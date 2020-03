Que pensent les candidats à la présidentielle américaine du Bitcoin?

Les nouvelles élections présidentielles des États-Unis approchent 🇺🇸. Ici, non seulement l’avenir politique de la plus grande économie du monde sera défini. Si ce n’est pas aussi quelque chose d’aussi important que l’avenir du Bitcoin (BTC); dans un pays qui a été particulièrement strict avec le cryptoverse.

Bitcoin est un mot ennuyeux

Les États-Unis 🇺🇸 depuis le premier jour, en 2009, ont toujours eu un attitude conservatrice respecter non seulement la question des crypto-monnaies; mais même; au début de la même technologie Blockchain.

Une attitude quelque peu étrange si l’on considère les États-Unis comme le berceau du libéralisme et du capitalisme économique. Mais, nous plongeant un peu dans la vraie histoire de l’économie principale du monde; Nous pouvons voir que ce n’est pas du tout un comportement étrange.

Les Américains ont toujours aimé le statu quo et ont protégé leur système économique particulier avec des griffes et des clous. Et sans aucun doute, le Bitcoin est exactement cela, un risque pour le système traditionnel et hérité. Comme nous le savons, la CTB est venue perturber l’humanité.

Maintenant, revenons à 2009, dans l’émergence effective des premières crypto-monnaies. Ce fut une année d’élections présidentielles; dans lequel le très controversé George W. Bush a quitté la chaise de bureau ovale; après 2 périodes présidentielles; au milieu d’une crise économique profonde et de guerres sur tous les flancs. Barack Obama a pris ses fonctions; qui achèverait également ses deux périodes constitutionnelles.

Au cours de la présidence de Barak Obama, le Bitcoin n’était pas “si pertinent”; du moins aux yeux des régulateurs. Obama quitte la présidence le 20 janvier 2017, près d’un an avant que la CTB n’atteigne 20 000 $.

Il a fallu attendre la présidence de l’actuel chef du gouvernement Donal Trump; que le Bitcoin (BTC) et les crypto-monnaies atteindront un état de maturité qui ébranlerait et secouerait les amoureux du statu quo américain.

Tant et si bien qu’il est vrai qu’une attitude extrémiste d’interdiction des cryptos n’a pas été adoptée; comme c’est le cas en Chine 🇨🇳; La vérité est que les progrès ont été incroyablement lents, pleins de frictions et de bureaucratie.

Maintenant, le monde se prépare pour les élections présidentielles, au milieu d’une crise de marché pour le Coronavirus 😷, dans une guerre commerciale avec la Chine; et avec le BTC de plus en plus présent dans les cauchemars conservateurs.

Que pensent les candidats à la présidentielle de la BTC?

Bien qu’ils soient encore à cette date, ils sont en campagne politique pour élire les représentants des partis démocrates et républicains qui seront mesurés face à face lors des prochaines élections présidentielles; les sondages assurent que d’une part nous aurons l’amant socialiste de Chávez et Fidel du sénateur Bernie Sanders; et de l’autre au président actuel des États-Unis; Donald Trump

Bernie Sanders

Le sénateur Bernie Sanders, le favori pour représenter les démocrates, parle souvent de commencer une révolution politique.

Mais leurs politiques financières peuvent être fortement en désaccord avec la révolution financière que de nombreux adeptes du Bitcoin et crypto-monnaies recherchent.

Les connaissances de Bernie Sanders sur les problèmes de cryptoverse peuvent donc être très limitées. Elle ne siège pas à des comités qui traitent régulièrement de questions telles que les comités bancaires ou commerciaux.

Mais, cela a un plan pour mettre en banque ceux qui ne sont pas dans ce pays. Avec le plan «Fair Banking for All», le sénateur montre un grand intérêt à élargir l’accès aux services financiers aux 63 millions d’Américains qui n’ont pas de services bancaires.

Mais au lieu de se tourner vers le monde mature des crypto-monnaies, il veut que ces 63 millions d’Américains se rendent dans les bureaux de poste américains.

Donald Trump

Contrairement à Bernie Sanders, la position de Donald Trump sur Bitcoin est bien connue du public.

Je ne suis pas fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, qui ne sont pas de l’argent, et dont la valeur est très volatile et basée sur l’air. Les actifs cryptographiques non réglementés peuvent faciliter un comportement illégal, y compris le trafic de drogue et d’autres activités illégales….

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 juillet 2019

Trump a fortement soutenu le côté de la monnaie fiduciaire, qualifiant le dollar américain de “vraie monnaie aux États-Unis” et affirmant que la cryptoactivité non réglementée alimente un comportement illégal “, y compris le trafic de drogue et d’autres activités illégales”.

Cependant, alors que le président lui-même n’est peut-être pas un fan de la CTB, plusieurs de ses candidats sont de fervents défenseurs de la cryptographie. En tant que commissaire de la SEC, Hester Peirce ou mieux connu sous le nom de “Crypto Mom”; ou le chef de cabinet intérimaire qui a cofondé le projet de crypto-bipartisan Blockchain Caucus.

Une autre chose à noter est qu’il est très difficile pour un président élu qui a terminé un mandat complet de perdre des élections comme celle-ci. Il est donc très probable que Donald Trump occupe encore quelques années la chaise de bureau ovale.

Les autres candidats

Bien que ces deux-là soient les plus susceptibles de se faire face. Il y a d’autres noms qui joueront leur position dans les matchs.

Elizabeth Warren Il s’inquiète des cryptos et du fait que ses utilisateurs se blessent.Joe biden Il n’a pas de position fixe sur Bitcoin.Mike Bloomberg Il veut plus de réglementations pour les cryptes.Amy Klobuchar Vous voulez en savoir plus sur BTC.Tulsi Gabbard C’est un hodl d’Ethereum (ETH) et de Litecoin (LTC).Soudure de Bill Il a accepté des dons pour ses campagnes à la CTB.John McAfee Nous connaissons tous ce personnage crypto si excentrique.

