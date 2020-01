Que prédisent les experts? – Econsultancy

Nous avons beaucoup d’amis adtech chez Econsultancy, ainsi que d’autres types d’agences «cerveau gauche».

Nous avons donc appelé un groupe d’entre eux à se demander ce qui va se passer dans la publicité numérique en 2020.

Il y a beaucoup à faire, et si vous n’êtes toujours pas plus sage, pourquoi ne pas consulter le Guide des meilleures pratiques d’Econsultancy pour se familiariser avec la publicité numérique.

Bonne lecture!

Sortir des jardins clos

James Patterson, vice-président des services à la clientèle, EMEA et opérations mondiales au Trade Desk:

“Un nombre croissant d’annonceurs prennent conscience de l’importance de l’objectivité en matière de publicité et des avantages d’investir leurs dépenses au-delà des jardins clos – qu’il s’agisse d’un contrôle accru de leurs données, d’une tarification plus transparente ou d’une mesure plus objective. Au-delà de cela, l’industrie commence à apprécier l’importance de la publicité sur le Web ouvert pour la société en général, afin de préserver et d’alimenter le contenu nécessaire pour nous éduquer et nous inspirer tous.

«Pour la première fois, nous commençons à voir de grandes marques, qui ont expérimenté la puissance du programmatique, prioriser le Web ouvert et ajouter un inventaire de jardins clos pour compléter leurs campagnes – plutôt que l’inverse, comme nous l’avons déjà été habitué.

«Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, je pense que les dix prochaines années témoigneront de la fin des pratiques non durables des jardins clos et du succès florissant du pouvoir de l’Internet ouvert pour tous – consommateurs, fournisseurs de contenu et annonceurs».

Triez votre stratégie de données ou faites face aux conséquences

Daniel Gilbert, PDG, Brainlabs:

«En 2018, j’avais prédit que la créativité prendrait du retard lors des troubles économiques qui ont suivi les négociations sur le Brexit, en faveur d’investissements dans des canaux efficaces pour stimuler les ventes. Au cours de la dernière année, nous avons été inondés d’articles dénonçant un manque de créativité dans l’industrie, étayés par un rapport de l’IPA constatant une «crise de l’efficacité créative». Il y a une bataille continue entre la création et les données avec laquelle je ne suis tout simplement pas d’accord. Ce ne sont pas des ennemis: la créativité repose sur une bonne architecture de données, c’est pourquoi la stratégie de données sera le thème clé pour 2020.

«Cette année, nous avons commencé à constater l’impact d’une nouvelle ère de la confidentialité des données, avec un certain nombre d’amendes très importantes imposées en vertu du RGPD, en plus d’un certain nombre d’incidents de propriétaires de médias utilisant abusivement les données des utilisateurs.

«Des initiatives comme Intelligent Tracking Protection ont envoyé un message clair aux annonceurs: les données doivent être traitées de manière appropriée et la personnalisation ne doit pas se faire au détriment de la confidentialité des utilisateurs.

«En 2020, j’aimerais que l’industrie concrétise ses promesses passées et collecte des données de manière transparente pour améliorer l’économie globale des données et accroître la confiance des consommateurs. Il y aura des conséquences pour nous tous si nous n’intensifions pas notre jeu et ne traitons pas les données avec soin. “

L’innovation dans la télévision connectée ne fait que commencer – mais le streaming pose problème

Daniel Gilbert, Brainlabs:

«Avec un certain nombre de nouveaux venus dans le monde du streaming, y compris Apple TV + et Disney +, en plus des habitudes de visionnage fragmentées et du passage au mobile, 2020 pourrait être une année difficile pour les spécialistes du marketing télévisuel. Ils devront trouver une opportunité pour une portée accrue grâce à une stratégie multiplateforme et prendre au sérieux la télévision programmatique. »

James Patterson, le Trade Desk:

«Pour appeler 2020, l’année de la télévision connectée, cela peut sembler être une rupture avec les sauts et les limites que l’industrie de la publicité a faits au cours des 12 derniers mois. Mais c’est seulement le début. Avec l’entrée de trois nouveaux acteurs sur le marché du streaming en autant de mois, les soi-disant «guerres de streaming» devraient faire rage plus féroces que jamais alors que nous entamons la nouvelle année. Et nos recherches ont révélé que la majorité des consommateurs britanniques ne sont pas prêts à dépenser plus de 20 £ par mois pour des services de streaming, ce qui signifie que ce n’est qu’une question de mois avant que certains des acteurs clés soient obligés d’adopter la publicité comme moyen de financement contenu original de qualité.

“La valeur de cette opportunité publicitaire ne doit pas être sous-estimée. À quelle fréquence les annonceurs ont-ils la possibilité de toucher de nouveaux publics précieux – comme la génération Z – à grande échelle, via l’un des canaux publicitaires les plus puissants? C’est une évidence pour les marques. Mais au lieu que nos émissions préférées soient divisées en portions de 15 minutes avec lesquelles nous avons grandi en linéaire, nous verrons la publicité télévisée innover au-delà de la reconnaissance avec le placement de produits CGI et le contenu de marque développé pour compléter l’expérience de visionnement. »

Hannah Thompson, directrice des comptes programmatiques, remorqueur:

«Les services de streaming TV payants ont certainement pris de l’ampleur en 2019, et bien que la tendance puisse drainer les revenus publicitaires, je pense que les publicités peuvent survivre si elles savent surfer sur la vague. Ils doivent intensifier et écouter attentivement les consommateurs. Les agences et leurs marques doivent être agiles et doivent pouvoir s’adapter à ce paysage OTT en évolution. Cela signifie redistribuer les budgets publicitaires vers le parrainage et la programmation financée par les annonceurs, des campagnes de deuxième écran sur des médias sociaux et d’autres supports de sensibilisation qui s’alignent sur un modèle numérique, comme le hors domicile et l’audio. »

Les médias audiovisuels restent attractifs alors que le cookie s’effrite

Stephen Kenwright, co-fondateur et directeur technique, Rise at Seven:

“Le Brexit va probablement se produire maintenant – et il y aura encore plus de pression économique sur les entreprises – il sera donc crucial de tirer le meilleur parti des dépenses de marketing. De plus en plus d’entreprises tomberont sous le coup des régulateurs – le RGPD sera toujours en vigueur – et les technologies comme ITP continueront d’évoluer, rendant le ciblage granulaire plus difficile.

«On pourrait dire que le marketing régressera: la messagerie sera tout (encore). Les médias audiovisuels gagneront encore en importance. Les marques seront soucieuses d’obtenir le plus grand nombre de globes oculaires sur leurs efforts, plutôt que d’accepter un plus petit nombre qu’elles peuvent prouver. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose? “

Joe Root, PDG et co-fondateur, Permutive:

«Le cookie tiers est en train de s’effondrer et 2020 verra ses affres. Safari, Firefox et même Google bloquent de plus en plus par défaut l’utilisation de cookies de suivi tiers tandis que des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données de l’UE et la California Consumer Privacy Act imposent légalement le droit à la vie privée.

«Il n’est pas étonnant que l’industrie ait paniqué: jusqu’à la moitié du Web est désormais« caché », ce trafic n’étant pas disponible à des fins commerciales. En effet, une récente étude de Google suggère que sans les cookies tiers, les revenus des éditeurs baisseraient en moyenne de 52%.

“Mais il y a un autre chemin. Et cela consiste à tirer parti des puissantes données propriétaires d’un éditeur pour cibler contextuellement les audiences et non les impressions. »

L’année de la publicité «plate-forme droite»

Sarah Baumann, MD, VaynerMedia:

«Des réglementations plus strictes en matière de données, de plus grandes capacités de blocage des publicités, des problèmes de confidentialité et une concurrence croissante vont pousser les annonceurs à en faire plus avec moins de données en 2020 – donnant une importance accrue à comprendre quelles plates-formes offrent quel public et comment les consommateurs se comportent avec eux.

«Comprendre les publics proposés sur chaque plate-forme, le comportement des utilisateurs au sein et les influenceurs / créateurs de contenu qui peuvent être exploités sera la clé. Cela semble être vrai en dehors des seuls réseaux sociaux, car 2020 sera l’année de la fragmentation des services de streaming, offrant aux marques de nouvelles possibilités de travailler avec différents éditeurs pour capter l’attention des consommateurs en VOD / OTT. »

Une nouvelle ère de connectivité en extérieur

Claire Kimber, Directrice Innovation Groupe, Posterscope:

«Les progrès des données, de la technologie et des stocks ont entraîné une forte croissance de l’OOH en 2019. C’est une excellente nouvelle, bien sûr, mais ce qui nous passionne, c’est ce qui va arriver en 2020, ce qui promet d’être une autre année passionnante pour notre média.

«Une nouvelle ère de connectivité dans OOH ouvrira un champ de possibilités, transformant DOOH en un réseau de portails connectés.

«La diversification des ensembles de données ainsi que leur interprétation et leur application créatrices dynamiseront la planification et la créativité. Mais il ne s’agit pas uniquement de ciblage ciblé de l’audience, nous verrons une évolution continue vers l’utilisation de ces données pour découvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles façons d’interpréter et d’appliquer ces résultats. Après tout, tout se passe quelque part, donc utiliser la localisation comme objectif pour examiner les données et extrapoler les informations est le nec plus ultra pour comprendre le comportement humain en déplacement. »

Une immense opportunité pour les jeunes talents

Daniel Gilbert, Brainlabs:

«… Les grands annonceurs deviennent de plus en plus avertis dans la sphère numérique et mettent en doute l’efficacité du marketing. Ils ne trouveront peut-être pas les réponses dont ils ont besoin concernant la transparence et le potentiel de croissance dans les réseaux plus importants, et ils chercheront des agences indépendantes, transparentes et dotées de connaissances en données pour les faire avancer.

«D’autre part, il est également de plus en plus facile pour les nouveaux entrants d’entrer sur le marché et de faire évoluer leur entreprise grâce au marketing numérique (par exemple, des marques de challenger comme Bulb). Le numérique va permettre à des marques grand public de plus en plus innovantes, évolutives et mondialement connues.

“En conséquence, il y a encore une énorme opportunité pour les jeunes talents de rejoindre l’industrie. Malgré la forte augmentation du nombre de professionnels des médias numériques qualifiés au cours de la dernière décennie, il existe toujours une pénurie de spécialistes du marketing numérique possédant des compétences techniques au Royaume-Uni. »

Le logement devrait changer le modèle de fonctionnement de l’agence

Glen Conybeare, directeur général, Stickyeyes:

«Il y a eu une augmentation significative du nombre de sociétés (généralement de grande taille) [in-housing]. Nous avons entendu cela de la part de clients existants ainsi que de prospects et, en fait, nous commençons à le voir dans les appels d’offres. Bien que dans ce dernier cas, la question est souvent un peu vague, par exemple: «Avec le temps, nous pourrons envisager [service] comment nous soutiendriez-vous à ce sujet ». Il est peut-être juste de dire que ce sont les organisations suivantes, attendant de voir comment les autres sont équitables avant de relever le défi de manière significative.

«Cependant, il y a également eu une augmentation du nombre (généralement de grandes) entreprises qui font quelque chose à ce sujet. … Mais il n’y a pas de big bang. Il est clair que les conseils d’administration reconnaissent le risque important et ciblent donc certains domaines, en commençant souvent par la fin la plus banalisée du marketing mix. Par exemple, l’un de nos clients sous-traite toujours la stratégie créative et la génération de campagnes, mais a édité des ressources internes pour les canaux numériques tels que les réseaux sociaux et l’affichage. En feront-ils plus au fil du temps? Presque certainement, mais peut-être assez raisonnablement, ils apprennent à marcher avant de pouvoir courir.

“… Comme c’est souvent le cas, ce sont les plus petites agences plus agiles qui ont saisi le nid (perçu) des frelons et reconnu l’opportunité, peut-être parce qu’elles ont moins à perdre que les réseaux plus importants. Cependant, pour moi, c’est à courte vue, alors que les solutions de logement ne sont pas à faire ou à mourir pour les agences que nous devons tous clairement adapter. Un travail d’agence n’est pas différent de celui de Google, «soyez pertinent». Si nous ne fournissons pas de solutions que nos clients veulent, nous devenons moins pertinents, que ce soit pour permettre à nos clients de licencier notre technologie propriétaire, pour détacher nos employés sur le site d’un client ou pour organiser une formation en interne, nous devons nous adapter pour rester pertinents. »

La consommation consciente ne laisse aucune place aux promesses vides

David Yates, associé directeur – stratégie, Elvis:

«Dans un monde de produits de haute qualité et banalisés, le grand public commence enfin à prêter attention à l’image plus large des marques qu’il choisit: chaînes d’approvisionnement, provenance des ingrédients, conditions des travailleurs, affiliations politiques, et al.

«Et dans le monde de la publicité, cela signifie que les annonceurs ne peuvent plus s’en tirer avec les promesses brillantes et vides d’antan. Il vous suffit de regarder la publicité ridicule de Gillette axée sur l’objectif de la marque de janvier pour voir où cela vous mène.

«En 2020, les annonceurs devront montrer l’exemple et parler de la marche. Non seulement apporter des changements réels et substantiels à la façon dont ils gèrent leurs entreprises pour s’aligner sur les attentes des consommateurs modernes, mais aussi en parler avec audace et authenticité afin que cela soit remarqué et stimule le comportement d’achat. »