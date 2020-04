Que faire si vous avez perdu votre emploi à cause de COVID-19

Vous n’êtes pas seul, mais il existe un plan d’action.

Avril

1, 2020

Si vous avez été mis à pied pendant la pandémie de COVID-19, vous n’êtes pas seul. Des millions d’Américains perdent leur emploi alors que des entreprises à travers le pays ferment leurs portes ou réduisent leurs activités à un rythme sans précédent.

Si vous avez perdu votre emploi ou été mis en congé, commencez par ces sept étapes pour vous regrouper et, éventuellement, rebondir.

1. Posez les bonnes questions

La première étape consiste à communiquer avec votre employeur. Il existe différents types de licenciements. Certains peuvent même ne pas être légaux, ou ils peuvent être abordés dans votre contrat de travail ou votre convention collective. Déterminez si votre employeur est prêt à s’engager à votre retour au travail. Connaître la chronologie peut être très utile pour planifier vos finances et la façon dont vous abordez le temps libre.

2. Trouvez le bon support

Il existe aujourd’hui plusieurs programmes pour soutenir les travailleurs, mais assurez-vous de vous inscrire aux prestations de chômage le plus rapidement possible, car l’afflux de candidats entraîne un arriéré. Surveillez également les informations sur les autres factures du Congrès en cas d’urgence, qui pourraient vous donner droit à des fonds supplémentaires.

3. Soyez professionnel

Dans presque tous les cas, les employeurs essaient de faire de leur mieux dans une situation difficile. La façon dont vous agissez en dira long sur votre personnage, et aussi tentant que cela puisse être, ce n’est vraiment pas le moment de publier des choses négatives sur les réseaux sociaux. Les entreprises rebondiront; réfléchissez à la façon dont vos actions seront mémorisées.

4. Prenez soin de votre santé mentale

Être mis à pied peut être une expérience accablante et stressante de perte et de changement. Assurez-vous de vous concentrer sur vos relations, de respirer de l’air frais et de faire de l’exercice, de prendre du temps pour vous et votre savoir-faire et de vous informer rapidement sur la façon de demander de l’aide si vous en avez besoin.

5. Rédigez un budget

Aussi écrasant que cela puisse être, travaillez sur un plan financier. Profitez du temps dont vous disposez pour trouver d’autres moyens d’économiser, comme appeler votre banque, votre courtier hypothécaire et vos fournisseurs de services publics pour demander de différer les paiements. Ou recherchez des abonnements automatiques sur votre téléphone ou vos cartes de crédit pour annuler. Ces petites quantités peuvent s’additionner et peuvent être stimulantes, vous donnant un sentiment de contrôle pendant une période très difficile. Comprendre votre réalité financière peut vous inciter à décider de chercher un emploi dans les quelques industries qui embauchent actuellement.

6. Restez en contact avec votre employeur et vos collègues

Si votre mise à pied est temporaire, j’encourage les gens à rester en contact avec leur équipe et à s’inscrire de manière proactive. Empathie et on se souviendra de la disparition de COVID-19.

7. Mettre les objectifs à long terme en attente

Ce n’est pas le moment de s’inquiéter à long terme. Concentrez-vous sur ce qui peut être fait en ce moment pour passer les prochains mois. Tout reviendra sur la bonne voie, mais pensez à planifier par incréments de 30 à 90 jours. C’est beaucoup moins écrasant et vous donne beaucoup de flexibilité pour saisir les opportunités qui se présentent à vous.

Bonne chance et ne perds pas espoir.

