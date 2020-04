Que se passe-t-il avec les procédures de ma voiture en ces jours d’urgence par le COVID-19

Les choses avec le COVID-19 semblent qu’il faudra un peu plus de temps que prévu par les autorités pour qu’elles reviennent à la normale, car cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé que la suspension des activités non essentielles, en particulier dans les zones de risque accru de contagion, se poursuivra au moins jusqu’au 30 mai prochain.

C’est un obstacle pour les personnes qui, pour une raison quelconque, doivent effectuer des procédures pour leur voiture pendant ces jours, car n’ayant pas leurs papiers de voiture en règle, elles pourraient normalement avoir des ennuis avec la loi.

Mais avant de paniquer, vous devez savoir qu’étant donné qu’ils n’ont aucun moyen de se conformer aux procédures de la voiture, les autorités ont confirmé que pendant la période de fermeture des modules de soins, il n’y aura pas de sanctions si vous avez des diligences en attente de votre véhicule.

Cependant, cette situation n’est pas une raison pour ne pas respecter le Règlement de la circulation, puisque les amendes et les frais d’infraction se poursuivent normalement.

Soyez prêt

Dans le cas où vous êtes arrêté par un agent de la circulation, vous devez savoir que si vous avez le permis de conduire et / ou la carte de circulation expirés, dans les États où il est nécessaire d’effectuer le processus en personne, les autorités ont informé que ces documents ne perdront pas leur validité pendant les modules pour les renouveler sont fermés.

À Mexico, selon Semovi, vous pouvez les traiter en ligne ou dans les centres de services du Trésor (localisez-les sur le site Web http://ow.ly/aBpz50ze3HH) qui fonctionnent pendant des heures spéciales. Du lundi au dimanche de 9h00 à 17h00

En revanche, pour le bas et le haut des plaques dus à la vente et à l’achat d’une voiture d’occasion, ainsi que le changement de propriétaire et d’avis de vente, dans tout le pays, il faut attendre l’ouverture des bureaux des unités de mobilité et les finances de chaque entité, pendant ce temps, vous pouvez vous protéger contre toute situation juridique avec la voiture commercialisée portant une copie du contrat d’acquisition.

Si vous avez acheté ou êtes sur le point d’acquérir une nouvelle voiture ces jours-ci, les mêmes agences doivent vous fournir un permis de circulation provisoire valable 30 jours, qu’elles traitent à l’avance afin que vous puissiez partir pendant que les procédures à la fenêtre reprennent.

En cas de perte ou de vol de la carte de circulation, du permis de conduire ou d’une ou des deux plaques, il est nécessaire de demander le rapport de réclamation au ministère public, qui doit contenir le numéro du document perdu ou volé et vous devez l’avoir dans le voiture pour circuler sans problèmes.

Enfin, dans les Etats où le paiement de la possession est demandé, contresigné ou effectué la vérification du véhicule, une extension a été annoncée pour se conformer au processus.

Pour connaître la date limite, consultez le site Internet de l’entité. Là, vous pouvez trouver les numéros de téléphone pour signaler les abus des agents de la circulation.

Si vous n’avez pas besoin de quitter la maison, mieux vaut attendre que l’éventualité passe et ouvrez les modules, évitant ainsi le risque de contracter COVID-19.

Procédures pour votre voiture que vous pouvez effectuer dans les centres de services du Trésor du CDMX pendant l’éventualité.

Vous pouvez obtenir plusieurs formats de paiement pour les procédures de votre voiture: l

Tenir l

Droits du véhicule l

Amendes pour vérification tardive l

Amendes pour infraction au code de la route.

Documents que vous pouvez traiter

Les procédures que vous pouvez effectuer dans ces centres de services du Trésor de Mexico sont les suivantes: l

Permis de conduire de type A neuf, renouvelé ou remplacé. l

Permis de conduire de type A permanent, seul remplacement. l

Permis de conduire de type P pour les mineurs. l

Certifications et preuve de paiement de: possession, carte de circulation, amende pour vérification tardive et ISAN dont le coût est de 86,76 pesos. l

Délivrance du formulaire de paiement pour l’immatriculation du véhicule dans le cas de motos neuves.

.