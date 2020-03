Que faire de votre argent pendant le Coronavirus?

Le coronavirus a été officiellement déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Et nos réseaux sociaux sont criblés ou non d’avis d’experts, sur la manière de prendre soin de notre santé contre cette maladie. Mais comment devons-nous prendre soin de notre argent?

C’est pourquoi, chez CriptoTendencia, nous vous apportons l’avis de plusieurs experts sur les choses les plus importantes que nous devons faire pour prendre soin de nos économies. Et qu’ils ne sont pas infectés par “l’effet Coronavirus”.

L’humanité paralysée par le coronavirus

Comme nous l’avons déjà vu, les bourses du monde entier atteignent des niveaux minimaux. Une chute similaire n’avait pas été observée par l’humanité depuis plus de 11 ans, lors de la crise économique mondiale de 2008. Voilà à quel point la situation est grave.

Mais les relations avec 2008 ne s’arrêtent pas là. Eh bien, tout comme en ce moment terrible pour l’humanité, le prix des actifs «refuge» a également chuté. Comme, par exemple, l’échec des cours de l’or ou du BTC.

Le prix du pétrole et des matières premières a également chuté face à la panique généralisée, comme cela se produit aujourd’hui. Mais avec la différence que, dans ce cas, le déclencheur n’était pas le marché hypothécaire américain, mais une pandémie.

C’est également la première fois en plus de 10 ans que l’OMS déclare un virus – une pandémie. Après la grippe A (H1N1) en 2009.

Les experts de la santé et les gouvernements du monde entier appellent à la prudence, mais il est également essentiel de se préparer à l’aggravation de l’épidémie de coronavirus.

Nous savons tous quoi faire pour nous protéger. Rester à la maison, se laver les mains et être en contact avec nos systèmes de santé. Mais savez-vous quoi faire de vos économies?

C’est pourquoi nous vous apportons les réflexions de 5 conseillers financiers sur ce qu’il faut faire si vous êtes préoccupé par ce que l’instabilité pourrait signifier pour votre épargne.

Que recommandent les experts pour protéger l’épargne?

Tout expert recommande la première chose: ne paniquez pas, car cela pourrait vous amener à commettre une erreur que vous pourriez regretter. Après cela, vous pouvez commencer à vous inquiéter de ces 4 choses.

1) Laissez vos investissements tranquilles

La plupart des conseillers financiers recommandent qu’aucune décision ne soit prise en ces temps d’instabilité et d’incertitude.

“C’est le bon moment pour réévaluer les objectifs de votre portefeuille.”

Voix de Ryan Marshall.

Ceci dans le but de garantir que tout mouvement de votre portefeuille ou acquisition d’un nouvel investissement est aligné sur les objectifs énoncés.

Bien que vous puissiez croire le conseil selon lequel «en période de crise est le meilleur moment pour investir», cela ne fonctionne pas nécessairement de cette façon. Investir régulièrement est plus important que d’essayer de mordre plus que vous ne pouvez mâcher.

“Il est presque impossible de savoir quel est le véritable fond après une correction aussi généralisée du marché.”

En période d’incertitude totale comme celle-ci, il est beaucoup plus logique d’arrêter tout type d’investissement et de conserver notre argent dans un endroit beaucoup plus sûr. Comme cela peut être sous notre lit ou dans notre compte d’épargne de la banque la plus respectable que nous connaissons.

Nous devons nous préparer à d’autres chutes à l’avenir. Car dans chaque situation sanitaire internationale, les marchés ont tendance à réagir négativement. Et dans les trois à six mois suivant le choc initial, les marchés reviendront à la normale.

2) Augmenter les économies d’urgence

“La principale chose à garantir maintenant est d’avoir un fonds d’urgence important.”

Shaun Melby souligne,

Si vous tombez malade et perdez votre emploi ou perdez votre emploi à cause du coronavirus, vous aurez besoin d’argent pour revenir. Essayez d’économiser vos dépenses pendant trois à six mois dans un compte d’épargne.

Ou dans le cas de ne pas avoir autant d’épargne, le moyen le plus efficace est de choisir d’accéder à des lignes de crédit au cas où votre salaire serait affecté par le déclenchement de cette pandémie.

Bien qu’il soit très difficile de penser cela, en tant qu’investisseur, vous devez toujours être préparé à des temps orageux comme ceux-ci.

Faites une liste prioritaire de toutes les dépenses non essentielles, y compris les abonnements et les adhésions récurrents, comme Netflix, Spotify ou le gymnase. Annulez ensuite les éléments non essentiels pour la durée de cette crise sanitaire mondiale.

3) Prêt à soutenir les autres

C’est peut-être le conseil le plus humain que les experts nous diront. En règle générale, la mentalité d’investisseur est de gagner de plus en plus d’argent, quoi qu’il arrive. Mais nous ne sommes pas dans un cas normal.

Si vous pouvez et voulez être prêt à aider ceux qui en ont le plus besoin avec votre argent. Famille, amis, “aujourd’hui pour eux, demain pour vous”.

«Considérez votre famille et vos amis qui sont actuellement dans des milieux à haut risque. À tout le moins, réservez du temps pour FaceTime avec des gens que vous ne verrez pas aussi souvent. »

Dit Michelle Fait.

Il n’y a pas de ligne de communication avec les gens qui ne le sont pas. Nous ne sommes pas dans un cas normal. Dans votre vie non financière, il y aura des gens qui auront beaucoup de mal. Donc, le coût est minime serait d’apporter un grain de sable à l’humanité en cette période de pandémie de coronavirus.

4) L’astuce la plus importante

C’est le conseil le plus important, bien plus que les 3 précédents. Et c’est se laver les mains, rester à la maison et éviter de faire partie des statistiques.

Il n’y a pas de meilleur moyen de protéger votre argent, vos économies ou votre Bitcoin qu’en restant en bonne santé et au mieux de vos capacités. En d’autres termes, vous ne pouvez pas profiter de vos économies si vous n’êtes pas en vie pour les compter.

«Il est important d’être informé et conscient du virus à l’échelle mondiale, dans les États et localement dans votre communauté. Cependant, essayez de rester calme, de garder une perspective et de reconnaître ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l’est pas », nous dit Tracy Sherwood.

