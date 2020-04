Que se passera-t-il lorsque l’activité économique reprendra?

(Expansion) – C’est déjà une expression très populaire de dire que l’économie est dans le coma induit par le COVID-19, les quarantaines ont obligé dans la plupart des pays à fermer toute activité économique, sauf l’essentiel, qui est en général lié à la santé, l’approvisionnement alimentaire, les services énergétiques, entre autres. La conséquence pour l’activité économique a été extrêmement sévère dans tous les pays, avec des prévisions d’analystes différentes constamment publiées pour chaque région; La Chine a relancé le processus de normalisation, autant que possible, de son activité économique, certains pays comme l’Allemagne ont déjà annoncé qu’au début du mois de mai une partie de l’activité productive allait se rétablir, magasins, entreprises en général, mais avec des directives de distance et de santé; tous les événements de masse continueront d’être annulés.

Et le Mexique n’a pas été l’exception, nous avons commencé il y a un peu plus d’un mois avec l’annulation des cours à tous les niveaux, la promotion du travail à domicile lorsque cela est possible, l’auto-isolement a commencé avant même que le gouvernement ne l’ordonne Personne ne peut prédire avec certitude combien de temps durera la fermeture des économies, même dans les pays qui redémarrent leur activité, il faudra voir s’ils n’ont pas à refermer; Personne ne sait combien de temps dureront les infections et les stades les plus agressifs de la maladie. La situation étant maîtrisée, il sera difficile de prendre la décision de redémarrer une activité productive, mais il est certainement indispensable d’ouvrir les entreprises le plus tôt possible, bien sûr, lorsqu’elle est responsable de la santé des salariés et de la communauté. les entreprises ont beaucoup parlé et écrit sur les soutiens nécessaires pour éviter les licenciements massifs (qui ont déjà commencé au mois de mars, les licenciements enregistrés à l’IMSS étaient de près de 350 000), lesquelles échouent, qui fracturer l’usine de production et les chaînes de valeur.Les soutiens aux personnes sont tout aussi importants pour qu’elles disposent des flux de trésorerie leur permettant de maintenir le fonctionnement de base de leur famille; Qu’ils soient dans l’économie formelle ou informelle, ils ont tous besoin d’argent de nos jours.

Pour qu’il y ait de l’emploi, il faut des employeurs, pour que l’économie croisse, des entreprises productives sont nécessaires, des micro aux grandes entreprises. Et il faut comprendre que dans un pourcentage élevé, les entreprises de tailles différentes sont interdépendantes, vous ne pouvez pas chercher prendre en charge seulement quelques segments d’activité; Bien entendu, les soutiens requis par la taille de l’entreprise et le type de produits ou services qu’ils vendent sont différents. Lorsque l’activité productive dans le pays redémarre en général, il sera beaucoup plus facile pour les micro et petites entreprises de reprendre leurs activités en général, Un lave-auto qui embauche trois personnes peut rouvrir en une journée; Il en va de même pour les blanchisseries, les auberges, les ateliers, les divers, etc., mais nombre d’entre elles dépendent du fait qu’elles peuvent compter sur les produits qu’elles proposent, qui sont souvent fabriqués par des moyennes ou grandes entreprises. Les grandes entreprises ont besoin de produits qui Ils sont fournis par des petites et moyennes entreprises, qui ne trouvent pas si facile de redémarrer leurs activités. Les petites et moyennes entreprises, dans leur majorité, auront un fort impact sur les ressources dont elles ont besoin pour fonctionner, tant financières qu’humaines.

Vous ne pouvez pas généraliser par la taille de l’entreprise, une papeterie lorsqu’elle peut rouvrir, ses ventes seront très faibles, car les écoles continueront d’être éloignées, c’est là que les entreprises peuvent avoir un impact positif sur les communautés , faire nos achats dans ces petites entreprises et les soutenir. Une industrie qui sera la plus touchée est le tourisme, lorsque nous voyageons, nous pensons aux destinations nationales. Et ce n’est pas seulement au niveau national, il y a déjà eu des communications d’entreprises et d’associations aux États-Unis. Unis en avertissant qu’en raison de la mise en quarantaine au Mexique, leurs opérations seront affectées. C’est quelque chose dont nous devons profiter, je pense que quelque chose qui résultera de cette pandémie est une vision plus régionale et moins globale (l’économie mondiale ne disparaîtra pas), Dans cette nouvelle mentalité, le Mexique est l’un des pays les mieux situés au monde, ayant la plus grande économie mondiale de voisins, avec le T-MEC déjà ratifié par le Mexique, les États-Unis et le Canada. En outre, ce dernier est un pays avec lequel nous devons générer plus de synergies. Toutes les entreprises sont nécessaires à l’économie nationale, de toutes tailles et de tous secteurs, plus elles existent au Mexique, plus notre économie sera grande et productive, nous atteindrons un bien plus grand une partie de la population de la classe moyenne, qui à son tour augmente la taille de l’économie en raison des ressources disponibles pour la consommation; Réduisez également la pauvreté.

Nous devons prendre soin de notre usine de production nationale, de toutes tailles et de tous secteurs, nous devons prendre soin des travailleurs, des employeurs et donc des impôts dont le gouvernement aura besoin; plus la production est élevée, plus les taxes sont élevées.

