Que recherchent les étudiants dans leurs logements locatifs?

Les propriétaires et les investisseurs qui ciblent les étudiants avec leurs investissements locatifs doivent savoir ce que les étudiants priorisent chez eux pour garantir un taux d’occupation plus élevé.

Le fournisseur d’assurance propriétaire Towergate a interrogé 500 étudiants de premier cycle à travers le Royaume-Uni pour déterminer ce que les étudiants attendent de leur logement en location.

La recherche a révélé que les grandes chambres sont la caractéristique la plus recherchée d’un logement locatif pour les étudiants. Les salons et les salles de bains attenantes occupent également une place de choix. De plus, l’internet haut débit était considéré comme plus important que les places de parking, un mobilier de qualité et des jardins.

Les étudiants locataires sont souvent plus soucieux de leur budget; cependant, la plupart ont dit qu’ils paieraient plus si leur propriétaire proposait des services de nettoyage dans le cadre de la convention de location. Sans surprise, l’emplacement est également essentiel pour les étudiants, en particulier à proximité d’un supermarché et à moins de 15 minutes de l’université.

Les résultats de cette étude peuvent aider les propriétaires et les investisseurs à mieux cibler les étudiants avec leur bien locatif. Pour garantir des taux d’occupation plus élevés, ce qui est essentiel pour toute location réussie, il est important d’investir dans des propriétés avec des caractéristiques et des équipements que les étudiants privilégient.

Location plus longue

Le marché immobilier étudiant évolue rapidement et a souvent un taux de rotation élevé des locataires. Cependant, 68% des étudiants ont déclaré qu’ils préféreraient vivre dans la même propriété tout au long de leur séjour à l’université.

Un récent sondage a révélé que les propriétaires commencent à offrir aux locataires une plus grande sécurité dans leurs maisons, car de plus en plus de locataires cherchent à rester sur place plus longtemps. C’est une bonne nouvelle car de plus en plus de personnes dépendent du secteur locatif privé pour une maison, et les étudiants constituent une grande partie de la population des locataires.

Croissance du secteur du logement étudiant

Chaque année, de plus en plus de personnes fréquentent l’université à travers le Royaume-Uni, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance sur le marché de l’hébergement étudiant. Le secteur a déjà connu une croissance rapide au cours des 10 dernières années, le marché étant évalué à plus de 50 milliards de livres sterling, selon les données de Knight Frank. Le logement étudiant spécialement conçu devrait connaître une croissance importante cette année.

Comme les étudiants stimulent la demande sur le marché de la location, il y a un besoin croissant de plus de locations dans les villes universitaires du Royaume-Uni. Avec l’augmentation du nombre d’étudiants et la demande dépassant l’offre sur le marché de la location, en particulier dans le nord de l’Angleterre et les Midlands, cela a ouvert des opportunités pour les investisseurs et les propriétaires de gagner potentiellement des revenus lucratifs.

BuyAssociation propose une gamme de opportunités d’investissement dans les villes universitaires du nord de l’Angleterre et des Midlands. S’inscrire en tant que membre gratuitement pour plus d’informations.

Le post Que recherchent les étudiants dans leurs locations? est apparu en premier sur BuyAssociation.