Quel sera le coût de l’exploitation du Bitcoin après la réduction de moitié?

L’exploitation minière est l’une des principales méthodes connues d’obtention de crypto-monnaies, y compris le Bitcoin (BTC). Ce qui est l’un des plus rentables en raison de sa valeur élevée sur le marché. Cependant, bien que la rentabilité de l’exploitation de Bitcoin semble être assez élevée, il est possible qu’elle diminue en 2020 après la prochaine réduction de moitié.

Cependant, la réduction de moitié n’est pas le seul facteur qui affectera le coût de l’exploitation minière et sa rentabilité. Étant donné que le Bitcoin était proche de 10 000 $, il a surmonté cette barrière et, après quelques jours, a commencé à tomber, en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette forte baisse de son prix affecte clairement les profits des mineurs. Depuis, le coût actuel de l’extraction de BTC est d’environ 8 000 $ et Bitcoin se négocie actuellement en dessous de 5 500 $.

Quel est le prix actuel de l’exploitation de Bitcoin?

Le prix de l’exploitation minière peut varier en raison de nombreux facteurs. Cependant, ce chiffre est actuellement proche de 8 000 USD, bien qu’il change en fonction du pays dans lequel le mineur est situé.

Par conséquent, pour calculer son coût final, plusieurs aspects doivent être pris en compte, afin d’obtenir un coût net pour l’exploitation de Bitcoin. Ceux-ci peuvent être:

Équipement.Consommation électrique.Internet.Parmi les autres.

Généralement, ces équipements miniers Bitcoin ont un coût qui varie de 2000 à 3000 USD. Bien que pour 2020, des équipements plus modernes seront sûrement développés qui pourront exploiter avec un taux de TH plus élevé.

De plus, les frais d’électricité et d’Internet doivent être ajoutés. Ce qui fait que l’exploitation minière atteint facilement jusqu’à 6 500 et 8 000 USD.

Combien pourrait coûter l’exploitation minière?

Le coût de l’exploitation de Bitcoin peut dépasser le chiffre actuel et même le doubler. Depuis, avec la réduction de moitié, la difficulté de l’exploitation minière sera augmentée.

Par cela, cela signifie que de nouveaux équipements avec une capacité supérieure devraient être utilisés, de sorte que des avantages puissent être obtenus qui rendent l’exploitation de Bitcoin rentable.

D’autre part, il faut également tenir compte du fait que la réduction de moitié diminuera de 50% la récompense obtenue par les mineurs. Cela signifie que ceux qui ont produit 12,5 jetons ne généreront que 6,25 BTC.

Un autre aspect à prendre en compte est la mise à jour des équipements, les dépenses de consommation d’électricité, Internet ou autres. Ce qui (selon les experts) fera doubler le coût de l’exploitation minière par rapport à sa valeur actuelle et atteindra un chiffre établi à près de 15 000 USD.

Cependant, dans les prévisions les plus optimistes du moment, de nombreux analystes ont indiqué que Bitcoin dépasserait facilement le prix de 15000 $. Beaucoup mentionnent même qu’elle pourrait atteindre 100 000 $ sans complications.

Peut-il être extrait après la réduction de moitié?

Certes, l’exploitation minière ne s’arrêtera pas tant que les 21 millions de jetons BTC n’auront pas été produits. Cependant, il est possible que de nombreux mineurs prennent leur retraite avec l’arrivée de Halving, en raison du faible coût de la BTC en ce moment.

Pour cette raison, il n’est pas rentable de quitter l’exploitation minière, car cela ne fera que diminuer le prix du Bitcoin.

L’exploitation minière sera possible, mais sa rentabilité sera différente. Il est possible qu’elle augmente ou diminue en fonction des mouvements du marché.

conclusion

Pour terminer, une compilation des éléments mentionnés doit être faite, afin de savoir dans quelle mesure elle sera rentable et quel sera le coût final de cette activité.

Maintenant, compte tenu de tous les facteurs exposés, il est clair que le prix de l’exploitation minière passera à 15 000 $ ou 20 000 $. Cependant, il est prévu qu’après cette augmentation, le prix des jetons BTC augmentera également, entraînant comme effet secondaire que l’exploitation minière continuera d’être rentable.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le