Quatre marques DTC investissent dans des campagnes marketing traditionnelles – Econsultancy

Les marques destinées aux consommateurs se concentrent généralement sur le marketing numérique afin de se développer, en utilisant la recherche payante et les médias sociaux pour cibler et engager les consommateurs en ligne.

Comme l’espace DTC est devenu d’autant plus encombré, le coût d’acquisition a grimpé en flèche. Dans le même temps, de nombreuses marques ont constaté que leur croissance commençait à stagner. Comme l’écrit le cofondateur et PDG d’Infectious Media, Martin Kelly, dans un article pour Econsultancy: «ils ont évolué autant que possible dans les jardins clos des médias sociaux et n’ont pas les connaissances internes, la technologie et les gens pour mener leur marketing numérique vers le prochain niveau.”

Les marques DTC tentent d’élargir leur portée via la vente au détail traditionnelle, c’est-à-dire des concessions dans les grands magasins ou la création de leurs propres magasins physiques autonomes. Parallèlement à cela, nous avons également commencé à voir une augmentation du marketing traditionnel des sociétés de DTC, avec des marques se développant dans des chaînes comme la télévision et le hors domicile. Voici quatre exemples.

Andie Swim

La marque de maillots de bain directe aux consommateurs Andie Swim a lancé sa première grande campagne de publicité extérieure avec l’agence de création Worn deux ans seulement après son lancement. Fait intéressant, Andie a adopté une approche lente et régulière du marketing numérique par rapport aux autres marques DTC, utilisant principalement des canaux en ligne pour exécuter une approche de test et d’apprentissage.

Selon Glossy, Andie a passé sa première année à se concentrer sur la qualité et l’ajustement de son produit (plutôt que de se concentrer sur le marketing numérique), avant de déployer des campagnes sociales payantes dans sa deuxième. En plus de convaincre les clients de se convertir, ses campagnes sociales étaient axées sur un objectif final plus large: découvrir quels messages marketing avaient le plus de résonance auprès des consommateurs. Andie a ensuite utilisé ces informations pour créer sa première campagne publicitaire extérieure, qui comprenait des panneaux d’affichage présentant le type d’images et de messages sur lesquels les consommateurs en ligne cliquaient.

Image via Worn.nyc

Sruti Dhulipala, stratège senior au studio de création mondial Stink Studios, a déclaré à Glossy: «Outdoor aide les marques DTC comme Andie à se connecter dans le« monde réel ». Cette combinaison d’échelle et de fiabilité, en particulier à un moment où les canaux numériques sont de plus en plus surveillés pour leur manque de transparence et l’utilisation abusive des données, fait d’OOH un outil extrêmement puissant.

Correction de point

Au premier trimestre 2020, la société de commerce électronique DTC Stitch Fix a enregistré une croissance des revenus de 21% sur douze mois, avec un chiffre d’affaires net de 444,8 millions de dollars. La société a également annoncé son sixième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires par client actif, qui a augmenté de plus de 10% en glissement annuel.

Afin de poursuivre cette trajectoire ascendante, Stitch Fix aurait investi 16 millions de dollars supplémentaires dans le marketing de marque, concentrant ses efforts sur la télévision et l’extérieur.

Avant cela, Stitch Fix avait déjà plongé ses orteils dans la télévision, lançant une publicité télévisée pour coïncider avec les Oscars 2019. L’annonce de 60 secondes a mis en évidence les 325 millions d ‘«moments personnels» pour lesquels les clients de Stitch Fix s’étaient habillés, communiquant l’approche très personnelle de la marque en matière de stylisme de mode. Le directeur marketing de Stitch Fix, Deirdre Findlay, a déclaré à AdAge: «Il existe une opportunité pour la marque de continuer à accroître la notoriété mais aussi à améliorer la compréhension des clients sur ce qui rend Stitch Fix spécial.

En ne diffusant l’annonce que dans certaines régions (en dehors de la Californie), l’objectif de Stitch Fix était de maximiser la notoriété de la marque et de capitaliser sur l’énorme intérêt entourant les Oscars. Selon Lisa Sherman, présidente et PDG d’Ad Council, ce sera la prochaine étape inévitable pour les marques DTC dans la bonne position. Elle déclare: “Les marques atteignent un certain point où la portée sociale n’est pas nécessairement progressive, et la télévision leur permet de venir avec de grands moments et d’avoir une large opportunité de portée avec leur public.”

Malgré son expansion dans les canaux de commercialisation traditionnels, Stitch Fix ne fait pas de même avec son modèle commercial en se développant dans la vente au détail physique. Au lieu de cela, il se concentre résolument sur le numérique et le commerce électronique (malgré le fait que d’autres marques investissent massivement dans la vente au détail hors ligne).

Quolibet

L’entreprise de brosses à dents électriques Quip a généré une grande partie de sa croissance initiale grâce à Facebook, en utilisant les outils publicitaires de la plate-forme pour cibler et engager différentes données démographiques d’audience.

Depuis, Quip a diversifié ses dépenses vers d’autres chaînes, notamment la télévision.

Son dernier spot télévisé reconnaît le fait que toutes les brosses à dents électriques offrent le même résultat final, ce qui signifie que les bonnes habitudes sont ce qui maintient vos dents et vos gencives en bonne santé (ce que les produits Quip promeuvent commodément).

Fait intéressant, Quip n’est pas dans l’illusion qu’une présence à la télévision produira automatiquement des résultats. Selon Digiday, Quip traite les publicités télévisées comme s’il s’agissait d’une campagne numérique, en utilisant des codes de suivi pour tester diverses créations en termes de performances par réseau ou par heure.

Quip a également apporté cette approche basée sur les données à sa campagne d’affichage hors domicile dans le métro de New York, en lançant une enquête post-achat pour mesurer son efficacité. Avec une approche axée sur les données, les sociétés de DTC comme Quip sont en mesure de mettre à jour et de moderniser les méthodes de marketing traditionnelles pour un public omnicanal.

Article

Le publipostage semble un canal peu probable pour une entreprise en ligne uniquement, mais les marques DTC à succès comme Glossier envoient des brochures et des livrets par la poste.

Article de marque de meubles DTC est un autre exemple d’une marque en ligne utilisant le publipostage, utilisant le canal pour cibler les clients à forte intention. Selon Modern Retail, l’objectif de l’article est double: premièrement, le publipostage est utilisé pour informer les clients sur les nouvelles collections de produits, et deuxièmement, il est utilisé pour atteindre les personnes qui sont à la recherche de nouveaux meubles.

Nous avons consulté nos experts internes pour les méthodes les meilleures et les plus simples pour vous aider à garder vos meubles en cuir souples, beaux et sans revêtement en plastique. Lire maintenant #OnTheBlog: https://t.co/qOTr2dLtzn pic.twitter.com/5uvaAuUmTP

– Article (@articlemodern) 26 février 2020

Un avantage de cela est le type de clients qui pourraient être acquis par ce canal. En bref: fidèle et plus durable. Ceci est différent des clients en ligne, qui auraient pu cliquer sur une annonce de manière impulsive (et dont la durée d’attention est susceptible d’être limitée à ce moment). En revanche, les clients qui agissent sur le publipostage vont être beaucoup plus pris en compte, ayant pris le temps de parcourir les imprimés et d’aller activement en ligne pour rechercher la marque.

Bien sûr, l’inconvénient du publipostage est qu’il est coûteux et n’est pas immédiat, les marques ne pouvant voir les résultats qu’au moins deux mois plus tard. Les marques peuvent mesurer le succès en termes de pics régionaux de trafic en ligne (où le catalogue a été reçu), de ventes des produits présentés ou d’utilisation de codes promotionnels exclusifs ou de remises.

Avec 63% des marques de vente directe aux consommateurs qui utiliseraient désormais le publipostage comme canal publicitaire et 62% utiliser la publicité imprimée, il semble que même les marques les plus axées sur le numérique reconnaissent qu’il existe encore une place pour le marketing traditionnel.