Quel est le potentiel de BNB?

BNB est un jeton créé par Binance, à des fins principalement liées à l’optimisation des échanges au sein de la bourse de renom. Malgré cela, il présente aujourd’hui plusieurs cas d’utilisation supplémentaires, y compris l’acceptation du jeton comme moyen de paiement pour les transactions quotidiennes. Sachant à quoi il sert, nous nous demandons si BNB a un bon potentiel pour 2020, et c’est ce que nous cherchons à répondre aujourd’hui.

Situation actuelle

Au moment où cette note est en cours d’écriture, le jeton Binance se négocie à 16,29 $, un prix atteint grâce à une appréciation faible mais continue, après avoir récemment atteint 6,41 $, soit le plus bas de 2020. Avec cela, BNB a augmenté son prix de plus de 150% au cours des 45 derniers jours.

Comme une grande partie du marché de la cryptographie, BNB s’est complètement remis de la récession de mars dernier, laissant ainsi un fort rejet des intentions baissières.

Cependant, ce sentiment est toujours là, et il est plus fort que la tendance à la hausse qui s’est poursuivie au cours des dernières semaines.

Le potentiel de BNB sera alimenté par la croissance du marché de la cryptographie

Avant de commencer l’analyse des jetons, il convient de noter que grâce à la forte domination de Bitcoin sur le marché de la cryptographie, BNB évolue souvent en corrélation avec BTC et d’autres principaux participants de l’écosystème.

Avec l’arrivée imminente de la division de moitié de la CTB, les investisseurs ont de nouveau repris un sentiment haussier, la grande majorité espérant que de nouveaux records seront atteints après plusieurs mois de l’événement. Cela renforcera sans aucun doute le potentiel de BNB.

Corrélation BNB avec BTC, ETH et XRP. Source: coinmetrics

Avancement du projet Binance en 2020 et son influence sur le potentiel de BNB

L’adoption du potentiel de BNB est directement liée à l’avancement du projet Binance.

L’entreprise a conçu le token BNB afin qu’il devienne un système complet, couvrant les différentes facettes de l’écosystème Binance.

Actuellement, le jeton a un haut degré d’utilité, du gardien de loterie IEO, utilisé comme système de paiement pour l’échange décentralisé Binance, pour collecter les frais de transaction BEP2, en tant que jeton principal et natif de la chaîne Binance, entre autres.

L’utilisation la plus récurrente de BNB est liée aux transactions au sein de la bourse Binance. Actuellement, les utilisateurs qui négocient sur l’échange avec le jeton natif sont récompensés par une remise de 25% sur les frais de transaction.

Chaque année, ce coupon sera réduit de moitié, et ainsi de suite jusqu’à la fin du 5e anniversaire de l’échange.

Binance est le premier échange de crypto-monnaie et, avec sa croissance continue, l’utilisation des jetons devrait augmenter au même rythme.

À propos de la gravure de BNB

Le document technique symbolique précise l’émission initiale de l’offre maximale, 200 millions de BNB. Cela promet aux investisseurs un caractère déflationniste, qui est également soutenu par une combustion constante de jetons par Binance.

Cela achète 20% des bénéfices trimestriels de l’entreprise à BNB pour la crémation. Cela se fera jusqu’à ce que la moitié de l’offre totale soit éliminée, soit 100 millions.

Au cours de 2019, la croissance du projet Binance a été incroyable, avec un volume quotidien moyen de 2 852 millions USD, 15 millions d’utilisateurs dans le monde, une portée dans 180 pays, une présence physique dans plus de 40 591 paires disponibles pour le trading, un support technique en 16 langues, etc.

Concernant les progrès de BNB au cours de la même année, le montant de BNB brûlé est passé de 120 000 millions USD en 2018 à 207 000 millions USD en 2019, 1 million d’utilisateurs de jetons et un pas de 42 cas d’utilisation en 2018 à 180 en décembre. l’année dernière.

Cette tendance à la hausse de l’écosystème Binance dans son ensemble ne devrait pas s’inverser au cours de l’année en cours. La poursuite de la croissance entraînera de nouvelles réalisations et, par conséquent, une accélération de l’adoption du potentiel de BNB.

Analyse technique

Le jeton BNB dans sa courte durée de vie a été réévalué de manière vraiment surprenante. Son prix le plus bas était de 0,096 $ en août 2017. Deux ans plus tard, le 22 juin 2019, Binance Coin atteindrait son plus haut niveau historique, 39,57 $.

Cette tendance incroyablement haussière nous a conduit à avoir des perspectives positives aujourd’hui si nous regardons le large délai d’un mois, avec des creux clairement plus élevés et un récent rejet prononcé des prix baissiers.

Graphique hebdomadaire

Dans le laps de temps hebdomadaire aux chandelles, le scénario change. Vous pouvez voir une force baissière qui est toujours plus élevée que les intentions haussières, ce qui a fait baisser les EMA 8 et SMA 18.

Actuellement, le prix de la BNB lutte contre ces barrières dynamiques, si elles les franchissaient, cela ouvrirait la voie à une reprise encore plus profonde.

Analyse technique BNB USD sur le graphique hebdomadaire. Source: TradingView

Graphique journalier

De ce graphique, nous voyons un scénario haussier à court terme, avec des bas plus hauts et plus bas, mais avec une force nettement inférieure à celle baissière observée à la mi-mars.

Les moyennes mobiles de 8 EMA et 18 SMA confirment cette structure haussière, fonctionnant actuellement comme des supports dynamiques, tandis que le 200 SMA soutient la force dominante baissière laissée par la crise du jeudi noir, et opérant comme une résistance mobile dans la région. de la résistance voisine à 16,5 USD.

Si les ours veulent reprendre un sentiment baissier, ils devront rompre le support immédiat, situé à 15 $.

Sinon, des résistances proches seront visitées dans les prochains jours. Si dans cette intention la barrière est franchie à 27,5 USD, les perspectives de Binance Coin pour 2020 seront totalement haussières.

Analyse technique de BNB USD sur le graphique journalier. Source: TradingView

Que penses-tu? Le potentiel de BNB portera-t-il son prix à de nouveaux records en 2020? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires!

