de nouveaux clients payants. »

Jonny Evans de Vauxhall a ajouté que les avis permettent aux marques d’entamer une conversation avec les clients qui va au-delà des étoiles. En encourageant les gens à partager des photos de leur achat et de leurs expériences avec la marque, “[Vauxhall] transforme des gens que nous avons déjà convaincus d’acheter une voiture en ambassadeurs de notre marque. Ils seront beaucoup plus forts que tout ce que nous pouvons faire en marketing, car en fin de compte, les gens achètent aux gens. »

Apprendre encore plus

Pour obtenir des informations plus détaillées sur la façon d’élaborer une stratégie de gestion des avis, de suivre le retour sur investissement et de travailler avec le contenu généré par les utilisateurs, les abonnés à Econsultancy peuvent télécharger le guide des meilleures pratiques de notation et d’avis.