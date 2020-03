Quel est l’écart entre Bitcoin et Bitcoin Cash?

Bitcoin et Bitcoin Cash continuent de se séparer de toutes les manières possibles, mais une différence frappe l’œil nu. Nous parlons de l’écart entre le prix du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Etudier ainsi les différences entre BTC et BCH.

Et maintenant, parlons de ces deux crypto-monnaies importantes.

Écart entre Bitcoin et Bitcoin Cash

Comme nous le savons bien, au milieu de 2017, un Bitcoin Cash (BCH) a été créé à l’aide d’un noyau dur BTC. Cela en réponse aux coûts incroyablement élevés et aux temps de transaction sans fin que la blockchain Bitcoin présentait à l’époque.

Le premier écart entre Bitcoin et Bitcoin Cash avait été créé. Bitcoin Cash avait une taille de bloc beaucoup plus grande (32 Mo), ce qui a permis de réduire à la fois le coût de transaction et le temps de validation. Dans une année où Bitcoin a atteint 20000 $ en décembre 2017.

Plus précisément, la communauté crypto s’est plainte de taille d’origine de BTC, de 1 Mo par bloc, ce qui a provoqué le ralentissement des délais de validation des transactions.

Ce qui entraînerait à son tour à l’avenir une limitation du potentiel de massification du Bitcoin, pas une pensée erronée, car il s’agit d’un problème actuel du Bitcoin par rapport aux autres altcoins.

Comment se développe l’écart?

2017 a été une date très chaotique. Dès que le Hard Fork de BTC est fait pour que BCH naisse, l’écart entre le prix du Bitcoin et du Bitcoin Cash est généré. Comme prévu, peu de gens parient sur le nouvel altcoin, son prix a donc chuté rapidement.

Comportement de Bitcoin Cash en 2017. Source: CoinMarketCap.

En juillet 2017, chaque BCH coûtait 549 $ et BTC au lieu de 2700 $. L’écart entre eux était d’environ 1: 5. En d’autres termes, avec un BTC, vous pouvez acquérir 5 BCH.

En décembre de la même année, la CTB a atteint 20 000 $. Au lieu de cela, BCH se négociait à 4 100 $. L’écart entre Bitcoin et Bitcoin Cash s’est rétréci à 4,8.

Mais, à partir de là, tout était en chute libre. Depuis lors, le prix du BCH n’a suivi qu’une tendance à la baisse. Bien sûr, avec ses Bull Runs normaux, en tant que père, Bitcoin a marqué la voie à suivre.

Actuellement, chaque BCH se négocie à 220 $. Près de la moitié de son prix de création. Au lieu de cela, Bitcoin se négocie actuellement à 6500 $, ce qui représente un écart entre Bitcoin Cash et BTC de près de 30.

En d’autres termes, avec un seul Bitcoin, vous pourriez acquérir 30 BCH, surprenant? Même en décembre 2018, cet écart pourrait atteindre 42.

Le temps semble long avant que BCH ne puisse à nouveau atteindre son plus haut niveau. Beaucoup disent que peut-être il est destiné à mourir, que sa mission n’était pas de se faire passer pour Bitcoin, comme ses créateurs l’attendaient. Peut-être que leur objectif était de montrer au monde les lacunes de la CTB et que la technologie derrière la CTB peut muter si elle le souhaite.

