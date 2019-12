Que pourrait apporter 2020 au marketing de contenu? – Econsultancy

Le marketing de contenu a connu de nombreux changements au cours de la dernière décennie.

En particulier, les médias sociaux ont eu un impact profond sur le paysage numérique, reflété par le nombre croissant de plates-formes – et de fonctionnalités sur ces plates-formes – que les spécialistes du marketing doivent affronter.

Ces dernières années, l'accent a également été mis sur la transparence du contenu de marque, résultant de fausses nouvelles, de publicités sociales non déclarées et de faux comptes d'abonnés. Cela a amené certains consommateurs à remettre en question la fiabilité de ce qui est présenté, et les marques réagissent de manière proactive pour rassurer leurs clients.

Avec une demande plus élevée d'images, de vidéos, de copies et d'autres actifs numériques authentiques et attrayants, l'importance croissante du marketing de contenu et la nécessité de savoir où il pourrait se diriger.

Alors, allons-y. Voici quelques tendances de marketing de contenu pour 2020.

Activisme

Activisme

Il existe de nombreuses raisons d'être un militant à titre personnel. Des problèmes environnementaux aux troubles politiques, de plus en plus de personnes s'assurent que leur voix soit entendue.

Cela a eu un impact sur ce que les consommateurs attendent des marques en matière de responsabilité sociale. Selon DoSomething Strategic: «66% des jeunes consommateurs affirment que l'association d'une marque à une cause ou une plate-forme sociale a un impact positif sur leur impression globale d'une marque; et 58% affirment que cette association est également un moteur positif de leur probabilité d’acheter cette marque ».

Dans cette étude, les marques particulièrement associées aux plateformes de cause étaient Fenty Beauty, Dove, Nike, LUSH, Aerie et The Body Shop (entre autres).

Projet d'estime de soi de Dove

Alors que des questions telles que l'environnement deviennent plus importantes au fil du temps, nous pouvons nous attendre à ce que les entreprises prennent de nouvelles mesures positives pour s'attaquer à ces problèmes au cours de 2020 et au-delà. En conséquence, ils sont susceptibles d'être considérés plus favorablement par les consommateurs par rapport à des concurrents similaires dans leurs industries.

Les marques doivent cependant s’assurer que la cause qu’elles adoptent correspond bien à leur identité et que leur action peut être mise en évidence, faute de quoi elles pourraient apparaître comme authentiques ou «sauter dans le train».

Contenu généré par l'utilisateur

Le faux contenu est incontournable sur Internet et, par conséquent, le public se méfie de plus en plus des marques auxquelles il achète. Tout ce qui pourrait être jugé superficiel, même s'il est bien intentionné, risque de dissuader les clients d'interagir avec lui.

Inclure le contenu généré par l'utilisateur (UGC) dans le maintien d'un sentiment d'authenticité en utilisant les expériences authentiques des acheteurs passés pour convaincre les autres de se convertir. En effet, un rapport de BusinessWire en février a révélé que 79% des consommateurs trouvent UGC très influent sur leur décision d'achat. De plus, les détaillants de presque tous les secteurs ont indiqué que leurs taux de conversion s'étaient améliorés lorsque l'UGC était visible sur leurs sites Web.

Mais, au cours des dernières années, cela est allé bien au-delà de l'étrange critique cinq étoiles sur une page de produit. L'UGC s'est présentée de nombreuses façons différentes, s'est imprégnée dans de nombreux canaux de commercialisation et devrait continuer de le faire au cours de la prochaine décennie.

Les exemples comprennent:

Avis des clients – bien que les consommateurs doivent se méfier de la facilité avec laquelle les avis peuvent être manipulés.

Vidéos de témoignages

Articles de blog invités

Études de cas

Re-structurer les histoires Instagram des clients et les publications organiques (par exemple, "les 5 choses les plus importantes sur lesquelles nous avons été tagués cette semaine")

Retweeter et répondre aux requêtes des clients (et aux plaintes!)

Poser des questions à vos publics sociaux et afficher les réponses

Republier les inscriptions au concours

Laisser les commentaires générés par les utilisateurs guider le contenu futur de votre marque

Depop, une marque qui progresse actuellement dans ce domaine, a bâti une communauté de confiance en combinant le contenu UGC (conçu pour vendre des vêtements et des accessoires) avec des éléments sociaux comme la fonctionnalité de messagerie. Ici, les utilisateurs peuvent présenter des marchandises, avoir des conversations privées avec d'autres vendeurs et découvrir de nouvelles tendances et looks, sans pression immédiate pour acheter quoi que ce soit.

S'exprimant au Festival of Marketing en octobre, son responsable du marketing numérique, Yoann Pavy, a expliqué que Depop défend cette communauté et cette authenticité en partageant du contenu qui a déjà été créé par ses utilisateurs.

Alors que les canaux de commercialisation continuent d'évoluer, de nouvelles façons d'incorporer l'UGC apparaîtront sans aucun doute, contribuant à consolider les liens de confiance entre les consommateurs et les marques.

Six nouveaux exemples créatifs de contenu généré par les utilisateurs

Vidéo verticale courte

La vidéo courte semble avoir fait toutes les listes de prévisions marketing pour les cinq dernières années, sinon plus. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi il est à nouveau présenté alors que nous sommes sur le point d'entrer en 2020.

Les spécialistes du marketing connaissent bien la popularité de la vidéo. Stimulée par le lancement de Snapchat (2011), d'Instagram Stories (2016) et de TikTok (2016), la vidéo abrégée n'a cessé de se renforcer au cours de la majeure partie de la dernière décennie, en particulier parmi les principaux milléniaux et Gen Z de ces marques. publics.

Plus tôt cette année, Instagram a annoncé qu'il introduisait des “ bobines '', qui ne sont disponibles qu'au Brésil au moment de la rédaction, mais deviendront sans aucun doute la prochaine obsession des utilisateurs d'Instagram lors de son déploiement dans le reste du monde.

Reels combine toutes les fonctionnalités les plus populaires d'Instagram et, à l'instar de TikTok, permet aux utilisateurs de créer des clips mis en musique (jusqu'à 15 secondes). Les utilisateurs de Reels peuvent ensuite partager leurs créations sous forme d'histoires.

La sortie de Reels et de capacités de montage vidéo supplémentaires comme le «mode de création» et les filtres AR, ainsi que la popularité croissante de TikTok, prouvent la forte demande des utilisateurs pour les fonctionnalités vidéo.

Les premiers à adopter la vidéo verticale semblent avoir un succès particulier en matière d'engagement. En septembre, la NFL a annoncé un partenariat de contenu de deux ans avec TikTok, qui n'est apparu sur le radar social que très récemment en Occident. Depuis lors, son compte officiel a accumulé 1,8 million d'abonnés et 45 millions de likes au total sur ses téléchargements, qui incluent des vidéos de réactions de fans, des célébrations de touché hilarantes et des faits saillants de jeux récents.

Dans l'ensemble, la vidéo courte devient une méthode incroyablement populaire pour communiquer avec vos amis, votre famille et vos abonnés et ajoute une touche beaucoup plus personnelle qu'un simple texte ou même des images statiques. Des marques comme NFL qui utilisent déjà la vidéo verticale doivent intensifier leur créativité à mesure que de nouvelles capacités de montage deviennent disponibles sur divers canaux, tandis que les marques qui ne l'ont pas encore fait doivent suivre cette tendance et tenir compte de cette tendance afin de rester liées.

Contenu réactif

Dans une culture de cycles d'actualités 24h / 24 et 7j / 7, de discussions en ligne sans fin et de médias viraux, il est plus difficile que jamais pour les marques de suivre ce qui est populaire auprès de leurs consommateurs. Le contenu réactif, bien que difficile à produire dans un sens pratique, est un moyen fantastique de puiser dans des sujets et des conversations tendances en temps quasi suffisant.

C'est de plus en plus populaire auprès du public. Les résultats pour les marques qui participent à cette forme de marketing sont souvent payants, générant une interaction accrue sur le social (surtout si elle a un côté humoristique).

Récemment, les restaurants de restauration rapide ont semblé maîtriser le concept de contenu réactif, offrant ces réponses pleines d'esprit à certaines des discussions en ligne les plus populaires:

Le parking était un cauchemar ce matin pic.twitter.com/f0CABkHniK

– Burger King (@BurgerKingUK) 4 décembre 2019

ICYMI: KFC dit 'FCK' dans une annonce imprimée réactive après que les restaurants aient donné le coup d'envoi https://t.co/Kc98DVJx1s pic.twitter.com/pSmVOVC29s

– The Drum (@TheDrum) 26 février 2018

Bien que toutes les marques n'aient pas les ressources nécessaires – une équipe interne ou une agence intégrée serait nécessaire pour réagir et obtenir une approbation rapide – cela vaut certainement la peine d'être exploré pour 2020. Après tout, se démarquer dans le paysage numérique bruyant est devenant progressivement plus difficile.

Podcasts

En septembre de cette année, l'Ofcom a rapporté qu'une personne sur huit au Royaume-Uni écoute des podcasts sur une base hebdomadaire – une augmentation de 24% depuis 2018. En moyenne, ces personnes écoutent environ 7 podcasts différents au cours d'une semaine donnée. Cette tendance en forte croissance a été confirmée par Spotify, qui a déclaré, à la suite de son événement Spotify Wrapped, «notre audience de podcasts a augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année. Nous avons également constaté une augmentation de 39% des heures de podcast consommées par les auditeurs d'un trimestre à l'autre. »

Bien qu'ils soient sans aucun doute les plus populaires, les podcasts hébergés par des célébrités ne sont pas les seuls à gagner du terrain. En effet, il est de plus en plus courant que les marques de vente au détail se lancent dans l'action.

Avez-vous entendu notre dernier podcast!? ???????? Cette semaine, nous discutons avec l'une des stars de notre dernière campagne @MsBanks ???????? Vous voulez tout savoir sur la nouvelle collection Pretty Little Thing x @iamwill? Cliquez ici ???? https://t.co/ZvBDksqt4c pic.twitter.com/ibpCK3pFgC

– PrettyLittleThing (@OfficialPLT) 22 mai 2019

Vous cherchez à embaucher de l'aide? Écoutez l'épisode 2 du podcast «Open for Business» @ @ d'eBay pour obtenir des conseils https://t.co/43FMoCQ9PX pic.twitter.com/C9wQYiWuii

– eBay pour les entreprises (@eBayForBusiness) 29 juin 2016

Les marques qui se sont aventurées dans ce canal relativement nouveau l'ont mis à profit pour renforcer l'identité de marque et pour fournir des conseils, des conseils et des discussions sur des sujets pertinents pour leurs secteurs. Parfois, celles-ci peuvent être très variées, tandis que d'autres peuvent être incroyablement niches (McDonald's a publié un podcast en trois parties sur sa sauce sichuanaise controversée, par exemple).

Comme la popularité des podcasts ne montre aucun signe de ralentissement, il ne fait aucun doute que nous verrons plus de marques plonger leurs orteils dans ce médium pour toucher un public supplémentaire.

Interactivité et gamification

La durée d'attention de la plupart des consommateurs se réduit grâce à la surcharge d'informations et à une culture numérique en évolution rapide.

Cela ne signifie pas que les marques n'essaient pas de contester cette statistique. Un contenu engageant tel que des jeux, des sondages et des vidéos interactives peut attirer et retenir l'attention plus efficacement qu'une simple annonce non interactive.

Parallèlement à sa campagne de marketing «100 ans de grande valeur», Tesco a récemment lancé un jeu lo-fi festif appelé Delivery Dash juste à temps pour rappeler aux gens de faire leurs «grandes boutiques» de Noël. Disponibles via Facebook, les utilisateurs jouent le rôle d'un chauffeur-livreur Tesco ramassant des produits d'épicerie et les livrant aux clients pendant que l'environnement environnant oscille entre différentes époques (comme les années 1970 et 1950).

Les joueurs peuvent inviter des amis Facebook à les défier, et il y a même un classement pour que vous puissiez voir comment vous marquez par rapport à vos concurrents mondiaux.

Bien que cet exemple particulier n'ait pas forcément fait exploser Internet, il a attiré beaucoup d'attention et deviendra sans aucun doute plus populaire à mesure que les gens se retireront pour les vacances de Noël.

Comme Cosmopolitan et Disney proposent également des vidéos et des jeux interactifs créatifs, les marques peuvent renforcer leur identité, gagner en notoriété et stimuler l'engagement tout en injectant un peu de plaisir. L'opportunité de devenir viral avec un contenu exceptionnel comme celui-ci est attrayante et incitera certainement les marques à libérer davantage leur créativité jusqu'en 2020.

Défense des intérêts des employés

Bien qu'il s'agisse d'une forme de contenu moins courante, les exemples de plaidoyer des employés peuvent être bénéfiques pour la voix et l'impression générales d'une entreprise.

Les marques commencent lentement à présenter et à célébrer leur personnel, tout en les encourageant à partager leurs propres expériences en tant qu'employés, ajoutant de la profondeur et de la personnalité à leur marketing. Cela peut également aider à stimuler l'acquisition de talents.

Cette année, il y a eu quelques exemples de craquage d'entreprises comme John Lewis, Starbucks et LUSH, suggérant que des marques plus importantes en contact avec la clientèle se joindront à cette stratégie dans les années à venir.

Il est intéressant de noter que le géant de la vente au détail Amazon a lamentablement échoué à créer des «ambassadeurs» à partir d'un bassin de son personnel en réponse à des informations faisant état de mauvais traitements et de mauvais salaires. La plupart de ces ambassadeurs ont supprimé leurs comptes suite au ridicule viral de la communauté en ligne. Les utilisateurs de Twitter ont observé que les tweets des employés sonnaient comme s'ils étaient «forcés de lire une note sous la menace d'une arme», ainsi que d'un ton étrangement similaire malgré leur provenance de différents comptes. Malgré les tentatives infructueuses d'Amazon, cette tendance croissante des marques, y compris le plaidoyer des employés dans leurs stratégies marketing, se poursuivra probablement tant que les questions de transparence et d'objectif seront au premier plan de la conscience des consommateurs.

Cinq marques utilisent le plaidoyer des employés pour stimuler l'acquisition de talents

Mèmes

Tout ce qu'une entreprise publie sur ses plateformes de médias sociaux ne doit pas être soigneusement pensé. Comme le marketing réactif, les mèmes sont un exemple de contenu génial produit principalement à la volée et peuvent être personnalisés pour s'adapter au contexte de votre marque avec relativement peu d'effort.

Moi après avoir commandé mon 10ème package ASOS ce mois-ci ????

cc: goodgirlbadoughtts pic.twitter.com/utlWHnfTHH

– ASOS (@ASOS) 10 décembre 2019

Bien qu'il ne s'agisse pas du contenu le plus sophistiqué, le téléchargement et le partage de mèmes sur les réseaux sociaux officiels peuvent s'avérer efficaces pour impliquer votre public – à condition qu'il corresponde au ton de la marque. Souvent, la perspective et la tendance virale des mèmes populaires font que les entreprises semblent plus terre-à-terre, amicales et liées.

En 2019, nous avons vu des marques de mode, des marques de produits alimentaires et de boissons et même des partis politiques adopter l'approche, montrant qu'elles peuvent finalement être adaptées à n'importe quel but ou industrie.

Les mèmes sont l'une des caractéristiques déterminantes des médias numériques au cours de la dernière décennie, et il n'y a aucun signe de leur disparition à l'approche de la prochaine.

Selon vous, quelles autres tendances du marketing de contenu seront essentielles pour 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

