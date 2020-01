Que prédisent les experts? – Econsultancy

Pour tout le battage médiatique (justifié?) Sur la voix, l’IA, le nouveau commerce de détail, la vue unique du client, faites votre choix – les développements les plus intéressants dans le commerce électronique sont beaucoup plus larges.

Oui, nous voulons faire confiance aux détaillants avec nos données, éviter d’être dupés par des motifs sombres, trouver un sens et un but à tous ces beaux achats, ainsi que la commodité, bien sûr.

Oh, et nous ne voulons pas que le commerce électronique mette en danger ces expériences enrichissantes de vente au détail.

Alors, qu’en pensent nos experts? Ils ont eu un coup bash. Prendre plaisir!

(Et pour en savoir plus, voici notre tout nouveau guide des meilleures pratiques de commerce électronique et notre rapport sur les tendances du commerce électronique)

Mort de la décennie des appâts cliquables

Parry Malm, PDG, Phrasee:

«Des exemples de tactiques de marketing douteuses utilisées pour vendre plus de choses existent depuis des décennies. Pensez aux années 1980 lorsque les vendeurs de double vitrage en or blanc ont essayé de se frayer un chemin vers le profit et le succès.

«Alors que les profiteurs des vendeurs à double vitrage graisseux sont peut-être morts de mort, leur ponte survit en ligne. Maintenant, c’est une épingle de clickbait qui imprègne notre vie quotidienne. “Il ne reste que 3 chambres”, et “Vous n’avez que 30 … 29 … 28 … secondes pour ACHETER ACHETER ACHETER!”, Et “Agissez MAINTENANT ou nous associerons ce bébé phoque!”

“Le problème avec le marketing de course vers le bas est qu’il est à court terme. Les gens pensent: “Je dois atteindre mes KPI trimestriels et je ferai tout pour y arriver.” Mais en vous concentrant sur les mesures à court terme dans un monde post-vérité, vous érodez votre capital de marque à long terme.

«Le court-termisme et l’exploitation des émotions et de la vulnérabilité des gens sont donc la dernière décennie. La nouvelle décennie consiste à doubler votre messagerie et à réaliser que la voix de votre marque compte. Se concentrer sur le temps passé avec votre marque et produire un contenu précieux qui engage votre public est la seule chose qui vous empêchera d’être le vainqueur peu enviable de la course vers le bas. »

Wanted: alternatives viables au suivi basé sur les cookies

James Gurd, propriétaire et consultant en replatformage du commerce électronique, Digital Juggler:

“… avec la protection de la vie privée, nous avons constaté une activité continue de la part des principaux navigateurs pour permettre une meilleure protection en termes de blocage des cookies et de suivi, avec la dernière version de l’ITP (Intelligent Tracking Prevention) d’Apple, qui a sévi contre le suivi des publicités. 2.1 a également ciblé les cookies propriétaires, ce qui a eu un impact sur les données analytiques et les rapports.

“Pour ce que j’aimerais voir en 2020, je vais continuer avec le thème sécurité / confidentialité. J’aimerais voir un débat plus ouvert sur les alternatives viables au suivi traditionnel basé sur les cookies. Il existe des consultants en commerce électronique respectés comme Pierre Far, fondateur de Blockmetry, qui proposent des solutions conçues pour fonctionner parallèlement au blocage des publicités et du contenu. C’est un domaine auquel les équipes de commerce électronique doivent réfléchir attentivement, car le recours aux cookies pour le suivi, la mesure et le marketing devient de plus en plus imprécis. “

Le flou en ligne et hors ligne

Nikki Gilliland, écrivain, Econsultancy:

“Au Royaume-Uni cette année, la fréquentation du Black Friday a augmenté pour la première fois depuis 2016. Cela n’indique pas nécessairement une résurgence du commerce de détail physique, mais cela montre davantage une demande des consommateurs pour l’omnicanal (et en particulier, en ligne pour hors ligne).

«En effet, les frontières entre la vente au détail en ligne et hors ligne sont devenues de plus en plus floues en 2019. Les détaillants ont intégré davantage de technologies numériques dans les magasins et ont commencé à offrir des services à la demande comme le click-and-collect, la numérisation de code QR et le paiement instantané. Parallèlement, les marques DNVB – comme AllBirds et Glossier – ont élargi leur empreinte physique, en utilisant des magasins physiques pour créer des expériences de marque interactives et souvent immersives. »

Est-ce que PSD2 sonnera avec UX?

James Gurd, Jugller numérique:

«PSD2 est un développement intéressant pour la sécurité des paiements. L’exigence d’une authentification forte des clients a soulevé des inquiétudes chez certains commerçants quant au fait que cela tuerait l’expérience utilisateur et donc le taux de conversion. Cependant, les spécialistes du paiement qui ont montré la voie en adoptant les nouvelles mesures sont en mesure d’aider les détaillants à gérer cela avec soin et à utiliser des exemptions pour garantir que les transactions qui n’ont pas besoin de SCA n’imposent pas aux clients des obstacles inutiles. »

L’IA devient un enjeu de table

Raj Balasundaram, SVP Intelligence artificielle, Emarsys:

«Le commerce électronique passera de« réactif »à« proactif »: les interactions de commerce électronique ont toujours été réactives; cependant, avec l’adoption de l’apprentissage automatique, de nombreux processus deviendront proactifs. Par exemple: les marques pourront identifier les clients susceptibles d’effectuer un achat, d’abandonner le panier ou même de retourner des articles. Sur la base des prédictions, ils peuvent personnaliser leur expérience.

«Outre les algorithmes de« machine learning »de base, les technologies IA collaboratives deviendront des enjeux de table. Les algorithmes d’IA de commerce électronique travailleront main dans la main avec d’autres algorithmes d’IA du CRM et de l’ERP. »

La mode rapide sur le temps emprunté?

Nikki Gilliland, Econsultancy:

«À l’horizon 2020, nous pourrions potentiellement voir l’intérêt des consommateurs pour les questions de durabilité et d’environnement avoir un impact sur les marques de commerce électronique à la mode. Ces détaillants offrent une dichotomie indéniable pour les jeunes consommateurs qui veulent des vêtements abordables, mais avec la génération Z de plus en plus consciente socialement, nous voyons beaucoup se tourner vers des applications d’occasion et de revente comme Depop.

“Si cela continue, cela pourrait même s’avérer être l’année où le puissant Boohoo a du mal à maintenir sa dynamique de vente (autrefois triomphante).”

Les maux de tête GDPR persistent

James Gurd, jongleur numérique:

«Le RGPD a créé quelques maux de tête pour les spécialistes du marketing, car certaines organisations ont pris des mesures assez sévères pour éliminer toutes les données clients qui n’ont pas été obtenues de manière conforme, plutôt que d’explorer la meilleure façon de minimiser la perte de données en encourageant une nouvelle inscription et / ou comprendre où l’intérêt légitime serait suffisant pour permettre une communication continue.

«La ligne juridique tracée a varié d’une entreprise à l’autre, avec une plus grande aversion au risque que d’autres. Je trouve encore que beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement ce qu’est un intérêt légitime et quand vous pouvez l’utiliser pour activer la communication marketing sans un consentement explicite (je suis sûr que je ne comprends pas bien tous les cas d’utilisation!). “

Pourquoi ne pas suivre des formations Econsultancy?