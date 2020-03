Quatre marques s’associent à des influenceurs pour un marketing ciblé – Econsultancy

Le marketing axé sur les objectifs est devenu une priorité croissante pour les marques au cours de la dernière année, stimulé par le désir plus large des consommateurs de changer.

Selon une enquête réalisée en 2019 par Markstein, 70% des consommateurs veulent savoir ce que les marques qu’ils soutiennent font pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux, et 46% prêtent une attention particulière aux efforts de responsabilité sociale d’une marque lorsqu’ils achètent un produit. Pendant ce temps, la recherche de Deloitte a révélé que 80% des consommateurs seraient prêts à payer plus pour un produit si la marque se concentrait sur une plus grande responsabilité environnementale et sociale.

Les partenariats peuvent influencer les marques et communiquer des campagnes ciblées. Le dernier rapport d’Influencer Intelligence sur le sujet suggère qu’il peut s’agir d’un outil extrêmement puissant. Rahul Titus, responsable de l’influence chez Ogilvy, a déclaré à Influencer Intelligence: «Les marques considèrent les influenceurs comme leur chemin vers l’activisme de la marque ou l’espace marketing axé sur les objectifs; ils y voient leur façon de communiquer un vrai point de vue et de faire la différence, et il y a une forte synergie entre les deux ».

Dans cet esprit, voici quelques exemples de marques qui s’associent à des influenceurs pour mener des campagnes liées aux objectifs, et ce que nous pouvons en apprendre.

La Mer

La marque de soins de luxe La Mer utilise du varech et d’autres ingrédients naturels pour créer ses produits, qu’elle nomme intelligemment son «Bouillon Miracle ™».

Naturellement, l’environnement – en particulier la protection et la préservation des habitats marins – est une cause que La Mer défend avec ferveur. En 2017, il a lancé le Fonds La Mer Blue Heart Oceans pour aider à soutenir des projets de conservation des océans dans le monde, qu’il a depuis promus grâce à des partenariats d’influence.

Comme l’indique le rapport d’Influencer Intelligence, la raison pour laquelle La Mer s’est tournée vers le marketing d’influence était “ pour aider à raconter l’histoire de cet ingrédient intégral dans ses produits, en équilibre avec les longueurs auxquelles il va, pour aider à préserver l’écosystème délicat de l’océan ”. à cela, le travail contribue à donner un sens au contenu de l’influenceur, qui pourrait autrement paraître banal ou superficiel.

Au lieu de travailler avec des influenceurs dans le domaine de l’activisme environnemental, La Mer a toutefois choisi de travailler avec ceux qui feraient appel à son public cible (et non à aliéner les clients). Cela s’est avéré être un certain nombre de modèles, maquilleurs et experts dans le domaine des soins de la peau qui sont également passionnés par les questions environnementales. Dans le cadre de la campagne, il a emmené des influenceurs sur une plage du sud de l’Angleterre où un nettoyage des déchets plastiques a été organisé. Selon La Mer, le contenu a généré un engagement élevé pour la marque et a contribué à mieux faire connaître la cause.

Allbirds

La marque de chaussures Allbirds s’est engagée à devenir neutre en carbone en 2019 dans le cadre de son engagement à lutter contre le changement climatique. En plus de réduire sa propre empreinte carbone, Allbirds investit également dans un certain nombre de projets mondiaux pour aider à sensibiliser à la question (et inciter les autres à faire de même).

À l’instar de La Mer, les partenariats d’influence d’Allbirds ne sont pas uniquement liés aux problèmes environnementaux. Au lieu de cela, il travaille également avec des influenceurs qui représentent d’autres problèmes de société, tels que l’égalité des sexes, la santé mentale et la positivité du corps.

Ce faisant, Allbirds promeut subtilement une image de marque diversifiée et inclusive, et qui se soucie de plus que son objectif principal. Cela se traduit également par un contenu d’influenceur rafraîchissant et varié, ce qui empêche les utilisateurs de s’ennuyer ou d’être apathiques envers les messages environnementaux qu’ils utilisent dans la plupart de son marketing. Le fait que les influenceurs soient souvent photographiés portant les chaussures aide également les ventes.

Bumble

Bumble se positionne à la fois comme un mouvement et une application de rencontres, s’appuyant sur ses valeurs fondamentales d’autonomisation des femmes et d’égalité des sexes. Pour transmettre ce message, Bumble a travaillé avec un certain nombre d’influenceurs puissants, l’un des plus connus étant la star du tennis Serena Williams, qui a joué dans la publicité unique du Super Bowl de Bumble.

Le but de la campagne était de «mettre en scène collectivement un mouvement lors de l’un des événements sportifs les plus regardés et dominés par les hommes de l’année», en utilisant l’une des femmes les plus puissantes du sport pour inspirer et responsabiliser les autres. En plus de ses prouesses sportives, la campagne de Williams autour d’autres questions importantes telles que Black Lives Matter et la violence domestique a fait d’elle un choix authentique pour Bumble.

Un post Instagram de Serena Williams sensibilisant à la violence domestique

Auparavant, Bumble a fait appel à des micro-influenceurs pour faire connaître sa marque. Cependant, cela ressemblait davantage à un contenu d’influence stéréotypé, avec des événements comme les soirées Coachella qui tentaient de toucher un jeune public. Ce n’est qu’au cours des dernières années que Bumble est devenu une marque plus sérieuse et axée sur les objectifs, et a par conséquent augmenté son jeu d’influenceurs.

Carlsberg

En 2019, Carlsberg a lancé une stratégie audacieuse pour se repositionner au Royaume-Uni. En plus de créer une meilleure bière (et de changer son slogan pour «probablement pas la meilleure bière blonde au monde»), la marque s’est engagée à d’autres «améliorations», notamment en minimisant son impact environnemental.

Pour ce faire, il a déployé des emballages durables pour des produits dont le «snap pack», qui réduit l’utilisation du plastique, et une «encre verte plus verte» pour améliorer la recyclabilité des emballages. Elle s’est également engagée à générer zéro émission de carbone dans ses brasseries, parallèlement à une réduction de 30% de son empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur d’ici 2030.

Afin de faire prendre conscience de son objectif renouvelé, Carlsberg s’est associé à un certain nombre d’influenceurs: notamment Jim Chapman, qui avait également annoncé à ses propres médias sociaux à la suite de son intention de devenir un “ meilleur être humain ” en termes de responsabilité environnementale. La campagne comprenait du contenu Instagram, ainsi qu’un vlog sponsorisé d’un voyage à Copenhague pour la chaîne YouTube de Chapmans.

Grâce à ce partenariat, Carlsberg a pu capitaliser sur l’impressionnante audience de Chapman sur les réseaux sociaux et transmettre le message qu’il n’est jamais trop tard pour commencer à prendre de meilleures décisions au nom de la planète.