Que pensent les experts de l’avenir du Bitcoin avant l’avancée du Coronavirus?

À plusieurs reprises, nous avons exposé sur le sujet qui provoque le chaos à travers le monde, le redoutable Coronavirus. En particulier, nous avons analysé leur relation avec le Bitcoin, les crypto-monnaies et le monde. C’est pourquoi, à cette occasion, nous avons décidé de présenter les commentaires d’experts sur le sujet.

Brille comme l’or, échoue comme l’or

En commençant par la fin négative des opinions en général, de la main de l’un des investisseurs les plus populaires en Asie, étant Qiao Wang. Wang peut être comparé à Buffett en termes de succès d’investissement, étant donné que Wang est reconnu pour son succès dans les investissements en termes de technologie. En outre, il est célèbre au sein de la communauté cryptographique pour son analyse de la situation du marché et ses projections pour l’avenir.

C’est précisément le dernier point qui nous intéresse, étant donné que Wang a commenté la situation du Bitcoin et du Coronavirus. Il fait valoir que le Bitcoin a actuellement un rôle similaire à celui de l’or lorsqu’il y a une crise mondiale, similaire à celle de 2008. Il peut temporairement servir à économiser de la valeur, mais finalement il tombe en panne, perdant ses facultés et sa valeur.

Par conséquent, il fait remarquer que les entreprises qui ont de grandes quantités de Bitcoin devraient avoir des cas d’urgence en cas de panne du Bitcoin en raison de la crise mondiale. Cette position peut être observée dans sa réponse à Novogratz sur Twitter:

Désolé de mettre une épingle dans la bulle, mais Bitcoin s’est échangé comme un shitcoin absolu au cours des deux dernières semaines.

Si vous êtes une entreprise de cryptographie ou que vous détenez une grande quantité de cryptographie, vous devriez probablement commencer à penser à vous protéger contre une légère récession mondiale. https://t.co/kM5gBaIrQ1

– Qiao Wang (@QWQiao) 3 mars 2020

«Je suis désolé de mettre une épingle dans la bulle, mais Bitcoin a été échangé comme un shitcoin absolu ces dernières semaines. S’il s’agit d’une entreprise de chiffrement ou si elle dispose d’un grand nombre de chiffrement, vous devriez probablement commencer à penser à vous protéger contre une légère récession mondiale. »

Il tremblera, mais il restera

Poursuivant avec une position moins négative, en utilisant comme référence les commentaires d’un ancien fondateur de la Fondation Bitcoin, Bruce Fenton. Ce personnage fait partie de la communauté cryptographique depuis un an, il a donc plusieurs adeptes en raison de sa façon de penser et d’agir au sein du marché de la cryptographie.

À travers ses réseaux sociaux, il a partagé sa position concernant la situation actuelle dans le monde, en particulier avec les marchés financiers, la crise du Bitcoin et du Coronavirus. Il fait valoir que grâce à la crise générée par la maladie dans le monde, les bourses, les actions des entreprises et les mesures économiques des pays seront instables pour un temps. Cela est dû au fait qu’ils doivent se protéger des problèmes causés par la stagnation et la décélération causées par le virus dans le monde, comme c’est le cas en Chine.

Cependant, il fait valoir que les crypto-monnaies n’échappent pas à cette instabilité, car elles font finalement partie du marché financier. Un exemple clair est le Bitcoin, faisant valoir que ses bases sont solides à long terme, mais que l’incertitude va maintenant frapper fort.

Je prendrais un peu de crypto sur la table jusqu’à ce que ça secoue. Même Bitcoin sera probablement touché par cela.

Les fondamentaux à long terme devraient rester solides. Le cas d’utilisation d’une offre limitée pourrait être encore plus attrayant. Mais un actif spéculatif et volatil aura du mal.

– Bruce Fenton (@brucefenton) 3 mars 2020

«Je voudrais supprimer certaines crypto-monnaies de la table jusqu’à ce que cela soit ébranlé. Même Bitcoin sera probablement affecté par cela. Les fondamentaux à long terme doivent encore être solides. L’utilisation d’une offre limitée pourrait être encore plus attrayante. Mais un actif spéculatif et volatil aura des difficultés. »

L’exploitation est maintenue

Maintenant, nous avons une position plus positive que les précédentes, qui est une opinion sur la question logistique, plutôt que monétaire ou financière. Pour cette occasion, nous amenons trois experts dans le domaine du Bitcoin et du Coronavirus, étant des personnages que nous avons exposés à plusieurs reprises. Nous nous référons à Adam B. Levine, Dr Stephanie Murphy et Andreas Antonopoulos, partageant ses commentaires sur le podcast Talk Bitcoin du 429th Pod.

De retour avec leur position, les participants exposent une position qui favorise et remercie les mineurs pour le monde, car ils ont continué à travailler.

De retour avec leur position, les participants exposent une position qui favorise et remercie les mineurs pour le monde, car ils ont continué à travailler. Le commentaire apparaît lorsque l’on compare la réponse de pays comme la Chine au Coronavirus, arrêtant des usines de travail complètes. Cependant, les mineurs sont restés actifs.

Une façon de justifier cette position est la différence entre le modèle de production centralisé et décentralisé. Il est proposé que face à ce type de crise, il est évident que si le centre ne peut pas gérer la situation, la ligne entière est rompue. Dans les systèmes décentralisés, la communauté est une partie active de l’organisation contre la crise.

Briser les paradigmes monétaires

Pour finaliser l’article, nous utilisons à nouveau les commentaires des mêmes personnages qu’auparavant, car dans le podcast, ils présentent une posture intéressante. Il ne pourrait pas être défini comme positif ou négatif pour Bitcoin, car il est quelque peu philosophique.

Les trois entament une discussion sur un impact important que le coronavirus a eu sur la perception des gens. Comme Wang, ils comparent cette situation avec la crise de 2008, étant donné que les marchés financiers souffrent à l’échelle mondiale. Bien qu’il y ait des pays moins touchés, comme ceux d’Amérique latine, les autres ont dû repenser l’utilisation de l’argent.

Par exemple, les cas des États-Unis et de la Chine, qui ont émis des politiques monétaires contractuelles pour stabiliser leur marché monétaire. Cela signifie qu’ils ont augmenté leurs taux d’intérêt pour contrôler l’émission et l’utilisation d’argent au sein de leurs économies.

Face à cette situation, le Bitcoin, et en général les monnaies numériques, commencent à être reconsidérés pour être utilisés comme de l’argent. Par conséquent, ils suggèrent que ce phénomène a eu un impact sur la perception de l’argent par les gens, soulignant qu’il s’agit d’un problème philosophique, sans se matérialiser dans la réalité.

