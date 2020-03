Que restera-t-il dans l’éducation au cours de la prochaine décennie?

La deuxième étape survient il y a 500 ans, au XIVe siècle. L’homme se découvre comme un être pensant. Le processus de reconstruction des définitions du monde, de l’histoire, de la culture et de la société part d’une vision humaniste où l’homme en est le centre.

Selon David Brooks (2013), la philosophie et l’explication actuelles des faits se font par dataisme. En d’autres termes, face à un monde complexe, les données qui sont intégrées dans l’information donnent la certitude d’avancer dans un univers aux multiples voies et espaces.

Ceci est intégré dans nos vies dans les enregistrements de comportement sous la forme de: haut-parleur intelligent, robots qui nettoient la maison, machines à laver programmées à distance, maisons intelligentes capables d’ajuster la température, la musique, l’environnement et le confort pour les personnes et les caméras une sécurité qui “apprend” à reconnaître les individus.

Compte tenu de ces faits, il est important de se demander aujourd’hui ce qui restera dans l’éducation au cours de la prochaine décennie? De plus, que devons-nous faire pour préparer les nouvelles générations? Partons des besoins sociaux et individuels que nous avons déjà.

En tant que synthèse de ce qui se passe dans notre société, nous pouvons réaliser que: nous choisissons d’adopter des animaux plutôt que de fonder une famille; nous recherchons des contenus attractifs (TikTok) qui deviennent viraux; Nous partageons des mèmes dans différents groupes et à la fin de la journée, nous collectons les mêmes messages des différents groupes auxquels nous appartenons.

Nous voulons des expériences uniques et personnalisées. Nous souhaitons que le super ou la nourriture préparée à consacrer au temps personnel arrive à la maison. Nous réutilisons les matériaux et cessons d’utiliser du plastique pour ne pas tuer plus d’êtres dans l’océan. Nous sommes gênés par la violence, les fémicides, l’injustice, la pollution, le bruit, le mépris de la vie. L’anxiété, les soucis et le stress sont la maladie du moment.

.