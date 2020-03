Quel avenir ont les crypto-monnaies dans le monde?

Depuis leur naissance il y a plus de onze ans, les crypto-monnaies et la technologie Blockchain qui les alimente ont révolutionné le monde. Générer des capacités totalement nouvelles dans tous les secteurs, de la finance à l’éducation. Cependant, lorsque l’humanité traverse une crise de l’ampleur du Coronavirus, nous devons nous demander quel sera l’avenir des crypto-monnaies dans le monde.

Onze ans de progrès et de revers

Les onze ans depuis le lancement du Livre blanc Bitcoin en 2008 par Satoshi Nakamoto n’ont pas été linéaires pour les crypto-monnaies. En fait, ni la technologie cryptoactive ni la technologie Blockchain n’ont connu une grande notoriété jusqu’en 2017.

Cette année, le marché de la cryptographie a connu le plus grand rallye haussier de son histoire, juste après la deuxième division de Bitcoin. Le prix du BTC atteignant environ 20 000 $ par jeton. Et placer la technologie Blockchain en première page dans tous les médias du monde.

Depuis lors, le prix du Bitcoin et celui d’autres crypto-monnaies dans le monde ont subi des hausses et des baisses constantes. Ne parvenant pas à ancrer dans une valeur stable, mais plutôt à monter et descendre dans son prix au gré des caprices du marché. C’est pourquoi les crypto-monnaies ont acquis la réputation d’être des actifs extrêmement volatils.

La volatilité est l’une des caractéristiques des crypto-monnaies. Source: CoinDesk.

D’autre part, les crypto-monnaies dans le monde ont également alimenté une révolution dans l’économie internationale, notamment grâce à deux avancées.

Les contrats intelligents basés sur des chaînes de blocs tels que Ethereum et Tron viennent en premier. Ce sont des contrats virtuels, d’exécution automatique, et protégés par la blockchain, qui réduisent les coûts de conclusion d’accords entre entreprises du monde entier.

Et deuxièmement, la rationalisation de la finance internationale. Grâce au travail des crypto-monnaies comme XRP, qui ont réussi à réduire les délais d’exécution des transactions transfrontalières, de quelques jours à quelques secondes.

L’avenir des crypto-monnaies dans le monde

Avec ce record derrière eux, il est juste que nous nous demandions quel sera l’avenir des crypto-monnaies dans le monde. Surtout, à une époque où Bitcoin a vu sa qualité de réserve de valeur d’actif remise en cause. Et lorsque la crise du coronavirus a ravagé la confiance des investisseurs dans pratiquement tous les marchés.

Face à cette inconnue, différents analystes du monde entier ont des opinions divergentes. Ainsi, par exemple, le directeur commercial de Bit2Me, Javier Pastor, estime que Bitcoin: “Il vaut mieux que l’or comme refuge pour le capital en cas de crise (…) Ma projection est qu’en 2021, le bitcoin atteindra (vaudra) plus de 100 000 $ US”.

Une opinion très proche de celle de l’investisseur milliardaire, Tim Draper. Dans une récente interview, qui a déclaré que Bitcoin a le “Capacité à transformer les plus grandes industries du monde.” Ajoutant plus tard sur Twitter, que lorsque la crise du coronavirus passera, ce sera le Bitcoin, et non les institutions traditionnelles, qui sauvera la situation.

Divertissement pendant que vous êtes enfermé. Lorsque le monde reviendra, ce sera le Bitcoin, et non les banques et les gouvernements qui sauveront la situation. https://t.co/ChEQ70CcKL

– Tim Draper (@TimDraper) 16 mars 2020

«Amusez-vous un moment pendant que vous tenez bon. Lorsque le monde reviendra, ce sera le Bitcoin, et non les banques et les gouvernements, qui sauvera la situation. »

De plus, ces analyses ne convainquent pas tous les analystes de marché. L’un des plus grands détracteurs des crypto-monnaies dans le monde, Peter Schiff, considère le Bitcoin comme une bulle classique. “Ils n’ont pas de valeur intrinsèque. Contrairement aux pièces émises par le gouvernement, elles ne sont même pas valables pour le paiement des taxes. »

Une opinion qui serait soutenue par l’économiste primé Joseph Stiglitz. Pour qui les crypto-monnaies ne seraient pas seulement une bulle financière sans fonction sociale, mais seraient allées jusqu’à demander leur interdiction. Montrer la diversité des opinions qui existent en ce qui concerne l’avenir des crypto-monnaies dans le monde.

