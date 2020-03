Qu’attendre de Binance Coin (BNB) à court terme?

Binance Coin (BNB), ces premiers mois ont été meilleurs que la plupart des altcoins, malgré des chutes suivies de légers gains qui gardent constamment les traders de crypto-monnaie en alerte.

De plus, BNB a un point en faveur car il a été créé et soutenu par Binance. Il est également très populaire dans l’échange, car il s’est avéré très utile.

Cependant, lors d’une analyse basée sur les performances des marchés de la cryptographie en 2020, la plupart des principales devises numériques ont affiché des rendements négatifs en février.

Malgré les mauvaises performances des marchés de la cryptographie, il y avait des exceptions telles que ETH, LINK, XTZ et BNB. ETH a terminé le mois avec 21,2% de plus, les prix se terminant à 220 $. Parallèlement, XTZ, LINK et BNB ont également surperformé le marché général, avec des bénéfices de 42,1%, 42,8% et 4% respectivement.

La volatilité affecte BNB

En moyenne, la volatilité sur 30 jours des crypto-monnaies à large plafond est passée de 4,8% à 6,2% depuis janvier. En particulier, les altcoins à forte capitalisation tels que XRP, BNB, ETH, TRX, ETC et LTC ont connu une plus grande volatilité en février.

Même BNB a montré une volatilité plus faible parmi les crypto-monnaies à forte capitalisation, car sa volatilité était 1,8 fois supérieure à BTC et 1 fois supérieure à XRP.

En réalité, les tendances sur 30 et 90 jours indiquent une plus grande volatilité sur les marchés des altcoins que le Bitcoin. Ce n’était pas une surprise puisque les marchés des altcoins ont dépassé la BTC depuis le début de l’année. Alors que les opérateurs cherchent à participer au «Altcoins season», BNB devrait connaître une plus grande volatilité.

Corrélation relative

En février, les tendances de corrélation ont montré que la BTC a maintenu une relation positive avec la plupart des altcoins à fort capital et a montré la plus forte corrélation avec la BNB.

Avantages BNB

À la suite de cet article, nous pouvons présenter les cas d’utilisation BNB les plus importants, notamment:

Payer les frais de négociation en échange, obtenant l’équivalent d’une remise de 50% sur les transactions (au cours de la première année) .Prendre en charge le token Binance BNB inclus dans la plateforme Crypto.com, qui comprend la carte Visa MCO et l’application mobile.Acheter des cadeaux virtuels sur la plateforme Uplive avec BNB.Garantie de prêts crypto instantanés sur la plateforme Nexo avec la devise BNB.

En revanche, la capitalisation totale du marché des altcoins est passée de 61 milliards de dollars à 86 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 40%, selon Binance Research.

L’élan haussier des marchés des crypto-monnaies peut être attribué à deux facteurs: la réduction de moitié et les incertitudes macroéconomiques.

Inconvénients

Ainsi, BNB est également affectée par l’éclosion du Coronavirus, qui a engendré des rues désolées en Chine, les commerces ont fermé jusqu’à nouvel ordre et aucune trace d’activité humaine.

Motivés par l’alarmisme et la désinformation qui entourent Internet, les sociétés de blockchain et les crypto-monnaies luttent également contre le virus. Puisqu’ils craignent que, pour la première fois dans l’histoire, ils évoluent dans le même sens que les autres actifs financiers tels que la bourse et les obligations.

Cependant, les investisseurs ont continué à considérer les crypto-monnaies comme un actif sûr, un point qui pourrait être désavantageux pour BNB, car les marchés boursiers mondiaux restent prudents.

