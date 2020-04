Que peut-il arriver aux BTP si la note sur l’Italie est abaissée

L’attente de la réponse duagence de notation S&P, sur la note de la dette publique italienne, à l’époque ‘Bbb’, à deux crans au-dessus du niveau des ordures, mais la décision prise en octobre 2018 de passer de «stable» à «négatif» la perspective ne peut pas exclure la fente sur la fiabilité du pays.

La décision S&P (qui sera annoncée demain) fait suite à celle de Fitch le 7 février dernier, qui a confirmé le «triple B» avec une perspective négative, tandis que le 8 mai ce sera aux agences DBRS et de Mooody. La première part d’une note plus élevée (Bbb high) avec une perspective stable, la seconde (Baa3) est plus sévère que les deux premières et une seule étape au-dessus du niveau des “ ordures ”.

Comment les marchés pourraient-ils réagir à une dégradation de la dette publique italienne? En cas de dégradation, les fonds qui n’investissent que dans des titres investment grade peuvent être contraints de liquider leurs positions sur des titres italiens.

«Pour que de grandes ventes de grands investisseurs internationaux se produisent Obligations d’État italiennes, causée par toute dégradation de la notation italienne, celle-ci doit être multiple (plus d’un cran) et multiple (d’au moins deux agences): c’est parce que la plupart des investisseurs regardent une note moyenne et, parmi les quatre agences de notation, seule Moody’s a la plus basse, à la frontière entre les titres de «haute qualité» et de «basse qualité» (en outre avec des perspectives stables, elle pourrait donc au moins changer d’abord les perspectives et / o revue pour une rétrogradation avant de se rétrograder), alors que les autres sont un (S & P, FItch) ou deux crans (DBRS) plus haut »expliquent les analystes Arca.

Avec la décision de la BCE, cependant, même si de manière absurde il y a eu des déclassements multiples et multiples qui ont ramené l’Italie au niveau des “ obligations de pacotille ”, l’Institut de Francfort n’arrêtera pas les achats de BTP évitant ainsi la panique sur les marchés. La BCE a déjà acheté des obligations d’État grecques même si elles ne sont pas notées investment grade par une grande agence de notation.

Comme vous vous en souvenez Massimiliano Maxia, spécialiste principal des produits à revenu fixe d’AllianzGI