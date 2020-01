Quelle est la tendance du commerce en direct en Chine? Et que signifie le lancement en direct de Pinduoduo? – Econsultancy

La fusion du commerce électronique et de la diffusion en direct, appelée «commerce en direct», est une tendance énorme et croissante dans le commerce électronique chinois.

Il se concentre sur des influenceurs, connus en Chine comme des leaders d’opinion clés (KOL), diffusant en direct à des millions de téléspectateurs et présentant des produits, les essayant et les décrivant.

Des remises spéciales sont souvent proposées dans le cadre de la diffusion en direct et les émissions de commerce en direct sont connues pour déplacer des quantités record de produits en quelques heures seulement. Viya, la plus grande célébrité chinoise en direct, est connue pour avoir généré 353 millions de RMB (environ 51 millions de dollars américains) de ventes en une seule journée. Lors d’un livestream conjoint avec Kim Kardashian avant le Singles Day 2019, Viya et Kardashian ont vendu 15000 bouteilles de parfum en quelques minutes.

Les plus grands géants du commerce électronique en Chine, Alibaba et JD.com, ont déjà lancé des unités de diffusion en direct sur leurs différentes plates-formes et constatent une augmentation des ventes et de l’engagement: selon Technode, Taobao, le marché C2C d’Alibaba, abrite plus de 4000 hôtes livestream et a généré plus de 100 milliards de RMB (14,49 milliards de dollars) en volume brut de marchandises via la diffusion en direct tout au long de 2018 – une augmentation de près de 400% en glissement annuel. Lors de la journée des célibataires, les émissions de commerce en direct ont rapporté 20 milliards de RMB (2,9 milliards de dollars américains) de ventes pour Alibaba, soit 7,5% des ventes globales de la société pour la journée des célibataires, tandis que JD.com a bénéficié d’une audience en direct 36 fois plus importante que l’année précédente. , avec cinq fois le volume total des ventes.

Pourquoi la diffusion en direct est une partie importante de la journée des célibataires 2019

Maintenant, après des mois de rumeurs, la troisième plus grande société de commerce électronique de Chine, Pinduoduo, a introduit la diffusion en direct sur sa plate-forme.

Baptisée Duoduo Livestreaming, la nouvelle unité de diffusion en direct a déjà été intégrée dans la dernière version de l’application Pinduoduo. Tous les 536,3 millions d’utilisateurs de Pinduoduo sont éligibles pour devenir des «partenaires» de diffusion en direct une fois qu’ils ont subi des analyses faciales et téléchargé des copies de leur carte d’identité pour vérification d’identité, et pourront gagner des frais de commission allant de 1% à 80% de la valeur des marchandises. ils vendent.

L’annonce (source en langue chinoise) publiée par DuoDuo Jinbao, la plate-forme de marketing de Pinduoduo, semble encourager à la fois les utilisateurs ordinaires et les commerçants à devenir des diffuseurs en direct, notant que toute personne ayant beaucoup d’échantillons de produits à portée de main peut devenir un diffuseur et l’utiliser pour augmenter leur popularité. Il exhorte également les utilisateurs à inviter leurs amis à rejoindre les émissions afin de gagner encore plus de revenus – une décision qui rappelle le modèle “ d’achat groupé ” qui a permis à Pinduoduo de se développer si rapidement à ses débuts, dans laquelle il s’est principalement développé grâce aux utilisateurs partageant le application et regroupement pour gagner des remises sur WeChat.

Ce que le lancement de Pinduoduo signifie pour le commerce en direct – et son propre avenir

Il y a tout juste deux mois, Pinduoduo a nié avoir incubé une unité de diffusion en direct après avoir été embauchée pour plusieurs postes liés à la diffusion (source en langue chinoise), y compris un “directeur de création vidéo” et “directeur des opérations de l’agence d’influence”. Maintenant que Pinduoduo est enfin prêt à dévoiler son offre de diffusion en direct, il sera intéressant de voir comment son ajout remodèle le marché du commerce en direct.

Au cours des dernières années, un nombre croissant de plateformes de commerce électronique et de contenu ont sauté dans le train du commerce en direct. Outre les «deux grands» d’Alibaba et de JD.com, un certain nombre de petites plateformes de commerce électronique proposent également des diffusions en direct: Mogu, une plateforme de commerce social spécialisée dans la mode, a été pionnière dans le commerce en direct et l’a intégrée depuis 2015; Xiaohongshu, une autre plateforme de commerce social qui vend principalement des produits de luxe, a commencé à tester les fonctionnalités de diffusion en direct en décembre dernier. Des plates-formes vidéo comme Youku, Kuaishou et même Douyin (le TikTok chinois) ont également pris part à l’acte.

Il n’est donc pas surprenant que Pinduoduo ait rejoint leurs rangs: pour conserver sa place parmi les plus grandes sociétés de commerce électronique de Chine et rester compétitive, elle doit pouvoir tirer parti des grandes tendances de l’espace.

Le livestreaming est également particulièrement populaire auprès des consommateurs des villes chinoises de second rang et des niveaux inférieurs – c’est-à-dire les petites villes en dehors des grands centres métropolitains comme Pékin et Shanghai – apparemment en raison de la transparence et de la confiance qu’il introduit dans l’expérience de commerce électronique. Ceci est important pour Pinduoduo pour deux raisons: premièrement, ces consommateurs sont sa principale clientèle, car elle a pris de l’importance en ciblant les consommateurs dans les zones plus rurales qui étaient mal desservies par les grandes plateformes de commerce électronique; et deuxièmement, la diffusion en direct pourrait restaurer un niveau de confiance bien nécessaire en Pinduoduo, qui a acquis une réputation de colporteur de marchandises contrefaites et de mauvaise qualité.

Le statut de Pinduoduo en tant que plate-forme de commerce électronique à petit budget pourrait également signifier des choses intéressantes pour le développement du marché du commerce en direct. Nous pourrions voir l’émergence d’une nouvelle marque d’influenceur plus «ordinaire» au lieu des personnalités prestigieuses et prestigieuses qui dominent les autres plateformes. L’entrée de Pinduoduo dans le commerce en direct pourrait également ouvrir le marché de la diffusion en direct à de plus petites entreprises et à des produits moins chers, comme ceux qui sont populaires sur Pinduoduo mais moins répandus sur Alibaba et les plateformes de JD.com – offrant plus d’exposition et de commerce aux petits commerçants et diversifiant les types de biens que les consommateurs peuvent acheter en direct.

Ou, Pinduoduo pourrait emprunter la voie plus conventionnelle consistant à essayer d’attirer des KOL de grands noms pour promouvoir les produits de luxe, afin de poursuivre ses récentes tentatives de percer le marché des produits d’outre-mer de haute qualité.

Pinduoduo a jusqu’à présent eu du mal à s’imposer comme vendeur de produits haut de gamme et de luxe, entraînant une augmentation des coûts d’exploitation et une chute du cours de l’action alors qu’elle tentait d’élargir son offre au-delà des offres bon marché et des biens budgétaires. Une touche de «glamour» en direct pourrait aider à redresser sa fortune – même si elle se retrouvera face à Alibaba et JD.com, qui sont déjà tous deux bien établis dans cet espace.

Quoi qu’il en soit, la diffusion en direct est probablement une valeur ajoutée importante pour Pinduoduo, ce qui donne à sa base d’utilisateurs des raisons de continuer à revenir sur la plate-forme en dehors de ses fortes remises de groupe. Son entrée dans l’espace de commerce en direct confirme également que cette tendance, qui combine commerce de détail et de divertissement, commerce et culture d’influence, devient un pilier du commerce électronique chinois.