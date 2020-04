Quelle pression mettre sur vos pneus, où les voir et comment cela se fait

Ce n’est pas seulement une question de sécurité, mais aussi d’efficacité et de performance. Savez-vous dans quelle mesure cela affecte votre voiture et son comportement d’avoir une pression correcte dans les pneus? Nous expliquons comment il est examiné, comment savoir quel est l’idéal et, finalement, tout ce que vous devez savoir.

Les pneus ils sont un élément essentiel de notre voiture. Vous avez sûrement déjà entendu à de nombreuses reprises que «c’est la seule chose qui maintient le véhicule en contact avec la route», et c’est effectivement le cas. Un bon pneu, et qu’il est en bon état, est essentiel. Et en cela, le pression des pneus est essentiel.

Concernant le pression des pneus Vous devez savoir à quelle fréquence elle est vérifiée, de quelle manière et comment elle est maintenue à la pression idéale, quelle est-elle et comment connaître cette pression idéale et d’autres aspects tels que, par exemple, comment elle affecte le fait d’avoir nos roues avec une pression supérieure ou inférieure à celle recommandée par le fabricant. Les variations sont beaucoup plus importantes que vous ne le pensiez probablement.

Le manomètre indique la pression de l’air à l’intérieur de vos pneus.

Quelle pression mes pneus de voiture devraient-ils avoir?

La pression des pneus ce n’est pas la même chose pour une voiture que pour une autre; pour le vôtre, vous pouvez vérifier Dans le carnet d’entretien, vous pouvez vous rendre à la porte conducteur ou au couvercle du réservoir de carburant, qui sont des endroits où il est habituel pour le constructeur d’inclure un table dans lequel ces informations sont spécifiées en détail.

Mais vous devez garder à l’esprit que, en plus du fait que la pression de vos pneus varie en fonction de la marque et du modèle que vous portez, elle variera également en fonction de la version-par finition et équipement. Parce que? Parce qu’il est possible que votre voiture spécifique pneus différents des autres versions. Si c’est une finition sportive, par exemple, ce sera comme ça.

Et d’autre part, vous devez également garder à l’esprit que conduire la voiture avec une personne et sans charge que de partir en voyage avec cinq sièges – ou sept, par exemple – occupés et avec le coffre chargé de valises. Le poids chargé sur le véhicule affectera directement le support sur les pneus et, par conséquent, la pression doit être ajustée dans les pneus avant de commencer le voyage.

Vérifiez-le au moins une fois par mois et toujours avant de partir en voyage avec la voiture.

Comment vérifier la pression des pneus de votre voiture

Savoir où trouver la pression qui correspond aux pneus de votre véhicule, maintenant il reste vérifier et l’adapter. Nous le ferons avec un manomètre. On peut en avoir un chez soi, avec un compresseur d’air, ou on peut profiter de la stations-service. Qui, soit dit en passant, étaient auparavant gratuits dans tous les établissements et maintenant il est de plus en plus courant de devoir payer pour ce «service».

Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur une roue – puis sur le reste, bien sûr -, dévisser le capuchon de la valve, connectez le manomètre et voyez-y le pression représenté dans bars. En fonction de ce qui apparaît dans le tableau auquel nous nous sommes référés précédemment, nous appuierons sur la gâchette du manomètre pour le faire ajuster ou nous devrons couler la zone centrale de la valve pour baisser la pression et l’ajuster de la même manière.

Mais cela, nous devons le faire avec le pneus froids. Parce que? Parce que l’air chaud a tendance à se dilater et donc si nous roulons sur quelques kilomètres et que les pneus se réchauffent, nous aurons une mauvaise mesure. En d’autres termes, dans cette situation, le manomètre nous donnera une pression un peu plus élevée que celle que nous avons réellement dans les pneus de notre voiture.

Un autre point à garder à l’esprit est que la pression doit être vérifiée périodiquement, tous les 15 jours c’est une bonne fréquence pour le faire. Et aussi, faites-le toujours quand nous allons à Partir en voyage et faire de longs kilomètres. En respectant ces deux prémisses, nous atteindrons une sécurité maximale et nous assurerons que tout est comme il se doit.

C’est ce qui se passe si vous n’avez pas la pression que vous devriez avoir sur vos pneus.

Pourquoi est-il si important d’avoir la bonne pression dans les pneus d’un véhicule?

Si le pneu est moins gonflé qu’il ne devrait l’être, cela signifie que la pression est inférieure à celle recommandée. Dans ce cas, le caoutchouc est «écrasé» et donc la surface de contact est augmentée. Cela nous fait supposer que l’adhésion sera plus grande, mais est-ce une bonne chose? Non, et pour diverses raisons:

La structure intérieure du pneu ne fonctionnera pas correctement et nous remarquerons que le comportement de la voiture dans les courbes est instable, imprécis. Mais aussi, l’effort des mécaniciens sera plus important pour y parvenir; c’est-à-dire que nous dépenserons plus de carburant inutilement. Et la bande de roulement des pneus ne fonctionnera pas correctement non plus, en particulier dans l’eau.

Si le gonflage est excessif, car la pression est supérieure à celle recommandée, la surface de contact sera réduite provoquant une usure irrégulière accusé et portant atteinte à l’intégrité du pneu, ce qui pourrait éclater. En fin de compte, aucune des deux extrémités n’est bonne pour la sécurité des occupants, les performances et la stabilité des pneus..