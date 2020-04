Que faire dans le commerce de détail?

2. Protégez votre cœur et votre “muscle”»: Bien que les circonstances puissent nous conduire à l’inverse, n’oubliez pas que vos collaborateurs sont le moteur qui fait circuler le sang dans votre entreprise et la force pour mener à bien vos actions.

Parlez, négociez, acceptez et étonnez-vous de leur fidélité. Vous aurez toujours la possibilité de minimiser l’impact sur votre rémunération et de trouver un terrain d’entente qui vous permette à la fois de prolonger la survie de votre entreprise et de protéger vos collaborateurs et leurs familles.

LIRE: Ce sont les propositions des entrepreneurs face à la paralysie de l’économie

Ce sont les propositions des entrepreneurs face à la paralysie de l’économie

Il y a certainement plus d’options que d’arrêter des collaborateurs ou de réduire leur salaire.

de la négociation de réductions temporaires au report de l’indemnisation au fil du temps une fois la crise maîtrisée.

3. Passez au numérique: Faites attention à ce que vous souhaitez car il peut être réalisé. Combien de fois avez-vous dit que vous devriez essayer votre vente numérique, soit sur votre propre site Web, soit sur des marchés tels qu’Amazon ou Mercado Libre? Eh bien, cela a déjà été accompli, mais maintenant ce n’est pas facultatif. Venture, prototype rapidement et à moindre coût; essayez d’apprendre.

Il est temps de trouver l’incitation à faire ce que vous n’avez pas fait, à faire une erreur de manière productive et à révéler un apprentissage qui a des pieds et qui peut désormais être monétisé.

4. JFOI (“juste pour l’optimiser”). C’est le bon moment pour analyser votre compte de résultat et rechercher des opportunités. Demandez-vous: combien vaut 1 point de rentabilité de votre entreprise? Comment commencez-vous avec 100 points de pourcentage de ventes en haut de votre compte de résultat et finissez-vous peut-être avec un pourcentage à un chiffre du bénéfice net en bas?

L’univers vous a donné 30 jours pour diagnostiquer votre P&L et trouver des opportunités qui améliorent votre rentabilité et garantissent la pérennité de votre entreprise.

Par # CoViD19, les hauts fonctionnaires “se serreront la ceinture”: AMLO | #InSeconds

5. Regardez autour de vous et partagez: Whaaaaaaaat? Partager en temps de crise? Oui, ne nous sentons pas spéciaux pour vivre cette crise. L’histoire nous a montré dans de nombreuses situations de crash que si nous nous soucions des autres, l’univers se souciera de nous.

Par conséquent, recherchez et appréciez les opportunités à partager avec vos clients, collaborateurs, concurrents, famille et amis. Sortez de votre zone de confort, cherchez des opportunités et agissez. Je vous assure que la mémorisation que ces actions auront ultérieurement apportera des bénéfices à votre entreprise à court, moyen et long terme.

.