Quelle est la réduction de moitié imminente de Bitcoin Cash?

Prêt pour la réduction de moitié imminente de Bitcoin Cash (BCH)? Il s’agit de l’un des événements les plus importants de cette année 2020. C’est pourquoi nous cherchons à répondre aux différentes questions qui se sont posées à ce sujet. Le prix de l’ensemble du marché de la cryptographie va-t-il augmenter ou diminuer? Il est temps de lire cet article, avant qu’il ne soit trop tard.

Apprenons à propos de Bitcoin Cash

Comme on le sait, Bitcoin Cash (BCH) a été créé en tant que Bitcoin Hard Fork en 2017. Pour cette raison, la crypto qui se classe 5ème sur le marché de la crypto partage aujourd’hui de nombreuses caractéristiques de la BTC. L’un d’eux, et aussi l’un des plus caractéristiques, le Halving.

Mais, l’une des nouvelles que peu de gens connaissent, c’est que ce sera le premier Bitcoin Cash Halfing depuis sa création.

Ce n’est rien de plus que de diviser par deux les récompenses que les mineurs de crypto reçoivent pour leur travail vital de validation des transactions. Depuis, comme Bitcoin, il partage la méthode de validation PoW.

Il s’agit d’une caractéristique principalement anti-inflationniste, qui aide le BCH et la BTC à ne pas présenter les mêmes problèmes que la monnaie fiduciaire présente depuis de nombreuses années.

La réduction de moitié imminente du BCH

Cet événement sera le premier des 3 demis de la famille de noms de famille Bitcoin à avoir lieu cette année. Les deux autres étant ceux de Bitcoin SV (BSV) et Bitcoin (BTC).

Cela aura lieu le 7 avril exactement aux heures suivantes.

Venezuela 🇻🇪 et Chili 🇨🇱 10 h 25 Argentine 🇦🇷 11 h 25 Colombie 🇨🇴, Équateur 🇪🇨 et Pérou 🇵🇪 9 h 25 Espagne 🇪🇸 16 h 25 États-Unis 🇺🇸 (Est) 10 h 25 et Ouest 7 h 25.

La réduction de moitié de Bitcoin Cash aura lieu dans le bloc numéro 630 000. Et cela réduira la récompense pour l’extraction de chaque bloc de 12,5 BCH (3137 $) à 6,25 BCH (1568 $). Comme nous le voyons, exactement la moitié.

Le temps d’extraction approximatif pour chaque bloc est actuellement de 10 minutes.

Problèmes de sécurité possibles

Malheureusement, BCH n’a pas la profondeur de l’écosystème que Bitcoin possède. Cela signifie que peu de mineurs approuvent sa fourche dure.

L’une des conséquences les plus désagréables de cela est le fait que Bitcoin Cash ne possède pas beaucoup de puissance de calcul, il a donc subi 51% d’attaques dans le passé.

Et ce type d’événement historique, comme la réduction de moitié imminente de Bitcoin Cash, fait craindre les démons du passé. Parce que les principaux concernés sont le maillon le plus faible du réseau.

Le développeur de BSV, Brad Jasper, a déclaré qu’à court terme, la réduction de moitié est une mauvaise perspective pour le prix des petits altcoins qui se sont détachés du Bitcoin.

Parce que BCH et BSV proviennent de Bitcoin, il ne coûte pas autant aux mineurs de crypto de migrer d’une crypto à l’autre.

«La principale source de revenus pour les mineurs est les récompenses en bloc. La réduction de moitié de ces altcoins entraînera une migration vers des pâturages plus verts et une blockchain plus lucrative. »

Les mineurs ont déjà commencé à migrer

Si vous pouvez être payé plus pour votre propre travail, iriez-vous ou resteriez-vous? C’est la tirade de nombreux mineurs en ce moment, à seulement quelques heures de Bitcoin Cash Halving.

Bien que certains analystes de la cryptographie estiment que cette réduction de moitié pourrait ne pas affecter considérablement le prix du BCH. Mais définitivement, beaucoup d’entre eux sont arrivés à la même prédiction. “Le principal touché sera le hashrate, puisque de nombreux mineurs ont commencé leur migration vers BTC, avant qu’il ne vive également sa moitié dans un mois et demi”

La société d’analyse de marché des crypto-monnaies Coin Metrics a récemment déclaré que:

“La réduction de moitié de Bitcoin Cash et la réduction de moitié de Bitcoin SV augmenteront la pression de vente sur ces altcoins, car les mineurs de ces deux-là se débarrasseront de leurs jetons pour exploiter Bitcoin.”

Il existe un risque réel que le taux de hachage soit temporairement réduit de moitié sur BSV et BCH Blockchain. Du moins, jusqu’à ce que la CTB présente sa propre division de moitié.

Il y a beaucoup de problèmes internes

Il est impossible de savoir ce que sera l’avenir de Bitcoin Cash à partir de demain. Mais les signes des derniers mois n’ont pas été très agréables.

Au sein de son équipe de développeurs, il suit un différend concernant une éventuelle taxe de développement desarrollador »qui pourrait accroître l’impact économique à plus long terme de la réduction de moitié.

De plus, selon certaines informations, Bitcoin.com, dirigé par Roger Ver, partisan de Bitcoin Cash, a licencié la moitié de ses effectifs.

