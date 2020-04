Quel est le but de Ripple?

Dans l’industrie de la crypto-monnaie, il existe une variété de typologies. Nous avons des crypto-monnaies décentralisées et centralisées, le XRP de Ripple en étant un exemple. Cependant, les crypto-monnaies ne sont-elles pas censées naître dans le but d’être décentralisées? Certes, mais regardons le but de Ripple pour comprendre sa centralisation.

À quoi sert Ripple?

Développée par la société de technologie américaine Ripple Blockchain Labs Inc. en 2012, Ripple est une crypto-monnaie centralisée qui fonctionne sur un système de règlement brut en temps réel (RTGS), un bureau de change et un réseau de transferts de fonds.

Le but de Ripple est d’être un intermédiaire financier plus que toute autre chose. En d’autres termes, depuis sa création, l’objectif a été de rationaliser les activités des banques et des institutions financières à travers le monde.

Ou, ce qui est le même, cherche à permettre des transactions financières mondiales sécurisées, instantanées et presque gratuites de toute taille, sans frais de transaction. Ainsi, le XRP de Ripple agit à la fois comme une crypto-monnaie et comme un réseau de paiement numérique pour les transactions financières.

L’infrastructure de Ripple est conçue pour rendre les transactions plus rapides et plus confortables pour les banques, ce qui en fait une option de crypto-monnaie plus populaire pour les grandes institutions financières.

En comprenant cela, nous comprenons pourquoi il est valable qu’il soit centralisé. En bref, Ripple n’est rien d’autre qu’une crypto-monnaie à capitalisation alternative sur le marché, conçue pour être utilisée comme intermédiaire de paiement financier ou comme une sorte de banque SWIFT.

Ripple a un objectif clair: servir de facilitateur de transactions importantes dans le monde financier, mais aussi faciliter les transactions où que vous soyez.

XRP remplit-il son objectif? Totalement

Les crypto-monnaies ont été créées pour donner aux gens une indépendance par rapport à leur argent et la technologie Blockchain pour donner plus de transparence au processus. Cependant, ils sont également censés faciliter en quelque sorte les transferts d’argent importants en diminuant les commissions payées et les temps d’attente. C’est dans ce dernier que Ripple se concentre.

Ainsi, Ripple est une plate-forme technologique à but lucratif et également une crypto-monnaie (XRP), et en attire précisément beaucoup pour sa centralisation. C’est en partie la raison pour laquelle il est préféré par de nombreuses institutions financières. Par conséquent, il est valable de considérer que Ripple remplit son objectif.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, son objectif est d’assurer des transactions rapides et sans entrave, et sa Blockchain est conçue pour faciliter la réalisation de cet objectif. Bitstamp est un exemple d’entreprise qui fonctionne avec le XRP de Ripple.

Contrairement à de nombreuses autres façons de générer des profits au niveau numérique, Ripple n’est pas géré par la méthode courante de minage mais directement avec la maintenance du réseau au moyen d’algorithmes de consensus qui facilitent son processus en accélérant la transaction.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le