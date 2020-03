Quel est l’avenir du prix du Bitcoin en 2020?

Cette année a connu un début épique dans le monde entier. La pandémie de coronavirus a mis les marchés et les gouvernements en échec, ce qui fait que les détenteurs de crypto se demandent quel sera l’avenir du prix du Bitcoin en 2020.

Prix ​​du Bitcoin en 2020 pour Coronavirus

Le voyage qu’a eu le prix de la crypto-monnaie a été très dramatique. De faire face à la plus forte baisse en un jour de son histoire, faire baisser le prix en dessous de 4000 $, pour remonter, s’échanger au-dessus de 6000 $.

Cependant, le krach est survenu à un moment qui a coïncidé avec l’effondrement des marchés boursiers et indiciels américains.

Avec cela, les investisseurs en crypto-monnaie se sont interrogés sur le véritable potentiel pour l’avenir du Bitcoin, au moins en 2020.

Dans le même temps, l’injection de liquidités de la Réserve fédérale, en tant qu’option de recours pour alléger le marché, pourrait également avoir un impact sur le cryptoverse.

Pour cette raison, nous partageons aujourd’hui avec vous les prédictions possibles du prix du Bitcoin en 2020 dans cet environnement défavorable.

Peter Brandt visualise une goutte

Le vétéran du commerce, qui s’était auparavant prononcé pour une éventuelle remontée des taureaux, envisage désormais un scénario baissier possible.

Selon un graphique partagé sur Twitter, il estime que la BTC pourrait bientôt chuter.

Y compris atteindre le niveau supérieur de 2000 $ si vous remplissez un drapeau baissier.

“Allez-vous changer d’avis (au moins à court terme) si le graphique complète un drapeau baissier (baissier)?”, A déclaré Peter Brandt.

L’avenir du prix du Bitcoin pourrait revisiter 3000 $

Un autre opérateur de premier plan pour donner son avis sur le prix du Bitcoin en 2020 est SmartContracter, qui a déclaré que le récent rallye semble “correctif”, suggérant qu’un renversement vers une tendance baissière est probable:

Je n’ai pas fait de mise à jour de $ btc depuis un certain temps, mais structurellement, cette augmentation semble corrective, je pense que c’était un abc et nous continuons à baisser ici pic.twitter.com/kzibbSFryh

– «Benjamin Blunts» (@SmartContracter) 20 mars 2020

“Je n’ai pas fait de mise à jour BTC depuis longtemps, mais structurellement, cette augmentation semble corrective, je pense que c’était un ABC et nous continuons plus loin d’ici.”

Sur la base de son analyse, basée sur les vagues d’Elliot, il suggère que le prix du Bitcoin tombera aussi bas que 3200 $, le plus bas du marché baissier en 2018.

Si cela se produit, cela signifie que Bitcoin chuterait de près de 50% du prix actuel de 6300 $ au moment de la rédaction.

Mike Novogratz voit une image incertaine

Le célèbre investisseur influent en crypto et fondateur de Galaxy Digital, a partagé son point de vue actuel sur le marché de la crypto via Twitter.

$ btc continuera d’être volatil au cours des prochains mois, mais le contexte macroéconomique est POURQUOI il a été créé. Ce sera et doit être l’année de la CTB.

– Michael Novogratz (@novogratz) 22 mars 2020

«$ BTC continuera d’être volatile dans les prochains mois, mais le contexte macro est POURQUOI il a été créé. Ce sera et doit être l’année de la CTB. »

Son tweet a été partagé quelques heures seulement après que le Congrès américain n’a pas réussi à parvenir à un accord sur un projet de soutien économique de 2 billions de dollars.

La réduction de moitié de Bitcoin arrive

La réduction de moitié des récompenses minières se rapproche. De nombreux optimistes voudront profiter de cet événement et de la possibilité de profits futurs, en maintenant le prix actuel et en produisant une tendance vers 7 000 $ ou plus.

De plus, les investisseurs commencent maintenant à s’inquiéter des banques centrales, qui lancent des «imprimantes» d’argent illimitées, ainsi que de la baisse des taux d’intérêt.

Compte tenu de cela, l’offre limitée de Bitcoin et la décentralisation pourraient amener certains investisseurs à le considérer comme un actif refuge, similaire à l’or, faisant monter le prix du Bitcoin en 2020.

En outre, Bitcoin propose une série d’attributs ou de caractéristiques différents des autres modes de paiement, tels que le “pseudo-anonymat”. Donc, quoi qu’il arrive, tout indique qu’il y aura toujours des gens intéressés par Bitcoin.

Cependant, en termes de paiements, Bitcoin et autres altcoins ont encore beaucoup de travail à faire. L’acceptation commerciale des crypto-monnaies est pratiquement inexistante dans le monde physique.

