Quatre marques au ton de voix brillamment drôle – Econsultancy

Le ton de la voix (ToV) est extrêmement important lorsque vous essayez de créer une marque distinctive. C’est la personnalité de votre entreprise; la chose dont les gens se souviendront de vous.

Une façon d’avoir un ton de voix mémorable est d’être drôle. Cependant, il n’y a pas beaucoup de marques qui peuvent constamment faire preuve d’humour sans se montrer cringey ou essayer dur.

L’humour est aussi subjectif, bien sûr, ce qui signifie que ce qui fait qu’une personne est «LOL» en fera un autre facepalm. Dans l’ensemble, cependant, les marques qui le font bien ont tendance à être confiantes, cohérentes et sans aucune excuse. Voici quatre exemples à apprécier.

Fridababy

Vendant une gamme de produits pour bébés et liés à la grossesse, Fridababy se décrit comme une «marque basée sur les solutions. Le 411 de la parentalité. La marque qui-appelle-au-milieu-de-la-nuit-car-mon-bébé-n’arrêtera pas de crier. “

Cela résume à peu près son ton de voix direct et sombre, qui est essentiellement l’opposé de la plupart des marques de bébés (qui ont tendance à être trop mignonnes et sentimentales).

Image via Fridababy.com

Avec des produits comme «le laveur de fesses» et «le gasspasser», le ton de la voix de Fridababy est indubitable, promouvant la réalité de la parentalité et de la grossesse à travers son site Web et sa commercialisation.

En effet, même si le PDG et président Chelsea Hirschhorn a décrit Fridababy comme la «partie de la parentalité non digne d’Instagram», ses médias sociaux sont inondés d’humour, faisant appel aux nouveaux parents avec son ton plein d’esprit et sarcastique.

Greggs

La chaîne de boulangerie Greggs a perfectionné son ton de voix ces dernières années, ravissant les adeptes des médias sociaux avec son sens de l’humour résolument britannique.

Greggs s’attaque au snobisme en faisant la promotion de ses produits et des gens qui les aiment, ainsi qu’en discutant de la culture britannique quotidienne. Cela contribue à un flux Twitter qui est toujours amusant et engageant.

Quelques Greggs classiques:

Le road trip Greggs

Le matin après la nuit avant Greggs

L’attente de mon train Greggs

Le déjeuner du bureau du vendredi Greggs

Je suis en retard mais peu importe Greggs

Le post-gym Greggs

Le juste parce que Greggs

– Greggs (@GreggsOfficial) 21 février 2020

Greggs génère également un engagement sur les médias sociaux en plaisantant avec d’autres personnalités publiques – en particulier avec ceux qui osent dissiper la marque. L’exemple le plus notable a été Piers Morgan, bien sûr, qui a ironiquement aidé la marque à mieux faire connaître son rouleau de saucisse végétalienne désormais légendaire.

Oh bonjour Piers, nous vous attendions

– Greggs (@GreggsOfficial) 2 janvier 2019

Fait intéressant, Greggs adopte une approche différente sur Facebook, créant des gags visuels efficaces conçus pour attirer l’attention lorsque les gens parcourent leur flux.

Nous le faisons.

Publié par Greggs le vendredi 14 février 2020

Paddy Power

Un ton de voix efficace nécessite que la marque comprenne parfaitement son public cible. Paddy Power en est certainement conscient. Le ton général est laddish, familier, la façon dont vous parleriez à vos amis dans le pub tout en buvant une grosse bière virile et en regardant le grand sport viril (sur lequel vous avez parié, évidemment).

Fair-play envers Arsenal, qui fait de son mieux pour s’assurer que les fans ne seront pas déçus si le gouvernement britannique décide que les gens ne devraient plus assister aux matchs de football. # ARSWHU

– Paddy Power (@paddypower) 7 mars 2020

Paddy Power est également connu pour avoir repoussé les limites de ses campagnes de marketing, qui sont généralement basées sur des sujets d’actualité et souvent conflictuels. En 2019, par exemple, Paddy Power a érigé des panneaux d’affichage à Dublin en se moquant du Brexit avant le choc des Six Nations irlandais avec l’Angleterre.

Image via News.paddypower.com/

La marque a également transformé son magasin de détail de Baggot Street en «Paddy Power’s Passport Office», à la suite de la montée supposée des demandes de citoyens britanniques éligibles pour les passeports irlandais en raison du Brexit.

Il fait également des trucs assez amusants sur Twitter, utilisant son humour ironique pour se moquer des sportifs bien connus et des personnalités de l’industrie.

Une fois de plus, Pep Guardiola se trompe de tactique dans un grand match.

Une écharpe quand elle l’énerve? Cela va juste absorber l’humidité; être mort lourd maintenant.

En y repensant encore une fois. pic.twitter.com/su13HBGmBp

– Paddy Power (@paddypower) 8 mars 2020

Netflix

Netflix est devenu l’une de ces marques sur lesquelles vous pouvez compter un peu sur les réseaux sociaux. Son ton de voix n’est pas particulièrement bizarre ou controversé; au lieu de cela, il utilise un humour intelligent, subtil et relatable pour engager son public cible.

Il est également particulièrement intelligent dans la façon dont il utilise son propre contenu (c’est-à-dire la télévision et le film) comme base pour la plupart de ses blagues, ce qui signifie qu’il est toujours en mesure de mettre en évidence ce qui est actuellement diffusé. Cependant, son style conversationnel (en particulier sur Twitter) signifie qu’il ne se sent jamais trop promotionnel.

n’a pas vérifié, mais va supposer que la ligne officielle de Netflix pour savoir si l’atterrissage sur la lune s’est réellement produite est: yep

– Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 4 mars 2020

Enfin, Netflix intègre également intelligemment sa voix amusante et humoristique dans ses GIFS et mèmes créatifs, qui ont tendance à faire partie de son style de contenu le plus populaire.