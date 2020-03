Quatre facteurs à l’origine du succès de Stitch Fix – Econsultancy

Stitch Fix est un service de style personnel en ligne qui envoie une sélection organisée de vêtements et d’accessoires aux clients, en utilisant un mélange d’apprentissage automatique et de sélection humaine.

Depuis sa création en 2011, Stitch Fix a connu un énorme succès. La société a enregistré sept trimestres consécutifs de croissance de plus de 20% de son chiffre d’affaires depuis 2017 (année où elle est devenue une société ouverte). Il a également vu ses ventes au troisième trimestre 2019 augmenter de 29% pour atteindre 408,9 millions de dollars.

Alors, qu’est-ce qui a contribué à son essor et qu’est-ce que cela nous apprend sur le commerce électronique de mode? Voici quelques leçons que nous pouvons en tirer.

Soutenu par la science des données (et les stylistes humains)

Le style personnel est généralement une expérience en personne, dispensé par des magasins de détail ou des services de style spécialisés. Stitch Fix vise à apporter un style personnel aux masses, en utilisant les données et l’apprentissage automatique pour offrir une personnalisation à grande échelle.

En plus d’un long questionnaire lors de l’inscription des clients – en tenant compte de facteurs tels que le style de vie, le type de corps et les articles les plus recherchés – la fonction “ Style Shuffle ” de Stitch Fix sur son application et son site Web lui permet d’amasser d’énormes quantités de données. Il agit comme une sorte de “Tinder pour les vêtements”, permettant aux utilisateurs de glisser à droite sur les tenues qu’ils aiment ou à gauche sur ceux qu’ils n’aiment pas.

Ces données alimentent l’algorithme de Stitch Fix, ce qui l’aide à mieux comprendre les préférences des clients, en fonction de différents facteurs comme l’âge ou l’emplacement.

Bien que la science des données soit cruciale pour le modèle commercial de Stitch Fix – la société emploie un responsable des algorithmes pour superviser l’équipe de science des données – elle ne néglige pas l’importance du jugement humain. En fait, comme le rapporte HBR, les stylistes humains de l’entreprise ont toujours la possibilité de remplacer ou de modifier la sélection de l’algorithme, et peuvent souvent mieux comprendre les besoins du client (en particulier en ce qui concerne les événements de la vie ou les occasions spéciales).

Combinés, ces facteurs permettent à Stitch Fix de fournir un service basé sur les données, mais qui semble en quelque sorte intrinsèquement personnel.

Lorsque vous rêvez de printemps, mais que vous vous adaptez toujours aux pulls pic.twitter.com/jLvlcVUwYo

– Stitch Fix (@stitchfix) 25 février 2020

Stitch Fix est un bon exemple de la façon dont une marque en ligne peut tirer le meilleur parti des données, en les utilisant pour améliorer en permanence l’expérience client en ligne (ainsi que la logistique globale). Bien entendu, la personnalisation est l’USP de la marque, ce qui signifie que les clients sont plus que disposés à offrir leurs informations personnelles, ainsi que des commentaires et des critiques sur les produits, afin de recevoir un service qui leur est propre.

Les autres marques, quel que soit leur modèle commercial, devraient tenir compte de cet échange de valeur clair et garantir la transparence dans la façon dont les données sont obtenues et utilisées, ainsi que dans ce que les clients obtiennent en retour.

Transformer les données en action

Pour les marques qui s’associent à Stitch Fix, il y a des avantages importants, provenant principalement des données que l’entreprise collecte. Chaque marque possède son propre «portail fournisseur» qui leur permet d’accéder à des commentaires sur la façon dont les produits vendus par le biais du service sont reçus.

Selon Stitch Fix, 80% des clients laissent des commentaires sur les articles retournés, ce qui témoigne du niveau d’investissement qu’ils ont dans le service.

Pour les marques, cette expérience est différente du processus de vente dans les grands magasins physiques, où elles sont généralement laissées dans l’ignorance des raisons pour lesquelles un produit ne se vend pas. Grâce aux données générées par Stitch Fix, les marques sont en mesure d’améliorer et de faire évoluer leurs produits, sur la base de commentaires précieux et spécifiques sur l’ajustement, la taille et la conception. Selon Fast Company, la marque de mode Threads 4 Thought a modifié la taille d’un bouton sur une chemise particulière (en fonction des commentaires), ce qui a finalement entraîné une augmentation des ventes via Stitch Fix ainsi que d’autres canaux.

Sans surprise, de nombreuses marques de détail s’engagent avec Stitch Fix. Il existe désormais plus de 1 000 marques partenaires aux États-Unis, tandis que la branche britannique (lancée l’année dernière) en compte actuellement un peu plus de 60.

Commerce électronique de mode 2020: quelles tendances perturbent l’industrie?

Commodité et découverte

Outre des éléments de personnalisation, l’attrait de Stitch Fix réside également dans sa facilité et sa commodité. En effet, bien que certaines personnes puissent apprécier les achats en ligne, cela nécessite également beaucoup de temps et de concentration et peut même entraîner du stress. Ceci est amplifié par ce que l’on appelle le «paradoxe du choix», qui suggère qu’avoir trop de choix peut rendre la prise de décision plus difficile plutôt que plus facile.

Essentiellement, Stitch Fix enlève le processus de prise de décision pour le client, mais (idéalement) leur fournit toujours une sélection de vêtements et d’accessoires qu’ils auraient eux-mêmes choisis. Cette commodité s’étend également au paiement et aux retours, car les clients peuvent essayer les articles à la maison avant d’être facturés pour tout ce qu’ils décident de garder. Une enveloppe prépayée est également incluse pour les retours gratuits. De plus, les clients peuvent utiliser Stitch Fix de manière flexible, y compris mensuellement ou à la demande pour des occasions spéciales.

Une autre raison pour laquelle Stitch Fix réinvente l’expérience de magasinage en ligne est l’élément de découverte qui l’accompagne. Comme les clients ne savent pas ce qu’ils vont recevoir, il y a une certaine quantité de surprise et de plaisir impliqués, avec le potentiel pour les gens de découvrir de nouvelles marques ou de nouveaux styles dont ils n’ont jamais entendu parler auparavant. Cet élément de surprise est également ce qui attire les clients dans le processus et les rend plus susceptibles de s’inscrire à une autre boîte.

Cet élément de découverte est également un grand avantage pour les marques partenaires de Stitch Fix, la sensibilisation des clients pouvant se traduire à long terme par des ventes directes ou par la fidélité à des marques individuelles. En effet, les partenariats de marque (que ce soit en termes de canaux de vente ou de campagnes marketing) peuvent permettre aux entreprises de bénéficier d’une puissance combinée, ce qui les aide à leur tour à prendre conscience et à toucher un public plus large.

Nous disons allez-y pic.twitter.com/WO2cpXtcxv

– Stitch Fix Men (@stitchfixmen) 26 février 2020

Favoriser la fidélité

Cependant, Stitch Fix ne tient pas cette fidélité pour acquise et a mis davantage l’accent sur la fidélisation des clients au cours de la dernière année. Il a publié deux nouvelles fonctionnalités pour aider à fidéliser les clients réguliers et à long terme, y compris “Shop Your Look”, qui a été entièrement sorti de la version bêta au début de cette année. Destiné aux clients existants, il permet aux utilisateurs de trouver des articles qui complètent ce qu’ils ont déjà acheté. De même, “Acheter de nouvelles couleurs” permet aux clients d’acheter des articles précédemment achetés dans différentes couleurs, impressions ou motifs.

Le but de ces fonctionnalités est d’augmenter les dépenses supplémentaires des clients existants. De plus, en donnant aux clients la possibilité d’acheter directement entre les «correctifs», la société espère que l’engagement et la fidélité augmenteront également.

L’acquisition est également un bonus, bien sûr, avec des clients auparavant sceptiques devenant peut-être plus à l’aise avec l’ajout d’un plus grand contrôle. En effet, le nombre de clients actifs augmentant de 17% sur un an pour atteindre 3,5 millions au T2 2020, la stratégie de Stitch Fix semble fonctionner.

Il se passe de la magie! ✨ Annonce d’une toute nouvelle façon de magasiner: des tenues personnalisées conçues autour des articles que vous possédez et aimez déjà. Dirigez-vous vers l’onglet (nouveau) Boutique: https://t.co/LmITwpqoCj pic.twitter.com/Y7eX2WMJLK

– Stitch Fix (@stitchfix) 4 février 2020

Dans l’ensemble, Stitch Fix est un bon exemple d’une marque qui apprend en permanence: à la fois ce que veulent ses clients et comment elle peut le mieux le livrer. D’autres dans le secteur de la vente au détail, en particulier le commerce électronique, devraient tenir compte de son approche axée sur les données et axée sur le client.

