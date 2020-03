Quel sera le PIB du Mexique cette année en raison du coronavirus?

Malheureusement, le Mexique sera l’un des pays les plus touchés, en partie, par son ouverture sur le monde extérieur.

L’incertitude a déjà fait chuter le peso à des niveaux record de 24,4583 unités par dollar américain sur le marché interbancaire, les investisseurs percevant une forte détérioration macroéconomique à court terme en raison de la mauvaise performance du commerce et de l’investissement.

Le mix des exportations mexicaines a clôturé la semaine à 15,78 $ le baril la semaine dernière,

Le budget fédéral prévoit un prix de 49 dollars.

Malgré tout ce scénario, le ministère des Finances maintient ses prévisions d’expansion économique de 2% pour cette année, alors que les banques et les maisons de courtage estiment déjà une forte contraction.

JP Morgan est l’ajustement le plus récent, car il a révisé jeudi sa projection de croissance économique pour le Mexique en 2020 et s’attend maintenant à une contraction de 7%, avec des baisses consécutives de 4% au premier trimestre et de 35,5% entre avril et juin à taux annuel.

Ci-dessous, nous présentons les chiffres les plus récents au 23 mars, selon l’analyse la plus récente de Citibanamex.

