Quel est l’impact de Safari ITP sur l’attribution marketing? – Econsultancy

Au début de 2019, il y avait une alarme concernant l’impact potentiel de la prévention intelligente du suivi (ITP) de Safari sur les analyses marketing, y compris Google Analytics.

Après avoir analysé l’impact réel qu’ITP a eu sur 812 des plus grands magasins de commerce électronique travaillant avec nous chez Littledata, nous avons conclu que l’impact cumulatif est une perte significative de 8% de l’attribution marketing pour les recherches mobiles Safari.

Littledata expérimente actuellement une solution à long terme pour améliorer le suivi des utilisateurs intersessions.

Récapituler les changements avec Safari en 2019

Le navigateur Safari (à partir de la version 12.1) supprime les cookies et le stockage local utilisés par Google Analytics (GA) et d’autres plateformes pour identifier le même utilisateur lors de plusieurs visites.

Bien que cela soit apparemment conçu pour protéger la confidentialité des utilisateurs, cela nuit en fait à la capacité des magasins de commerce électronique de lier leurs dépenses marketing aux ventes qui se produisent lors d’une prochaine visite sur le site:

Mars: Safari 12.1 se déploie, avec les cookies de nettoyage Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.1 définis plus de 7 jours auparavant

Mai: Safari 12.2 publié avec ITP 2.2 effaçant les cookies définis à partir d’un lien interdomaine après 1 jour

septembre: Safari 13.0 publié avec ITP 2.3 effaçant toute solution de stockage local après 7 jours

Google Chrome suit également avec sa propre application des politiques de cookies de SameSite, limitant davantage les cookies propriétaires qui sont vraiment des tiers déguisés.

Quel est l’impact jusqu’à présent?

Notre équipe a examiné un groupe de 4 131 sites Web au total, ainsi que 812 magasins de commerce électronique plus grands avec plus de 20 000 visites par mois.

La métrique que nous avons choisie est le rapport entre les nouveaux visiteurs% sur les navigateurs Safari et les nouveaux visiteurs% sur tous les autres navigateurs. Cela tient compte des changements dans la combinaison de canaux ou le navigateur utilisé sur un magasin individuel.

Si Safari traite le cookie GA pour suivre les visiteurs à peu près de la même manière que les autres navigateurs, nous nous attendons à ce que ce ratio soit d’environ 1.

Comme le montre le graphique, depuis mars 2019, le taux moyen de nouveaux visiteurs pour Safari augmente chaque fois qu’une mise à jour ITP est publiée.

Cela signifie que l’impact cumulé sur 6 mois est une augmentation du ratio pour Safari de 8% de 1,03 à 1,11.

Qu’est-ce que cela signifie pour votre site?

En supposant que le pourcentage de nouveaux visiteurs sur d’autres navigateurs soit stable sur la même période, cette augmentation de 8% du ratio pour Safari équivaut à une baisse de 8% de l’attribution marketing pour Safari mobile.

Safari mobile représente 46% de toute l’utilisation du navigateur en Amérique du Nord. Si votre site est «moyen» en termes de trafic et de répartition des comportements des utilisateurs par mobile et ordinateur, cela signifie que vous avez perdu 4% de l’attribution / visibilité marketing sur mobile.

La baisse la plus importante aurait été observée en juin et juillet 2019 avec ITP 2.2. Mais ce qui nous inquiète le plus, c’est la direction du voyage: si la baisse a été de 8% en 6 mois, comment cela pourrait-il changer alors que Safari renforce encore la sécurité autour des cookies, ou que le navigateur Web Chrome et Android s’y associent?

Qu’en est-il du bureau Safari?

Le bureau Safari a une utilisation inférieure à celle du mobile (seulement 12% en Amérique du Nord), donc l’impact des changements est moindre. Pourtant, nous avons encore constaté une augmentation similaire de 8% du ratio pour Safari Desktop de 1,02 à 1,11.

La durée plus longue des cookies propriétaires sur les navigateurs de bureau signifie qu’ITP 2.1 (limitant tous les cookies de suivi à 7 jours) a eu plus d’impact, mais il semble que l’impact d’ITP 2.3 ne se soit pas encore fait sentir.

Le lien vers des versions particulières semble également moins défini. Cela est probablement dû au fait que les utilisateurs de bureau ne sont pas poussés à mettre à niveau Safari de la même manière qu’ils sont poussés à mettre à niveau iOS sur leur téléphone.

Ces changements sont-ils permanents?

Apple a fait un point fort de la confidentialité des utilisateurs au cours des dernières années. Leur annonce publicitaire à la conférence CES de Las Vegas l’année dernière le montre clairement!

Apple ne se présente jamais au CES, donc je ne peux pas dire que je l’ai vu venir. pic.twitter.com/8jjiBSEu7z

– DaddyPizza (@chrisvelazco) 4 janvier 2019

Apple développe Safari pour fournir une interface Web sécurisée à ses utilisateurs, et avec Intelligent Tracking Prevention (ITP), ils avaient l’intention de réduire les publicités de reciblage effrayantes qui vous suivent sur le Web. La véritable analyse Web vient d’être prise entre deux feux.

Étant donné qu’Apple ne tire aucun de ses revenus de la publicité ou de l’analyse directement, et fait BEAUCOUP d’argent des utilisateurs qui font confiance à la sécurité de son appareil, nous pensons que cette attaque contre le suivi des utilisateurs continuera. Et ce que les utilisateurs attendent des appareils Apple peut à terme se propager à tous les navigateurs Internet.

Comment pouvez-vous récupérer le suivi?

La plupart des solutions de contournement précédentes pour Safari ITP 2.1 ne fonctionneront pas pour ITP 2.3, car elles reposent sur l’utilisation du stockage local du navigateur pour éviter les limitations des cookies.

Heureusement, il existe un moyen d’améliorer le suivi de Safari. Si le cookie stockant l’ID anonyme lors de différentes visites est défini par un serveur Web plutôt que par JavaScript sur le navigateur, ce cookie est approuvé par Safari. Dans ce cas, le cookie est traité comme un cookie de connexion défini par vos propres serveurs – et nous pensons donc que cette solution est pérenne

Avec le cookie sécurisé à l’abri des purges d’ITP, le nombre de nouveaux visiteurs sur Safari diminuerait à mesure que davantage d’utilisateurs sont liés entre les sessions. L’attribution marketing aux campagnes augmenterait alors (par opposition à l’attribution directe du trafic) à mesure que le parcours utilisateur classique s’allonge.

Comment mettre en œuvre un suivi Safari amélioré

Pour que cela fonctionne, vous devez faire tourner un serveur Web qui accepte une demande du navigateur pour définir un cookie plus persistant, puis adapter votre script de suivi Google Analytics pour utiliser l’ID de ce cookie défini sur le serveur plutôt que de laisser GA créer un nouveau. Cela fonctionnera également avec le suivi gtag pour Google Ads.

Si vous cherchez un moyen plus simple, chez Littledata, nous avons un produit «Trusted Cookie» en version bêta privée. Il fournit un point de terminaison sur littledata-cookie.votredomaine.com pour définir un cookie de confiance et un script adapté pour GTM.

Le même principe peut également être étendu pour améliorer le suivi des pixels, segments, etc. de Facebook. Le seul inconvénient que nous pouvons voir dans la mise en œuvre est de devoir maintenir le script de suivi adapté si Google fait une autre mise à jour (comme ils l’ont fait pour gtag), et le coût de fonctionnement des serveurs Web.

Mais en échange, vous pouvez lier 8% de plus de vos campagnes marketing aux ventes. Si vous dépensez plus de dix mille par mois pour l’acquisition de trafic, pensez à ce que cela pourrait vous valoir.

