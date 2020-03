Que sont les agences de notation des risques et comment influencent-elles le marché de la cryptographie?

Le marché financier international est probablement l’un des contextes les plus fous auxquels nous pouvons faire face. Avec des centaines d’entreprises et d’institutions essayant de promouvoir leurs produits, pour vous convaincre qu’elles sont la meilleure façon d’investir votre capital. Par conséquent, les sociétés de notation des risques jouent un rôle essentiel, non seulement sur le marché traditionnel, mais également sur le marché des crypto-monnaies.

Que sont les agences de notation des risques?

Le monde est très incertain et les citoyens ordinaires n’ont pas le temps ni la capacité d’évaluer en profondeur les comptes des États et des entreprises pour connaître leur situation financière.

Cela génère un biais d’information lors des investissements en bourse, car si la santé financière d’une entreprise ou d’un gouvernement n’est pas connue, nous ne saurons pas quels types de problèmes pourraient survenir.

Ainsi, un marché potentiel est créé et capitalisé par les sociétés de notation des risques. Ce sont des entreprises qui sont chargées d’étudier la situation financière d’une entreprise ou d’un gouvernement et de classer les possibilités de défaillance de l’organisation examinée.

En bref, ils sont chargés d’émettre un avis éclairé sur la solvabilité du débiteur.

Cette activité s’avère être de première importance sur le marché financier mondial moderne. Eh bien, grâce à ces notations, les investisseurs ont la capacité de connaître la force d’une entreprise ou d’un gouvernement dans lequel ils envisagent d’investir.

Pour cette raison, la confiance des sociétés de notation des risques telles que Standard and Poor’s et Moody’s est telle que leur opinion sur les possibilités de paiement d’une organisation est supposée être une réalité par les marchés pratiquement automatiquement.

Ses effets sur le marché et les crypto-monnaies

Les opinions des agences de notation des risques peuvent faire baisser ou augmenter le prix d’un produit financier. Représentant un immense risque lorsqu’ils se trompent dans leurs évaluations, comme cela s’est produit en 2008.

La triple notation AAA (la plus élevée) donnée par les agences de notation aux obligations de pacotille créées par les banques d’investissement, est l’élément central qui a permis leur acquisition massive par les investisseurs institutionnels et la faillite du système financier américain qui a suivi.

Cependant, dans le cas des crypto-monnaies, les sociétés de notation des risques n’ont pas eu une performance aussi importante. Se concentrer sur le marché financier traditionnel et, par conséquent, sur l’évaluation des entreprises et des gouvernements, plutôt que sur les monnaies, en particulier les monnaies virtuelles.

Cependant, ces dernières années, des entreprises ont vu le jour qui ont décidé de s’aventurer dans ce domaine. Avec la société Weiss Ratings au premier plan, étant le premier à commencer à évaluer les crypto-monnaies.

D’autre part, la principale société de notation des risques en Chine, Dagong Global Credit Rating, a également eu des démarches avec le secteur, en parlant de monnaies virtuelles comme le Petro vénézuélien.

De cette façon, dans le monde de la cryptographie, il se trouve un écart important représenté par les sociétés de notation des risques. Par conséquent, il ne serait pas étrange que dans les années à venir de nouvelles sociétés de notation commencent à émerger sur le marché de la cryptographie. Ou que les entreprises traditionnelles commencent à parier sur la mesure des risques associés aux crypto-monnaies.

