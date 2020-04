Que signifient les PPP et la loi CARES de 2,2 billions de dollars pour les petites entreprises?

La loi CARES offre un financement aux petites entreprises et un soulagement des coronavirus qui ne peuvent pas arriver assez rapidement. Voici ce que vous devez savoir sur le PPP, la remise de prêt et plus encore.

Nous n’avons pas besoin de vous parler de l’impact paralysant du coronavirus sur les petites entreprises à travers le pays. Que vous soyez confronté à un grave ralentissement ou que vous naviguiez dans la transition vers le télétravail, les petites entreprises sont confrontées à une nouvelle réalité difficile. Heureusement, l’aide est enfin là sous la forme du plan de relance de 2,2 billions de dollars adopté le 27 mars: la loi sur les aides, les secours et la sécurité économique des coronavirus, également appelée loi CARES.

Pour les particuliers, l’allégement prendra la forme de chèques de relance de 1 200 $ pour les contribuables admissibles. Parallèlement aux allocations de chômage qui ont été étendues aux entrepreneurs indépendants. De plus, la possibilité d’utiliser l’épargne-retraite admissible pour couvrir votre loyer ou votre hypothèque sans payer une pénalité de retrait anticipé de 10%.

Mais que signifie la loi CARES pour les petites entreprises?

PPP: Financement pardonnable pour les petites entreprises

Pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, le point culminant de la loi CARES est le programme de protection des chèques de paie (PPP) de la SBA, qui est un prêt remboursable conçu pour maintenir les employés sur la liste de paie. Tant que vous respectez les consignes, c’est essentiellement de l’argent gratuit. Encore de meilleures nouvelles? Vous n’avez pas besoin d’une cote de crédit impeccable, d’une garantie, d’une garantie personnelle ou même d’un historique commercial bien établi pour vous qualifier.

Le programme se poursuivra jusqu’au 30 juin 2020 et initialement plafonné à 350 millions de dollars. Cependant, en raison d’une demande initiale incroyablement élevée, le 7 avril, le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a demandé au congrès de sécuriser 250 milliards de dollars supplémentaires pour le PPP afin de répondre à la demande. Il a également suggéré qu’un financement supplémentaire pourrait être disponible en quelques jours.

Et tandis que les banques et les institutions financières font du rattrapage à mesure que les demandes affluent, les petites entreprises sont encouragées à postuler dès que possible pour avoir la meilleure chance d’obtenir un morceau du gâteau de 350 à 600 millions de dollars.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le programme de protection des chèques de paie et les autres avantages offerts aux petites entreprises par la loi CARES.

Qui est admissible au programme de protection des chèques de paie?

Les petites entreprises qui emploient moins de 500 employés, sont en activité depuis le 15 février ou avant, et ont été affectées par COVID-19 sont éligibles au PPP.

Combien ma petite entreprise peut-elle emprunter?

Le montant que vous pouvez emprunter pour le PPP est basé sur votre masse salariale, qu’il est conçu pour couvrir. Vous pouvez emprunter jusqu’à 2,5 fois les coûts salariaux mensuels moyens de votre entreprise pour la période du 15 février 2019 au 30 juin 2019 (sans dépasser 10 millions de dollars). Ce guide utile peut vous aider à déterminer quels coûts de paie doivent être inclus et exclus dans vos calculs.

Dois-je rembourser mon prêt PPP?

Voici la bonne nouvelle que vous attendiez. Si vous maintenez votre masse salariale et vos effectifs pendant huit semaines à compter de la réception des fonds, vous n’aurez pas besoin de rembourser le prêt garanti par le gouvernement fédéral. Le SBA pardonnera la partie du prêt que vous utilisez pour couvrir la masse salariale et les dépenses d’exploitation pour les huit premières semaines, notamment:

Intérêts hypothécaires

Afin d’être admissible à la remise de prêt pour les dépenses ci-dessus, vous devez maintenir votre masse salariale actuelle, ou réembaucher tous les employés qui ont été licenciés en raison de la pandémie d’ici le 30 juin. , le montant de la remise de prêt sera réduit. Vous devez suivre votre paie, vos intérêts hypothécaires, votre loyer et vos frais de services publics pendant les huit semaines afin d’être pardonné pour le prêt.

Que se passe-t-il après huit semaines?

Si vous avez la chance d’avoir des fonds restants après huit semaines (à partir du moment où vous recevez les fonds), vous avez deux ans pour rembourser la partie non accordée du prêt. Tous les paiements d’intérêt et de principal sont différés pour les six premiers mois du prêt (non pardonnés) et le taux d’intérêt est de 1%.

Comment ma petite entreprise peut-elle demander le prêt PPP?

La demande pour le programme de protection des chèques de paie est en ligne et tous les prêteurs SBA 7 (a) actuels accordent le prêt. En outre, de nouveaux prêteurs, y compris des banques et des prêteurs alternatifs, sont rapidement autorisés en tant que prêteurs pour répondre à la forte demande. Ce qui écrase actuellement les institutions de crédit traditionnelles. Vous ne pouvez pas contacter votre banque? De nombreux prêteurs en ligne proposent des prêts en cas de catastrophe SBA, ainsi qu’un processus de demande simplifié. En savoir plus sur la candidature au PPP.

Avantages de la loi CARES: au-delà du programme de protection des chèques de paie

Le PPP est peut-être l’avantage le plus attendu offert par la loi CARES. Cependant, ce n’est pas le seul soulagement des coronavirus inclus dans le plan de relance. Voici quelques autres programmes dont les petites entreprises peuvent profiter:

EIDL & Subvention pour dommages économiques d’urgence

La loi CARES étend le programme de prêt en cas de catastrophe économique (EIDL) de la SBA pour inclure une avance d’urgence pouvant atteindre 10 000 $ pour les petites entreprises et les organismes à but non lucratif privés touchés par COVID-19. Pour recevoir la subvention, vous devez demander un EIDL et demander l’avance. Vous recevrez la subvention dans les trois jours suivant l’approbation, et l’avance de 10 000 $ n’a pas besoin d’être remboursée.

Allégement de la dette des petites entreprises

Vous avez déjà un prêt SBA? Par le biais du programme d’allégement de la dette de la SBA, la SBA paiera automatiquement le principal, les intérêts et les frais des 7 (a), 504 et microcrédits actuels pour une période de six mois. Il en va de même pour les nouveaux 7 (a), 504 et les microcrédits émis avant le 27 septembre 2020.

Si vous avez un prêt SBA en cours en cas de sinistre avec service (habitation et entreprise) qui était en état de «service régulier» au 1er mars 2020, le SBA fournit des reports automatiques jusqu’au 31 décembre 2020.

Prêt relais SBA Express

La loi CARES étend également le programme Express Bridge Loan de la SBA, qui accélère les prêts jusqu’à 25 000 $. Pour être éligible, vous devez avoir une relation existante avec un prêteur SBA Express et avoir été affecté par COVID-19.

Allégements fiscaux pour les petites entreprises

Crédit de rétention des employés

Votre petite entreprise peut être admissible à un crédit d’impôt remboursable si votre entreprise a été partiellement ou complètement suspendue en raison d’une ordonnance de fermeture ou si vos recettes brutes ont diminué de plus de 50% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Le crédit d’impôt remboursable est de 50% jusqu’à 10 000 $ pour les salaires versés du 13 mars au 31 décembre 2020. En savoir plus sur le crédit de maintien en poste des employés.

Si votre entreprise ne reçoit pas de remise sur un prêt PPP, vous avez le droit de retarder le paiement des charges sociales. Vous pouvez reporter vos charges sociales 2020 jusqu’à la fin de 2022. Vous devrez payer 50% d’ici le 31 décembre 2021 et le montant restant avant le 31 décembre 2022. Les travailleurs indépendants peuvent également retarder le paiement de l’impôt.

Conseil et formation aux petites entreprises

La loi CARES finance également des conseils et une formation élargis pour les propriétaires de petites entreprises qui peuvent avoir besoin de soutien et de conseils pour traverser cette période incertaine. Des conseils sont disponibles auprès de votre centre local de développement des petites entreprises (SBDC), du centre d’affaires pour les femmes (WBC) ou du chapitre de mentorat SCORE.

Le financement sera également consacré à l’embauche de personnel et à la programmation des centres d’affaires de la Minority Business Development Agency (MBDC) qui s’adressent aux entreprises dirigées par des minorités.

Apprenez-en plus sur tous les avantages offerts aux petites entreprises par la Loi CARES Que vous recherchiez un prêt PPP remboursable afin que vous puissiez garder vos employés dans le personnel, ou que vous puissiez utiliser des conseils et des conseils gratuits, la loi CARES offre une grande variété de secours contre les coronavirus pour les petites entreprises. Plus de financement devrait arriver bientôt.

