Quel impact le Coronavirus peut-il avoir à court terme sur Bitcoin?

Le coronavirus 🦠continue de se développer dans le monde entier, la situation sur le continent européen étant incontrôlable. Immédiatement à partir de cette nouvelle, le rêve du prix du Bitcoin (BTC) se catapultant jusqu’à la lune nous est présenté 🌓. Au-delà de nos croyances, rêves et idées, comment le prix de la première crypto-monnaie peut-il se comporter?

Dans CriptoTendencia, nous retirerons le maillot de toute équipe, toute préconception, résumant l’opinion de plusieurs experts dans ce contenu. Cela nous aidera à nous préparer pour le prochain Bull, Bear ou tout rallye qui pourrait avoir un impact sur les prix du Bitcoin à court terme.

Que disent ceux qui connaissent le mieux le Bitcoin (BTC)?

Max Keizer

L’analyste crypto populaire, Twitter et créateur de contenu Max Keizer a prédit que:

“Grâce au Coronavirus et à d’autres facteurs, le Bitcoin atteindra un tel niveau que le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, exigera que la Réserve fédérale convertisse le dollar en crypto”

La prévision de prix de chaque jeton Keizer Bitcoin atteint jusqu’à 100 000 $ pour chaque BTC.

Selon Keizer, un facteur qui ferait passer la BTC à 100 000 $ est le fait que Covid-19, étant le nom officiel du virus, a suscité la peur et la panique chez les gens du monde entier.

Keizer pense que plus les gens paniquent, plus ils verront les crypto-monnaies comme une issue. À la fin de cette année, le Keizer s’attend à ce que la CTB atteigne ce chiffre astronomique.

Tom Lee

Le fondateur et actuel PDG de Fundstrat, Tom Lee, a récemment comparu à la Blockchain Economy 2020, à Istanbul en Turquie 🇹🇷. Il commente que Bitcoin (BTC) verrait une augmentation de prix cette année, et ce n’est pas principalement à cause du Coronavirus.

Lee a énuméré cinq raisons pour lesquelles Bitcoin est prêt pour un rallye haussier en 2020. Résonnant comme la plupart des crypto. Lee pense que «le risque d’une pandémie comme le coronavirus augmente la demande de Bitcoin“.

Lee a récemment prédit que Bitcoin atteindrait 40 000 $ cette année.

Alex Kruger

Contrairement aux deux autres noms mentionnés, l’économiste Alex Kruger a prédit que le prix du BTC finirait par baisser de 9 000 $ tant que le Coronavirus continuera son chemin. Mais une fois la phase de panique initiale terminée, il s’attend à ce que les prix atteignent 11 000 $.

«La zone en dessous de 9 000 $ est très attrayante pour les shorts à exploiter et longue à diminuer. Les plus grands acteurs recherchent toujours de nouveaux sommets annuels. Je m’attends toujours à des prix plus élevés avant de réduire de moitié. Je pense qu’une fois que le marché s’ajuste; Nous pouvons voir le 11K bientôt », a déclaré Kruger.

Je ne trouve pas de raison de croire que c’est le début d’une tendance baissière, même si le prix venait à tomber. Voici un exemple. Lors du mouvement d’octobre en Chine, la tendance haussière n’a échoué qu’une fois que le BTC $ est entré dans la zone 8200-8000. Jusque-là , la correction inférieure était un simple recul. pic.twitter.com/9uqyjUoMzQ

РAlex (@classicmacro) 24 f̩vrier 2020

Tim draper

D’un autre côté, nous avons le principal investisseur à risque, Tim Draper, qui a prédit que la panique dans les bourses mondiales entraînerait le prix du Bitcoin (BTC) jusqu’à 100000 $.

Malgré le virus, Bitcoin a encore une excellente occasion de remplacer la monnaie fiduciaire

Tim Draper, éminent investisseur crypto

Dans une autre prédiction, l’investisseur pense que d’ici 2022, ou 2032, la CTB sera en mesure d’atteindre 250 000 $, donc pour lui, c’est maintenant quand il faut faire le maximum.

Jeff Dorman

Dorman est un célèbre analyste des marchés financiers qui travaille au cabinet Arca Funds. Il a récemment affirmé que le marché de la cryptographie évoluait beaucoup plus lentement que ses parallèles dans le monde traditionnel. Parce que les cryptes ont beaucoup moins de liquidité que leur paire de Wall Street. En plus de ne pas maintenir de lien direct avec les institutions et entités gouvernementales, qui paniquent.

L’investisseur a également déclaré que de nombreuses nouvelles sociétés de crypto-monnaie se soucient du Coronavirus car elles ont des bureaux. Cependant, la blockchain n’a pas de gouvernement central et gagne un soutien international. Ensuite, vraisemblablement, l’industrie de la cryptographie aura moins de problèmes et suscitera moins de crainte des investisseurs.

Par conséquent, Jeff Dorman prédit que le prix va augmenter, mais il n’a pas osé dire un chiffre précis. Mais, pour lui, c’est un très bon moment pour acheter du Bitcoin (BTC).

Que pensez-vous du Bitcoin?

Bien que ce soient les mots de ceux qui connaissent le mieux le cas, la vérité est que le comportement historique des prix BTC a montré qu’aucune prédiction n’est complètement efficace.

Mais, une chose est sûre, c’est que le sentiment positif et négatif des utilisateurs de crypto est un facteur fondamental de la volatilité des prix. Alors qu’en pensez-vous? Le prix du BTC augmentera à court terme grâce au Coronavirus, ou à défaut, la crise aura un impact sur le Bitcoin et il s’effondrera alors que la nouvelle pandémie continue de s’étendre sur notre planète.

