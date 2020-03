Que disent les experts du Bitcoin?

La situation actuelle sur les marchés est marquée par l’incertitude et la terreur. Nous commençons avec une baisse beaucoup plus prononcée pour Bitcoin (BTC) à un prix inférieur à 6 000 USD. Qu’attendent les experts de la situation?

Au milieu des inquiétudes concernant le coronavirus et la chute des prix du pétrole, les marchés financiers ont été gravement touchés et les crypto-monnaies n’ont pas été épargnées.

La situation est si grave que les experts commentent que nous pourrions être à un pas d’une nouvelle crise financière. En fait, hier, le président des États-Unis, Donald Trump, dans une tentative de calmer les investisseurs effrayés, a assuré que la nouvelle pandémie n’avait pas déclenché de catastrophe économique.

Cependant, Anthony Pompliano via son Twitter a affirmé ne pas croire les affirmations du président Donald Trump.

«Nous avons de loin la plus grande économie du monde. Nos banques et institutions financières sont entièrement capitalisées et incroyablement solides… Ce n’est pas une crise financière. Ce n’est qu’un moment temporaire que nous surmonterons ensemble en tant que nation. »

Je n’y crois pas.

– Pomp 🌪 (@APompliano) 12 mars 2020

De cette façon, Pompliano a assuré que l’activité économique s’arrête. “De nombreuses entreprises ne peuvent pas payer leur dette, en même temps qu’il y a une pénurie massive de liquidités”Assura Pompliano.

Et, comme preuve que le discours de Trump n’a pas servi son objectif, aujourd’hui, les marchés financiers traditionnels et cryptographiques sont de nouveau en rouge.

Non seulement le marché financier traditionnel, le marché de la cryptographie saigne également à mort au milieu de tout le chaos.

Le bitcoin a chuté de 24,73% en 24 heures, atteignant le plus bas de 5 978 USD au dernier trimestre. Cependant, la CTB n’est pas la seule à souffrir. Pendant ce temps, Ethereum rapporte une baisse de 31,18% au cours des dernières 24 heures. De même, Ripple (XRP) a affiché une baisse de 23,34%.

Qu’arrive-t-il au Bitcoin (BTC)?!

Par le biais de leurs réseaux sociaux, notamment Twitter, les experts ont décidé de proposer quelques commentaires et recommandations sur la situation.

De cette façon, Anthony Pompliano a assuré que, en regardant le comportement des marchés financiers et de la crypto, “personne ne pourra mieux prendre soin de vous” Ajout: “Restez vigilant“

Mon message retentissant aux amis regarde les marchés financiers en ce moment:

“Personne ne veillera sur vous de la même manière que vous veillerez sur vous-même.”

Restez vigilant.

– Pomp 🌪 (@APompliano) 11 mars 2020

De plus, Pompliano a fait une dynamique intéressante sur son Twitter, à travers lequel il a demandé à ses followers de leur envoyer les recommandations de ses conseillers financiers et il les partagerait de manière anonyme.

“Maintenir des choses qui ont de la stabilité et des dividendes (bénéfices), couvrir de métaux précieux, passer à la trésorerie et attendre de futures opportunités d’achat”, a expliqué un conseiller.

Alors qu’un autre conseiller financier a noté que “il est temps d’acheter pas cher. Attendez que tout le monde vende et achète” Ajouter cela à “Style Warren Buffett, magasinez quand il y a de la peur” C’était l’une des recommandations les plus répétées du fil Twitter.

Les recommandations publiées par Pompliano étaient diverses, cependant, les conseillers financiers s’intéressent de plus en plus au monde de la crypto et du Bitcoin (BTC), étant donné que beaucoup considéraient les cryptos comme une classe d’actifs.

De même, le PDG de Binance Changpeng Zhao a commenté via son Twitter que le Coronavirus ne devrait pas être pris à la légère, cependant, “pas de panique, mais il faut être préparé et rester #SAFU“

Plus “c’est juste un canular”.

Il est très difficile pour une population de masse d’accepter de vraies nouvelles, comme un virus mortel se propagerait. Les gens restent dans le déni. Beaucoup d’entre eux acceptent les fausses nouvelles beaucoup plus facilement pour une raison quelconque.

Pas besoin de paniquer, mais soyez prêt et restez #SAFU. https://t.co/ua2B1EMs82

– CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 12 mars 2020

Par conséquent, nous vous recommandons de lire l’article suivant dans CryptoTrend, où vous pouvez trouver 5 cryptes en plus de Bitcoin pour vous réfugier contre le Coronavirus.

La chute des marchés s’est accélérée et inquiétante, attrapant plus d’un sans méfiance. En fait, Michael van de Poppe, Crypto Trader expérimenté, à travers son Twitter a souligné “fou” se référant aux nouveaux événements.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le